El peronismo suma señales de armonía y trata de ordenar sus internas para armar una oferta electoral

Mariel Fernández y Miguel Ángel Pichetto se reunieron y acercaron posiciones de dos mundos distintos del peronismo

En el peronismo empiezan a tomar luz algunas señales de armonía que dan lugar a un posible entendimiento entre los distintos sectores de la fuerza política. Fotos, reuniones, gestos. La carga simbólica de las imágenes y las palabras es muy alta en este tiempo donde la oposición intenta estirar los márgenes del armado político y construir una alternativa sólida para el año que viene.

La última imagen del intento de cohesión entre distintas terminales justicialistas fue la de la reunión que tuvieron Miguel Ángel Pichetto y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, que forma parte de un grupo de jefes comunales cercanos a Cristina Kirchner. La dirigente del Conurbano bonaerense es también una de las virtuales precandidatas a la gobernación que deja vacante Axel Kicillof.

“Es importante que el peronismo tenga una figura como ella. Tenemos la responsabilidad de integrarnos para construir una alternativa que represente a la Argentina del trabajo y la producción”, sostuvo el diputado rionegrino tras el encuentro con Fernández, quien aseguró: “Para volver a tener un gobierno popular en la nación y continuarlo en la provincia de Buenos Aires, es necesario que todos los sectores del peronismo podamos dialogar e integrarnos”.

La unidad como factor determinante es uno de los ejes políticos del nuevo proyecto peronista. Que tiene viejas rencillas vinculadas, sobre todo, a la provincia de Buenos Aires, pero en la que hay actores que ocupan roles nuevos dentro del espacio o que se han sumado, tras algunas etapas navegando en las siempre complejas aguas del medio. El peronismo entiende la unificación de las terminales, bajo un mismo techo, como una de las claves para que la alternativa electoral tenga sustento.

Kicillof suma adhesiones a su precandidatura presidencial y señales de apoyo de sus pares

Las imágenes que se construyeron en Tierra del Fuego de la semana pasada, durante un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas, tuvieron un alto contenido simbólico para el peronismo pero, especialmente para Axel Kicillof, el dirigente al que todos los sectores reconocen como el único que está parado como precandidato presidencial. Hasta el momento, no existe otro nombre que esté instalado de la misma forma y con la misma espalda que tiene el gobernador bonaerense.

“El compañero que mejor posicionado está en este momento es Axel. Hay que ayudarlo, acompañarlo y fortalecerlo. Si hay compañeros que consideran que están en condiciones de presentarse, no hay que temerle a un proceso interno. No es para pelearnos entre nosotros”, fue el respaldo que obtuvo Kicillof del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, durante una entrevista con FutuRock.

No es la primera vez que el “Gitano” muestra su respaldo al mandatario bonaerense, con el que tiene una relación estrecha. El riojano quiere jugar el rol de articulador político dentro de la gran interna peronista. En ese sentido, uno de los legisladores presentes en el sur, aseguró que “Quintela funcionó como un paraguas proyector de los dos sectores que se disputan poder dentro del peronismo”, en referencia al kicillofismo y el cristinismo.

Dos semanas atrás Quintela recibió Eduardo “Wado” de Pedro en su provincia y despejó los resquemores que había quedado flotando tras la fallida interna por el PJ, que derivó en la presidencia de Cristina Kirchner. Antes había estado reunido, en Buenos Aires, con Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipi” Alí y Kely Olmos, que empujan otro espacio dentro del peronismo.

Dirigentes peronistas, de distintos sectores, se unieron en el homenaje a los caídos en Malvinas en Tierra del Fuego

El “Gitano” quiere estar presente en la agenda nacional y en la discusión extensa, potente e intensa que va a tener el peronismo en los próximos meses, cuando tenga que empezar a definir el rumbo del proyecto electoral. En ese sentido, las imágenes en Río Grande y Ushuaia dan cuenta de una decisión, de distintos sectores del PJ, de habilitar un espacio de diálogo para poder ir acercando posiciones.

Hay una foto muy particular que define, a la perfección, el camino que está tratando de transitar el peronismo. En el sur están unidas frente al flash Lucía Cámpora, Cecilia Moreau, Hugo Moyano (h), Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Juan Carlos Molina y Luis Basterra, entre otros. La Cámpora, el kicillofismo, el peronismo federal, el Frente Renovador, el sindicalismo, el cristinismo. Distintas caras, distintas tribus y la aceptación de que tienen que bajar las armas para aniquilar la interna,

“Están todos en la retaguardia, viendo táctica y estrategia. El protagonista es y tiene que ser la unidad, no el candidato. En Tierra del Fuego no hubo guerra. Estábamos todos y cada pieza estaba en su lugar”, reflexionó uno de los presentes, que vio en los encuentros políticos de la semana pasada el reflejo de lo que necesita el peronismo para poder resolver tanta conflictividad interna.