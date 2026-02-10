Tecno

Apagar el celular 5 minutos todos los días: el truco evitar ciberataques y mejorar su rendimiento

Esta pauta se debe complementar con otras estrategias como contar con contraseñas robustas y evitar conectar el celular a una red WiFi pública

Apagar el celular durante 5 minutos cada día se ha convertido en una recomendación clave para reducir el riesgo de ciberataques y mejorar el rendimiento de los dispositivos.

Diversos organismos, como la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) y autoridades gubernamentales como el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, han respaldado esta práctica como una defensa básica frente a las amenazas digitales, que buscan vulnerar la privacidad, los datos bancarios y otras áreas sensibles de los usuarios.

Por qué es útil apagar el celular para evitar ciberataques

Especialistas en seguridad digital han resaltado que existe una serie de amenazas, como el spyware y los ataques de tipo zero-click, que requieren conexiones persistentes para permanecer en el dispositivo y recolectar información sin el conocimiento del usuario.

El apagado diario por al menos 5 minutos permite cerrar todas las sesiones activas y detener estos procesos en el sistema operativo, dificultando que los atacantes exploten vulnerabilidades de software.

El segmento de cinco minutos se considera suficiente para asegurarse de que se cierren todas las conexiones no autorizadas y que cualquier proceso malicioso detenga su actividad.

Entre las amenazas que se ven dificultadas por esta acción se incluyen los ataques de phishing, los intentos de acceso remoto y cualquier intento automatizado de penetrar dispositivos a través de conexiones activas.

Qué dicen los expertos sobre esta medida de ciberseguridad

La medida ganó visibilidad después de que el primer ministro de Australia entregara un mensaje público en el que exhortó a la población a incorporar esta pauta en sus hábitos cotidianos.

Según palabras de Albanese: “Todos tenemos una responsabilidad. Cosas sencillas: apaga el teléfono cinco minutos cada noche. Para quienes ven esto, hazlo cada 24 horas, mientras te cepillas los dientes o haces lo que sea”. Este llamado busca que la protección digital se convierta en una rutina sencilla y accesible para todos los usuarios de teléfonos.

Además, la sugerencia de reiniciar o apagar periódicamente los teléfonos inteligentes ha sido destacada por la NSA, que aconseja realizar esta acción al menos una vez por semana para minimizar la exposición a software malicioso.

Esta estrategia pretende interrumpir la actividad de programas que se ejecutan en segundo plano, entre ellos aplicaciones que pueden haber sido comprometidas por malware y que dependen del mantenimiento de sesiones activas para operar continuamente.

Con qué otras estrategias se debe reforzar la seguridad de los dispositivos

Las organizaciones de ciberseguridad subrayan que el apagado periódico es solo una barrera inicial, porque no garantiza una protección absoluta frente a ataques sofisticados. Por ello, sugieren complementar esta medida con otras prácticas fundamentales como:

  • La utilización de contraseñas robustas.
  • La activación de la autenticación en dos pasos.
  • La descarga exclusiva de aplicaciones desde tiendas oficiales, como Google Play Store y App Store.

Asimismo, sugieren evitar conectarse a redes WiFi públicas y desalientan compartir datos sensibles a través de canales no oficiales, como llamadas telefónicas de números desconocidos o correos que simulan ser de fuentes oficiales.

Por qué es necesario no descuidar las medidas de seguridad en los dispositivos

La popularización de esta pauta responde al contexto global actual, marcado por un aumento sostenido de los ciberataques, lo que obliga a los usuarios a adoptar una actitud activa y preventiva en la gestión de sus dispositivos.

Implementar el reinicio diario se suma a una serie de acciones que, en conjunto, elevan de gran forma los estándares de seguridad, según las pautas del primer ministro de Australia y la NSA.

Su implementación diaria no quita mucho tiempo y se puede realizar en momentos donde no se necesita usar el celular como antes de acostarse a dormir o realizando actividades que no requieren el uso de esta tecnología.

