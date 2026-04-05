Cuatro juegos gratuitos llegan a Steam y Epic Games Store: descárgalos en PC antes de que terminen las ofertas

Fin de semana con juegos gratis: Steam y Epic Games Store regalan cuatro títulos para ampliar tu biblioteca - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre de semana es el momento ideal para ampliar tu biblioteca de juegos sin gastar dinero. Steam y Epic Games Store, dos de las plataformas líderes en PC, mantienen activas varias promociones que permiten descargar cuatro títulos gratis, solo por tiempo limitado.

Estas oportunidades suelen pasar desapercibidas ante la avalancha de lanzamientos, pero representan una excelente ocasión para descubrir propuestas diferentes, experimentar con nuevos géneros y disfrutar de experiencias frescas sin ningún costo.

La importancia de estas promociones radica en la facilidad de acceso: solo necesitas una cuenta en cada plataforma y unos minutos para reclamar los juegos, que quedarán vinculados a tu biblioteca para siempre.

Así puedes descargar gratis cuatro juegos en Steam y Epic Games Store este fin de semana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una estrategia que beneficia tanto a los jugadores (que pueden probar títulos sin riesgo) como a las tiendas digitales, que fidelizan a la comunidad y fomentan la exploración de su catálogo.

Los 4 juegos gratuitos disponibles esta semana

En Steam

1. House Flipper Un simulador de reformas y diseño de viviendas que te permite comprar, renovar y vender casas. Comienzas con tareas básicas de reparación, pero a medida que avanzas puedes personalizar por completo cada inmueble, desde los colores de las paredes hasta la estructura interior. Es una experiencia relajante y creativa, ideal para quienes disfrutan de la decoración virtual. Disponible gratis hasta el lunes 6 de abril a las 19:00 (hora peninsular española) o 12:00 (Ciudad de México).

2. Reflex Arena Un shooter competitivo de ritmo rápido que recupera la esencia de los FPS clásicos. El juego se centra en la precisión y el dominio de los reflejos, prescindiendo de elementos superfluos y apostando por la acción pura. Perfecto para los aficionados al género que buscan partidas intensas y directas.

En Epic Games Store

3. Tractor Racers Una propuesta original donde la velocidad no lo es todo: deberás dominar el terreno y mantener el equilibrio en circuitos poco convencionales a bordo de tractores. Es un título divertido y diferente, ideal para quienes buscan romper la rutina de los juegos de carreras tradicionales.

4. Clone Drone in the Danger Zone Un juego de combates entre robots, con físicas propias y una jugabilidad única. Ofrece desafíos frenéticos y la posibilidad de enfrentarte a oleadas de enemigos robotizados en escenarios que exigen reflejos y estrategia. Disponible hasta el 9 de abril (17:00 en España / 10:00 en Ciudad de México).

Cómo reclamar los juegos gratis en Steam y Epic Games Store

Crea una cuenta gratuita en Steam y/o Epic Games Store si aún no la tienes. Inicia sesión desde el navegador o la aplicación oficial de cada tienda. Busca los juegos en la sección de promociones destacadas o utiliza el buscador para localizarlos rápidamente. Haz clic en “Añadir a la biblioteca” (Steam) o “Obtener gratis” (Epic Games Store) en cada título. No es necesario instalar el juego de inmediato; basta con reclamarlo para que quede asociado a tu cuenta y puedas descargarlo en el futuro, incluso después de que termine la promoción.

Por qué Steam y Epic Games Store regalan juegos

Crear una cuenta, reclamar los títulos y sumarlos a tu biblioteca digital es todo lo que necesitas para aprovechar las promociones y explorar propuestas creativas y variadas sin gastar dinero - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas plataformas compiten por atraer y fidelizar a los jugadores, ofreciendo incentivos exclusivos y experiencias diferenciadas. Steam se destaca por su ecosistema social, soporte para mods, foros y mercado de objetos, mientras que Epic Games Store apuesta por la simplicidad y las promociones semanales, regalando juegos de calidad y asegurando títulos exclusivos que no se encuentran en otras tiendas.

Esta estrategia no solo incrementa la base de usuarios activos, sino que fomenta la exploración de nuevas experiencias, apoya a desarrolladores independientes y amplía la visibilidad de sagas menos conocidas.

Consejos para aprovechar al máximo las promociones

Activa las notificaciones de cada plataforma para no perder futuras ofertas.

Consulta regularmente las secciones de juegos gratuitos y temporales.

Reclama los títulos aunque no planees jugarlos de inmediato ; siempre puedes explorarlos más adelante.

Comparte la información con amigos para que también puedan aprovechar las promociones y jugar juntos.

Aprovecha este fin de semana para sumar cuatro juegos gratis y disfruta de nuevas experiencias en tu PC antes de que terminen las ofertas. Unos pocos clics pueden abrirte la puerta a horas de diversión, creatividad y competencia online.