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El nuevo accidente Andrea del Boca en Gran Hermano: se cayó de cara y tuvo que ser atendida por los médicos

La actriz generó preocupación en la casa. La palabra de su hija Anna del Boca. Las imágenes

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La actriz generó preocupación en la casa. La palabra de su hija Anna del Boca (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Una caída en el centro de la polémica: Andrea del Boca sufrió un accidente en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada mientras atravesaba una serie de tensiones crecientes con otros participantes del reality, lo que generó una inmediata atención médica y preocupación entre sus seguidores. El conductor Santiago del Moro, a través de su cuenta de Instagram, confirmó el incidente que involucró a la actriz mientras se encontraba en la cocina, y anticipó que Telefe difundirá información oficial durante la emisión prevista para este lunes.

Usuarios y fanáticos del programa reaccionaron ante un video viralizado en el que puede verse cómo la actriz cae al suelo, situación seguida por gritos y la asistencia urgente de sus compañeros antes de que la transmisión fuera abruptamente cortada.

andrea del boca anna
El momento de la caída de Andrea del Boca en la cocina de la casa (Gran Hermano Generación Dorada, Telefe)

La noticia sobre el accidente de Andrea del Boca en el reality show generó preocupación entre los seguidores del reality y el público en general. En medio de rumores y versiones encontradas sobre la gravedad del episodio, su hija Anna del Boca intervino en el streaming de Telefe para aclarar la situación y llevar tranquilidad.

Durante la transmisión, Anna confirmó que se comunicó con la producción del programa y recibió información precisa sobre el estado de salud de su madre. La joven actriz relató que la producción le pidió que “se quede tranquila” y aseguró que Andrea se encuentra fuera de peligro.

La hija de la actriz explicó que, tras el accidente, se contactó de inmediato con el equipo de producción de Gran Hermano. Según sus palabras, desde el entorno del programa le aseguraron que “está todo ok” y que Andrea “está bien”. Anna transmitió esa tranquilidad al aire, remarcando: “Me dicen que me quede tranquila”.

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“Es muy torpe. Se cae todo el tiempo, se tropieza. No sé qué le pasa”, contó Anna, luego de tranquilizarse por el accidente de su madre Andrea del Boca (La jugada, Streams Telefe)

La caída de Andrea del Boca generó un fuerte impacto, tanto entre los presentes en el estudio como en quienes seguían la transmisión. Los panelistas reconocieron que, al no estar presentes en el lugar, la incertidumbre era mayor. Anna, por su parte, aportó detalles sobre la tendencia de su madre a sufrir accidentes domésticos: “Es muy torpe. Se cae todo el tiempo, se tropieza. No sé qué le pasa”.

La hija de la actriz recordó que en una ocasión anterior su madre sufrió la fractura de una costilla como consecuencia de una caída. También mencionó que las lesiones en la cadera y otros golpes han sido frecuentes, aunque en esta oportunidad no se reportaron consecuencias graves. “Nada grave, eso está bueno”, concluyó.

A finales de marzo, la caída de Andrea del Boca dentro de la casa de Gran Hermano reactivó la preocupación de sus seguidores, apenas días después de que la actriz lograra reincorporarse al reality tras superar problemas de salud. El episodio, que sucedió mientras conversaba en el patio, llevó a que se interrumpiera la transmisión y desató un sinfín de comentarios en redes sociales.

Primer plano de Andrea del Boca con cabello castaño rojizo, lágrimas en los ojos y mejillas rojas, sentada frente a un fondo rojo metálico brillante
A fines de marzo, Andrea del Bica había tenido un accidente en una reposera que la obligó a tener que ser atendida por los médicos (Gran Hermano, Telefe)

El accidente ocurrió mientras ella se encontraba recostada en una reposera. De manera repentina, el respaldo cedió y provocó que su torso cayera con fuerza. Aunque las cámaras no mostraron el desenlace, la situación se viralizó rápidamente.

En días previos, la actriz había abandonado el programa debido a complicaciones de presión alta y colon irritable. El 23 de marzo volvió a ingresar, tras recibir el alta médica. En esa ocasión, explicó: “Entré medicada… tengo colon irritable, estoy con antibióticos y la presión se me empieza a subir, sobre todo a la noche”, detalló al referirse a su estado de salud.

La actriz reconoció el temor que atravesó por su condición: no quería “ser la primera infartada” dentro del reality. Detalló que su regreso fue bajo estricta vigilancia médica, por indicación gastroenterológica y control de presión arterial nocturna.

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