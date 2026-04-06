Estados Unidos e Irán: así fue el saldo militar tras el derribo del F-15 y los bombardeos

La columna de Andrei Serbin Pont en Infobae al Regreso abordó la reciente escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, tras las advertencias de Donald Trump luego de la muerte de Majid Khademi, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Serbin Pont describió la capacidad de Estados Unidos para llevar adelante bombardeos con un costo reducido: “Vos ahora podés hacer un bombardeo como con B-52 lanzando miles y miles de toneladas de explosivos sobre diferentes objetivos sin tener que estar gastando misiles cruceros caros, bombas guiadas caras, que ha sido parte de la discusión sobre lo costoso de este conflicto”.

A pesar de esta ventaja operativa, el especialista advirtió: “Hoy ninguna de esas se está cumpliendo”, en alusión a los objetivos estratégicos occidentales de neutralizar a Irán como amenaza convencional y nuclear o impedir que afecte el estrecho de Ormuz.

El derribo del F-15 estadounidense en Irán marcó una escalada en el conflicto militar entre Washington y Teherán (REUTERS/Evan Vucci)

Estados Unidos e Israel intensifican los bombardeos, pero Irán mantiene su capacidad de respuesta

El especialista destacó que, aunque Estados Unidos y Israel han incrementado la presión aérea, los resultados materiales no han sido decisivos. “Estados Unidos opera de forma casi impune sobre espacio aéreo iraní”, subrayó Serbin Pont, pero reconoció la dificultad de alcanzar una victoria estratégica. La operación de rescate de la tripulación de un F-15 derribado sobre Irán fue “brillante en términos de la recuperación”, aunque implicó “la pérdida de un montón de material” por parte de los norteamericanos.

Según detalló el analista, el incidente involucró la caída del caza cerca de Isfahán, a escasos 70 kilómetros de una central nuclear iraní. “Lograron establecer una base de avanzada dentro del territorio iraní”, explicó, pero en el proceso se destruyeron dos aviones de transporte, helicópteros, el propio F-15 y drones. “En términos humanos, no tuvieron pérdida de vidas los norteamericanos, pero en términos materiales perdieron un montón de material esta semana”, remarcó. A esto se suman los ataques iraníes a aviones de alto valor estratégico en bases estadounidenses del Golfo.

La infraestructura subterránea iraní complica los intentos de inteligencia de Occidente por eliminar completamente el arsenal de misiles balísticos (Europa Press)

El desgaste logístico también afecta la reposición de equipos: “Vos querés reemplazar un E-3 y esos E-3 no se fabrican hace décadas. No vas a poder reemplazarlo hasta que no entre el reemplazo en serviciomen 2028”, ilustró Serbin Pont.

La infraestructura subterránea iraní pone en jaque a la inteligencia occidental

La discusión sobre el verdadero alcance del daño a la capacidad militar iraní expuso la dificultad de los aliados occidentales para eliminar el arsenal enemigo. “Trump dijo 80% de los misiles balísticos destruidos. Después Israel dijo: ‘Bueno, quizás un 50%’. Después el número fue: ‘Bueno, una tercera parte fueron destruidos y otra tercera parte no pueden usarse porque quedaron enterrados en los túneles’”, relató Serbin Pont. Sin embargo, aclaró que los misiles “son recuperables” y que Irán conserva la capacidad de lanzar ataques.

La clave, según el analista, radica en la preparación de Irán para resistir largos períodos de hostilidades: “Es un país que lleva 50 años preparándose para esta guerra. Esos túneles le permiten guardar ese material y poder destruir esos túneles es increíblemente difícil”. El ejército estadounidense e israelí solo logra afectar accesos y salidas, pero “eso es algo reparable”, afirmó.

Estados Unidos e Israel intensifican bombardeos sobre Irán, pero enfrentan dificultades para obtener una victoria estratégica clara (Europa Press)

Fuerzas especiales israelíes y estadounidenses operan en territorio iraní

La operación de rescate de la tripulación del F-15 derribado reveló la penetración de comandos israelíes en Irán, un dato que sorprendió a los conductores del programa. “Las fuerzas especiales de Israel no entraron y salieron en helicóptero y en avión de Estados Unidos. Ya estaban en el terreno”, aseguró Serbin Pont, señalando un nivel de infiltración que remite a tácticas utilizadas durante la guerra del Golfo en 1991.

A pesar de la experiencia de operaciones previas, la infraestructura defensiva iraní representa un desafío superior. “La infraestructura defensiva que tiene Irán es muy superior a la que tenía Irak en ese momento”, concluyó el analista.

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