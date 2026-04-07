Adorni salió empoderado por Milei, en medio de más revelaciones: sus próximos pasos y la estrategia judicial

El lunes se realizó una nueva reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei continúa resistiendo las críticas contra algunos de sus funcionarios, mientras intenta mostrar que la gestión sigue su marcha, vuelve a empoderar a Manuel Adorni y trata de recuperar la agenda con los debates en el Congreso y nuevas polémicas que van surgiendo.

En la última reunión con sus ministros en Casa Rosada, este lunes, el mandatario nacional se colocó al frente del grupo para el momento de la foto protocolar, pero dispuso que gran parte del encuentro estuviera encabezado por el jefe de Gabinete.

La decisión no fue casual, sino que responde a una estrategia más amplia que, según explicaron a Infobae algunos de los presentes en esa imagen, busca devolverle la legitimidad al referente del oficialismo, actualmente acorralado por las denuncias en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito.

De hecho, una de las medidas que tomó el líder libertario fue la de ordenar, de manera explícita, que cualquier información sobre el avance de la administración de la cual tenga que estar enterado, pase primero por Adorni.

Se trata de otra muestra de respaldo al dirigente, que optó por reducir su exposición en los medios mientras avanza la investigación por las propiedades que compró y los viajes al exterior que hizo en los últimos años.

El Presidente abrazando a Adorni durante un reciente acto (REUTERS/Agustin Marcarian)

El jefe de Gabinete contrató al abogado penalista Matías Ledesma para que lleve adelante su defensa y no solo tiene en mente presentar documentación que justifiquen esas compras y vacaciones, sino que también ya piensa en cómo va a contratacar, cuando toda la polémica -según confía- pase.

“Cuando todo esté aclarado, va a pedir que se inicien las acciones por daños y perjuicios correspondientes tanto por él como por toda su familia. A todos los que hicieron daño en los medios”, advirtió a Infobae una de las personas más cercanas al funcionario.

Es que, desde que se conoció el escándalo, en Balcarce 50 vienen insistiendo con que lo que más molestó fue que los canales y portales de noticias mostraran el video en el que estaba junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus hijos subiendo en el avión privado que lo llevó a Punta del Este durante los últimos feriados por carnaval.

“Para él lo más fuerte fue eso, estar viendo las 24 horas, todos los días, la cara de su pareja en televisión junto a sus chicos, que además son menores de edad”, señaló uno de los miembros de su círculo íntimo.

Recientemente, el fiscal federal Gerardo Pollicita, que lleva adelante la denuncia central, citó como testigo al ex futbolista Hugo Morales, antiguo dueño del departamento en Caballito al que se mudé el ministro coordinador, después de conseguir un crédito privado por parte de dos jubiladas.

La fachada del edificio donde se encuentra el departamento del jefe de Gabinete, con custodia policial (Gustavo Gavotti)

Para recuperar el control de la agenda, Milei le organizó a Adorni una serie de reuniones con los ministros, por un lado, y busca concentrarse una vez más en las reformas que LLA impulsa en el Congreso.

En la Cámara de Diputados, su presidente, Martín Menem, y el jefe del bloque violeta, Gabriel Bornoroni, negocian los votos para terminar de aprobar la modificación a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado y se va a debatir este miércoles.

Durante el martes, en tanto, se discutirá el proyecto en las comiciones de Asuntos constitucionales y Recursos naturales, donde las provincias también expondrán sus posturas respecto a esta iniciativa.

En el oficialismo, sin embargo, están confiados en que cuentan con el respaldo necesario como para que la iniciativa salga: “Venimos bien, los gobernadores son los que tienen que aportar mas diputados. Si quieren un país federal, lo tienen que demostrar ahora”, remarcó un integrante de la bancada.

En el día de su cumpleaños, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió el lunes a los mandatarios de San Luis, Claudio Poggi, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés, para conversar sobre esta y otras reformas que hay en carpeta.

Por otra parte, el Gobierno parece haber superado rápidamente otra acusación de supuesta corrupción, la de los créditos hipotecarios del Banco Nación a los que accedieron varios funcionarios, por montos que superarían su capacidad de financiamiento.

Menem busca los votos para la ley de Glaciares (REUTERS/Agustin Marcarian)

Una de las primeras acciones que generaron ruido fue la de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien echó a su mano derecha, Leandro Massaccesi, después de que se supiera que estaba en la lista de beneficiarios.

Sin embargo, pocas horas después las autoridades nacionales salieron a aclarar que ese no fue el motivo de su apartamiento, sino que la decisión se tomó por otros motivos, vinculados más a la gestión.

Incluso, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se expresó públicamente al respecto y defendió a los involucrados al sostener que “no hay nada ilegal ni inmoral” en haber accedido a esos préstamos.

“Los tomaron por recomendación mía. Yo le sugiero a todo el mundo que acceda a créditos hipotecarios porque considero que es una oportunidad única. En primer lugar, porque beneficia al país: el desarrollo del crédito hipotecario ha sido un motor de reactivación fundamental, incluso el más importante”, señaló.

En la Casa Rosada no se muestran preocupados por este tema, todo lo contrario. En varias carteras argumentan que “todo se hizo en regla” y que “no tienen nada que ocultar”.

“Hay incluso ex funcionarios que también pidieron una hipoteca y no aparecen en esa lista que se difundió. Que los pongan también, no tenemos ningún problema. En nuestro caso, por ejemplo, sé que se hizo de forma normal, se presentaron los recibos de sueldo y se autorizó. Son personas que ya tenían mucha ‘guita’, nadie puede dudar de que puedan pagar”, opinó una fuente cercana a uno de los beneficiarios.