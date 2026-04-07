Bitcoin volvió a superar USD 70.000 al calor de las negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

FOTO DE ARCHIVO: Representación de la criptomoneda bitcoin en esta ilustración creada el 10 de septiembre de 2025 REUTERS/Dado Ruvic/Foto de archivo

El bitcoin superó el lunes los 70.000 dólares por primera vez desde el 25 de marzo, impulsado por informaciones sobre una propuesta de tregua entre Estados Unidos e Irán. La criptomoneda tocó un máximo intradía de 70.200 dólares, con una subida superior al 3,5%, antes de moderar la ganancia. Éter y Solana también registraron avances significativos.

La propuesta, mediada por Pakistán junto a Egipto y Turquía y denominada Acuerdo de Islamabad, contempla un cese inmediato de hostilidades seguido de 15 a 20 días de negociaciones hacia un acuerdo permanente. El plan incluye la reapertura del Estrecho de Ormuz, vía por la que transita en torno al 20% del crudo mundial y que permanece bloqueada desde el inicio del conflicto en febrero. La agencia Axios informó que el borrador circuló entre Washington y Teherán durante la noche del domingo.

La reacción del mercado cripto fue inmediata. Según CoinGlass, más de 270 millones de dólares en posiciones bajistas se liquidaron en las 24 horas posteriores. El movimiento respondió en buena medida a un short squeeze: los inversores que apostaban a la baja se vieron forzados a recomprar sus posiciones a medida que el precio escalaba. “El sentimiento estaba muy sesgado hacia el pesimismo y el interés en corto se había acumulado en todo el mercado”, dijo Diana Pires, directora de negocio de sFOX, a Bloomberg. “Una vez que llegaron los titulares del alto el fuego, esa posición tuvo que deshacerse”, añadió.

Un cartel que anuncia la presencia de un cajero automático de Bitcoin se refleja en el escaparate de una tienda en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, el 3 de abril de 2026 REUTERS/Chris Helgren

Irán rechazó los términos de la propuesta y exigió un fin permanente de la guerra en lugar de una pausa temporal. Teherán presentó una contrapropuesta de diez cláusulas que incluye garantías de paso por el Estrecho y el levantamiento de las sanciones. El presidente Donald Trump, que había amenazado con llevar el “infierno” a Irán, fijó el martes a las 20:00 hora de Washington como plazo límite, advirtiendo de posibles ataques a la infraestructura energética iraní.

El conflicto mantuvo al bitcoin en una banda estrecha durante semanas. Desde el inicio de la guerra, la criptomoneda oscila entre los 65.000 y los 75.000 dólares, muy por debajo del máximo histórico de 126.000 dólares alcanzado en octubre de 2025. La firma Glassnode señaló que los mercados de opciones adoptan una postura defensiva, con el mayor interés abierto en posiciones a 60.000 dólares, instrumento para cubrirse ante caídas.

Los flujos institucionales ofrecen señales mixtas. Los fondos cotizados de bitcoin en Estados Unidos registraron entradas netas de 22,3 millones de dólares la semana pasada, frente a salidas de casi 300 millones la semana anterior. Strategy reveló que adquirió 4.871 bitcoines entre el 1 y el 5 de abril por 329,9 millones de dólares, lo que lleva su cartera a 766.970 monedas. Morgan Stanley anunció el lanzamiento para el 8 de abril de su fondo cotizado sobre bitcoin físico, el primero de un gran banco de Wall Street, con una comisión del 0,14%.

Varios analistas advirtieron de que el rebote puede carecer de bases sólidas. “Hasta que no haya un acuerdo concreto, es difícil comprometerse a invertir”, señaló Robert Pavlik, de Dakota Wealth, citado por Reuters. Derek Lim, de Caladan, calificó la subida de “short squeeze de libro” y advirtió de que, sin avances en torno al Estrecho, el rally podría agotarse en días. En Polymarket, la probabilidad de un alto el fuego antes del 30 de abril es del 28%, porcentaje que sube al 55% si el plazo se extiende hasta finales de junio. El ultimátum de Trump convierte el martes en la primera prueba de fuego para la dirección del mercado.