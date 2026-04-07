Santiago del Moro dio el parte médico de Andrea del Boca, después de su fuerte caída en Gran Hermano

El conductor entró a la casa para compartir información sobre el estado de salud de la actriz (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La salud de Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano: Generación Dorada generó alivio durante la gala de eliminación. El conductor de Telefe fue el encargado de comunicar a los participantes y la audiencia el parte médico de la actriz, luego del accidente doméstico que obligó a interrumpir la transmisión del reality.

El conductor detalló que la caída ocurrió en la cocina de la casa, ante la mirada atónita de varios compañeros. “Ella cae de boca y lo que impresiona de las imágenes, los que la vimos de acá afuera, es que cae como con peso muerto y no tuvo reacción para amortiguar el peso con las manos”, explicó el conductor, quien había revisado las cámaras del programa para dar una descripción precisa del episodio.

Del Moro informó que Andrea del Boca fue atendida de inmediato por el equipo médico del reality. “Le están haciendo una tomografía facial y una radiografía de tórax”, precisó al aire sobre las evaluaciones que le están realizando a la actriz para descartar lesiones graves. “Está bien, está estable y todo, obviamente está bajo chequeo médico”, subrayó el conductor frente a los jugadores y la audiencia.

La actriz generó preocupación en la casa. La palabra de su hija Anna del Boca (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

El conductor agradeció la rapidez del equipo de salud y la contención de los participantes que asistieron a la actriz mientras llegaban los profesionales. Del Moro remarcó que, en caso de que los estudios sean favorables, Andrea podrá regresar al juego. Si los resultados indican otra cosa, la producción evaluará cómo continuar.

El accidente de Andrea del Boca generó conmoción entre los integrantes de la casa y derivó en una interrupción momentánea de la transmisión en vivo. Los compañeros que estaban en la cocina corrieron a asistirla y permanecieron junto a ella hasta la llegada de los médicos.

La noticia se viralizó en redes sociales a través de un video que captó el momento de la caída, lo que multiplicó la preocupación de los seguidores del reality. Mensajes de apoyo inundaron las redes, mientras la producción de Telefe prometía un parte médico oficial en la próxima emisión.

Mientras se aguardaban los resultados médicos, Anna del Boca, hija de la actriz, intervino en el streaming de Telefe para llevar tranquilidad. Confirmó que la producción la contactó y le transmitió que su madre estaba fuera de peligro. “Me dicen que me quede tranquila”, relató Anna, aportando desde el entorno familiar un mensaje de calma. La joven recordó que su madre ha tenido antecedentes de caídas y lesiones leves, aunque en esta oportunidad no se reportaron consecuencias graves.

La fuerte caída de Andrea del Boca en la cocina de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe)

En ese contexto, el accidente volvió a poner el foco en la salud de la actriz dentro del reality, ya que no se trata del primer episodio que genera preocupación durante su estadía en la casa. Días atrás, Andrea del Boca ya había protagonizado otra caída que también alarmó a sus seguidores: ocurrió mientras se encontraba recostada en una reposera en el patio, cuando el respaldo cedió de manera repentina y provocó que su torso cayera con fuerza. Aunque en ese momento las cámaras no mostraron el desenlace completo, la situación se viralizó rápidamente en redes sociales.

Este nuevo accidente, ocurrido en la cocina y con mayor impacto visual, se dio además en medio de un contexto de tensiones dentro de la casa, lo que incrementó la atención sobre su estado físico y emocional. Las imágenes del momento, difundidas por usuarios y fanáticos del programa, muestran cómo la actriz cae de cara y es asistida de inmediato por sus compañeros, antes de que la transmisión fuera interrumpida abruptamente.

La preocupación no es menor si se tiene en cuenta que Andrea había atravesado recientemente problemas de salud que incluso la obligaron a abandonar temporalmente el reality. A fines de marzo, la actriz se retiró del programa debido a complicaciones vinculadas a la presión alta y al colon irritable. Días después, el 23 de marzo, logró reincorporarse tras recibir el alta médica y explicó en detalle su situación. “Entré medicada… tengo colon irritable, estoy con antibióticos y la presión se me empieza a subir, sobre todo a la noche”, había contado entonces, evidenciando que su regreso estaba acompañado de un seguimiento clínico constante.