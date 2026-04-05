Cuál es la opción de WhatsApp que se debe desactivar para proteger los chats de hackers

Desactivar la descarga automática en WhatsApp minimiza la entrada de archivos maliciosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente presencia de amenazas digitales ha puesto el foco sobre la función de descarga automática de archivos en WhatsApp, una característica que puede comprometer la seguridad de millones de usuarios en todo el mundo. Según expertos en ciberseguridad, mantener esta función activa facilita que ciberdelincuentes envíen archivos maliciosos capaces de vulnerar la privacidad y acceder a datos personales, laborales y financieros almacenados en la aplicación.

La popularidad de WhatsApp convierte a la plataforma en uno de los blancos preferidos de ataques digitales. De acuerdo con especialistas, los ciberdelincuentes aprovechan funciones activadas por defecto para realizar fraudes y robar información sensible.

Una de las estrategias más comunes de los hackers consiste en enviar archivos infectados que, al descargarse automáticamente, pueden instalar malware, robar contraseñas o permitir el acceso no autorizado a la cuenta.

Modificar los ajustes de privacidad refuerza la protección de datos personales en la app. (Reuters)

La función de descarga automática, incluida de manera predeterminada en la mayoría de los dispositivos, guarda de forma directa cualquier imagen, video, audio o documento recibido, sin solicitar permiso previo al usuario. Esto significa que basta con recibir un archivo comprometido para exponer el dispositivo a riesgos graves. Esta vulnerabilidad ha sido explotada en campañas de fraude digital de amplio alcance.

Cómo desactivar la descarga automática en WhatsApp

Modificar la configuración de descarga automática es una recomendación prioritaria de los equipos de ciberseguridad y puede realizarse en pocos pasos. Tanto en iPhone (iOS) como en Android, los usuarios pueden limitar el ingreso de archivos potencialmente peligrosos.

En dispositivos iPhone (iOS), el procedimiento consiste en ingresar a WhatsApp, seleccionar la pestaña de “Ajustes”, y dentro del menú “Datos y almacenamiento”, establecer que las fotos, videos y audios no se descarguen nunca automáticamente, o solo bajo redes WiFi, para mantener el control sobre los archivos recibidos.

Los expertos recomiendan revisar la configuración de WhatsApp para prevenir ataques digitales. (Reuters)

Para Android, el proceso es diferente. El usuario debe acceder al menú principal de WhatsApp, seleccionar “Ajustes” y luego “Chats”. Allí, la opción “Visibilidad de archivos multimedia” puede desactivarse para evitar que los archivos recibidos se guarden de forma automática en la galería del dispositivo. Este simple ajuste reduce considerablemente el riesgo de infecciones digitales y acceso no autorizado.

“La descarga automática es la puerta de entrada más común para archivos maliciosos en WhatsApp”, advierte un informe que recomienda revisar periódicamente la configuración de la aplicación para adaptarla a las mejores prácticas de seguridad.

Otras medidas para proteger los chats y la información personal

La descarga automática no es el único vector de ataque en WhatsApp. Especialistas en seguridad digital recomiendan adoptar una serie de buenas prácticas para disminuir la exposición ante fraudes y delitos informáticos.

Desconfía de mensajes provenientes de números desconocidos y evita responder o abrir enlaces sospechosos.

No compartas códigos de verificación que lleguen por SMS, ya que estos pueden permitir el acceso a tu cuenta a terceros.

Actualiza la aplicación con frecuencia para disponer de los últimos parches de seguridad publicados por la empresa.

Activa la verificación en dos pasos desde la configuración de cuenta, añadiendo una capa adicional de protección frente a intentos de acceso externo.

Comparte información personal solo con contactos de confianza, especialmente en grupos abiertos o con personas que no conoces.

La verificación en dos pasos añade una capa extra de seguridad a los chats. (Europa Press)

La sofisticación de los fraudes digitales en aplicaciones de mensajería exige una actitud preventiva y el monitoreo constante de las configuraciones de privacidad.

Responsabilidad individual en la protección digital

WhatsApp se ha consolidado como una herramienta indispensable para la comunicación personal y profesional. Sin embargo, la protección de los datos depende en gran medida de las decisiones y hábitos de cada usuario. Cambiar la configuración predeterminada y limitar la descarga automática de archivos puede marcar la diferencia entre mantener la privacidad o caer víctima de un ciberataque.

La actualización periódica de la aplicación, junto con la verificación en dos pasos y la gestión cuidadosa de los archivos recibidos, constituyen la base de una estrategia efectiva de defensa digital. En un entorno donde los ataques informáticos evolucionan constantemente, la adaptación proactiva a las mejores prácticas de seguridad resulta indispensable para preservar la confidencialidad de los chats y la integridad de la información personal.