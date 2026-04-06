Mundo

Estados Unidos e Irán: así fue el saldo militar tras el derribo del F-15 y los bombardeos

La columna de Andrei Serbin Pont en Infobae al Regreso detalló cómo el reciente derribo del F-15 estadounidense en Irán y los bombardeos dejaron pérdidas materiales clave para ambos países, en medio de una escalada que mantiene la tensión regional

Guardar

La columna de Andrei Serbin Pont en Infobae al Regreso abordó la reciente escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, tras las advertencias de Donald Trump luego de la muerte de Majid Khademi, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Serbin Pont describió la capacidad de Estados Unidos para llevar adelante bombardeos con un costo reducido: “Vos ahora podés hacer un bombardeo como con B-52 lanzando miles y miles de toneladas de explosivos sobre diferentes objetivos sin tener que estar gastando misiles cruceros caros, bombas guiadas caras, que ha sido parte de la discusión sobre lo costoso de este conflicto”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

A pesar de esta ventaja operativa, el especialista advirtió: “Hoy ninguna de esas se está cumpliendo”, en alusión a los objetivos estratégicos occidentales de neutralizar a Irán como amenaza convencional y nuclear o impedir que afecte el estrecho de Ormuz.

El derribo del F-15 estadounidense en Irán marcó una escalada en el conflicto militar entre Washington y Teherán (REUTERS/Evan Vucci)
El derribo del F-15 estadounidense en Irán marcó una escalada en el conflicto militar entre Washington y Teherán (REUTERS/Evan Vucci)

Estados Unidos e Israel intensifican los bombardeos, pero Irán mantiene su capacidad de respuesta

El especialista destacó que, aunque Estados Unidos y Israel han incrementado la presión aérea, los resultados materiales no han sido decisivos. “Estados Unidos opera de forma casi impune sobre espacio aéreo iraní”, subrayó Serbin Pont, pero reconoció la dificultad de alcanzar una victoria estratégica. La operación de rescate de la tripulación de un F-15 derribado sobre Irán fue “brillante en términos de la recuperación”, aunque implicó “la pérdida de un montón de material” por parte de los norteamericanos.

Según detalló el analista, el incidente involucró la caída del caza cerca de Isfahán, a escasos 70 kilómetros de una central nuclear iraní. “Lograron establecer una base de avanzada dentro del territorio iraní”, explicó, pero en el proceso se destruyeron dos aviones de transporte, helicópteros, el propio F-15 y drones. “En términos humanos, no tuvieron pérdida de vidas los norteamericanos, pero en términos materiales perdieron un montón de material esta semana”, remarcó. A esto se suman los ataques iraníes a aviones de alto valor estratégico en bases estadounidenses del Golfo.

La infraestructura subterránea iraní complica los intentos de inteligencia de Occidente por eliminar completamente el arsenal de misiles balísticos (Europa Press)
La infraestructura subterránea iraní complica los intentos de inteligencia de Occidente por eliminar completamente el arsenal de misiles balísticos (Europa Press)

El desgaste logístico también afecta la reposición de equipos: “Vos querés reemplazar un E-3 y esos E-3 no se fabrican hace décadas. No vas a poder reemplazarlo hasta que no entre el reemplazo en serviciomen 2028”, ilustró Serbin Pont.

La infraestructura subterránea iraní pone en jaque a la inteligencia occidental

La discusión sobre el verdadero alcance del daño a la capacidad militar iraní expuso la dificultad de los aliados occidentales para eliminar el arsenal enemigo. “Trump dijo 80% de los misiles balísticos destruidos. Después Israel dijo: ‘Bueno, quizás un 50%’. Después el número fue: ‘Bueno, una tercera parte fueron destruidos y otra tercera parte no pueden usarse porque quedaron enterrados en los túneles’”, relató Serbin Pont. Sin embargo, aclaró que los misiles “son recuperables” y que Irán conserva la capacidad de lanzar ataques.

La clave, según el analista, radica en la preparación de Irán para resistir largos períodos de hostilidades: “Es un país que lleva 50 años preparándose para esta guerra. Esos túneles le permiten guardar ese material y poder destruir esos túneles es increíblemente difícil”. El ejército estadounidense e israelí solo logra afectar accesos y salidas, pero “eso es algo reparable”, afirmó.

Estados Unidos e Israel intensifican bombardeos sobre Irán, pero enfrentan dificultades para obtener una victoria estratégica clara (Europa Press)
Estados Unidos e Israel intensifican bombardeos sobre Irán, pero enfrentan dificultades para obtener una victoria estratégica clara (Europa Press)

Fuerzas especiales israelíes y estadounidenses operan en territorio iraní

La operación de rescate de la tripulación del F-15 derribado reveló la penetración de comandos israelíes en Irán, un dato que sorprendió a los conductores del programa. “Las fuerzas especiales de Israel no entraron y salieron en helicóptero y en avión de Estados Unidos. Ya estaban en el terreno”, aseguró Serbin Pont, señalando un nivel de infiltración que remite a tácticas utilizadas durante la guerra del Golfo en 1991.

A pesar de la experiencia de operaciones previas, la infraestructura defensiva iraní representa un desafío superior. “La infraestructura defensiva que tiene Irán es muy superior a la que tenía Irak en ese momento”, concluyó el analista.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Estados UnidosIránbombardeosguerrabajas militaresDonald TrumpAndrei Serbin PontInfobae al RegresoInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Un ciberataque expuso datos sensibles de la galería más famosa de Italia y activó protocolos de emergencia

La dirección del museo Uffizi trasladó parte del tesoro a una caja fuerte, reforzó la vigilancia y selló sectores clave mientras la Fiscalía y la Agencia Nacional de Ciberseguridad investigan el alcance del incidente

Un ciberataque expuso datos sensibles de la galería más famosa de Italia y activó protocolos de emergencia

Jabalíes en zonas urbanas: qué hacer y qué no para evitar los problemas

A pesar del aumento de encuentros por la expansión de su hábitat, la mayoría de estos animales prefiere huir y solo reacciona si se siente acorralado. Estos son los datos internacionales que desmontan viejos mitos

Jabalíes en zonas urbanas: qué hacer y qué no para evitar los problemas

Cada año se pierden alimentos suficientes para dar 25 vueltas al mundo, alerta la ONU

Se estima que cada persona desecha 79 kilos de comida al año, lo que agrava la crisis ambiental, económica y social ligada al consumo insostenible de recursos naturales

Cada año se pierden alimentos suficientes para dar 25 vueltas al mundo, alerta la ONU

Qatar confronta a Irán por los ataques al Golfo y exige una salida diplomática al conflicto

El primer ministro catarí reprochó al canciller iraní que bombardear a países ajenos a la guerra es una “actitud irresponsable” que viola el derecho internacional

Qatar confronta a Irán por los ataques al Golfo y exige una salida diplomática al conflicto

El líder supremo de Irán dijo que la muerte de su jefe de inteligencia no frenará la ofensiva en Medio Oriente

El régimen iraní insistió en que la Guardia Revolucionaria Islámica mantendrá su cohesión pese a la pérdida de varios de sus principales mandos

El líder supremo de Irán dijo que la muerte de su jefe de inteligencia no frenará la ofensiva en Medio Oriente
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hay nueva decisión sobre Ricardo Roa y su futuro en la Presidencia de Ecopetrol: por ahora se va de vaciones y licencia

Hay nueva decisión sobre Ricardo Roa y su futuro en la Presidencia de Ecopetrol: por ahora se va de vaciones y licencia

Paro nacional: transportistas reportan bloqueos en 20 estados pero autoridades reconocen cortes en solo nueve

Hombre es rescatado en Miraflores tras intentar atentar contra su vida en la azotea de un conocido hotel en zona concurrida

Resultado Chontico Noche hoy 6 de abril

Carmen Lomana carga contra Kiko Rivera: “Todo por la pasta”

INFOBAE AMÉRICA
Un fósil olvidado de Sudáfrica impulsa nuevas teorías sobre el origen de los mamíferos

Un fósil olvidado de Sudáfrica impulsa nuevas teorías sobre el origen de los mamíferos

El exfiscal que acusó a Keiko Fujimori asume la defensa del expresidente Castillo en Perú

Kast dice que "salida de Maduro" les va a "permitir restablecer relaciones con Venezuela"

El BBVA Colombia invertirá 81,5 millones de dólares en IA al cumplir 30 años en el país

Nueve de diez mineros secuestrados en estado mexicano de Sinaloa han sido identificados

ENTRETENIMIENTO

‘Algo terrible está a punto de suceder’: la nueva apuesta de los creadores de ‘Stranger Things’ en Netflix

‘Algo terrible está a punto de suceder’: la nueva apuesta de los creadores de ‘Stranger Things’ en Netflix

Melissa Gilbert defiende a Timothy Busfield tras ser señalado de abuso sexual infantil: “Confío plenamente en él”

El futuro de ‘Euphoria’ queda en duda tras declaraciones de Zendaya

La travesía de Sam y Frodo: cuál fue la verdadera distancia que recorrieron para destruir el anillo

Arnold Schwarzenegger reveló su secreto para cuidar el cerebro