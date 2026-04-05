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WhatsApp dice adiós en estos celulares desde el 10 de abril de 2026

Teléfonos Android y iPhone desactualizados no podrán abrir, descargar o actualizar la aplicación y los usuarios afectados deberán realizar copias de seguridad

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Los usuarios afectados pueden recibir una notificación que alerta que el modelo dejará de ser compatible con WhatsApp. (Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)
Los usuarios afectados pueden recibir una notificación que alerta que el modelo dejará de ser compatible con WhatsApp. (Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)

A partir del 10 de abril es muy probable que teléfonos inteligentes lanzados antes de 2014 dejen de ser compatibles con app nativa de WhatsApp. Esto obligará a varios usuarios a migrar a modelos más nuevos o perderán acceso permanente a la aplicación, que dejará de abrirse y actualizarse en los modelos afectados.

El ajuste técnico impactará tanto en celulares Android como en modelos de Apple. En el caso de Android, el requisito mínimo será contar con la versión 5.0 Lollipop, mientras que en el ecosistema iOS, el umbral exigido será iOS 15.1.

Cómo saber si un celular no tendrá más acceso a la aplicación de WhatsApp

Para saber si un dispositivo quedará fuera de la lista de compatibles, es necesario comprobar la versión del sistema operativo instalada.

Es necesario verificar la versión del sistema operativo en Android y Apple. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Es necesario verificar la versión del sistema operativo en Android y Apple. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En Android, el usuario debe ingresar a “Ajustes”, seleccionar “Acerca del teléfono” y consultar el dato bajo “Información de software”, donde aparecerá la versión de Android. En iOS, el dato se encuentra en “Ajustes”, dentro de la pestaña “General”, junto a la información de “Versión de iOS”.

Aquellos usuarios cuyos celulares permitan la actualización a Android 5.0 Lollipop o iOS 15.1 podrán seguir usando WhatsApp sin inconvenientes. Para el resto, la sugerencia es migrar a un modelo compatible lo antes posible, realizar el respaldo de datos y consultar las notificaciones en la aplicación para gestionar el proceso de transición con antelación.

Cuáles modelos de celulares dejarán de ser compatibles con la app de WhatsApp

En el universo Android, el corte afecta principalmente a modelos lanzados hasta 2014. Entre los dispositivos destacados figuran el Samsung Galaxy S4 mini, el Samsung Galaxy S3, el Sony Xperia M, el LG Optimus L7 II y el Motorola Moto E de primera generación.

Persona sostiene un teléfono antiguo con pantalla rota que muestra el logo de WhatsApp tachado y un mensaje de servicio no disponible.
La medida afecta a modelos que llevan más de 10 años en el mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos estos dispositivos carecen de la posibilidad de actualizarse a Android 5.0 Lollipop, el estándar mínimo requerido por WhatsApp para garantizar su funcionamiento.

Por parte de Apple, la restricción recae sobre los iPhone 6, iPhone 6 Plus y versiones anteriores. Ninguno de estos modelos puede operar con iOS 15.1, umbral imprescindible para mantener la aplicación en funcionamiento.

Los fabricantes de estos dispositivos dejaron de proporcionar soporte y actualizaciones hace varios años, lo cual los aparta de los estándares actuales de protección de datos y rendimiento.

Qué pasará con los usuarios que posean los dispositivos afectados

Los usuarios tendrán que cambiar el dispositivo a un modelo más reciente. (Foto: Europa Press)
Los usuarios tendrán que cambiar el dispositivo a un modelo más reciente. (Foto: Europa Press)

El cambio supone que los usuarios de los celulares citados no podrán abrir, descargar ni actualizar WhatsApp. La aplicación dejará de operar de manera automática, sin posibilidad de reversión.

Habitualmente, la plataforma notifica anticipadamente a quienes deban tomar medidas, facilitando el proceso de migración y respaldo de datos como fotos, videos y archivos personales o profesionales.

La única alternativa para mantener el acceso a WhatsApp consistirá en reemplazar el celular por uno compatible con los requisitos técnicos actuales.

En este contexto, la medida principal es efectuar una copia de seguridad de las conversaciones antes de la desconexión definitiva, para evitar la pérdida permanente de información relevante.

De qué forma hacer una copia de seguridad antes de perder el acceso a WhatsApp

La información queda respaldad en servicios de almacenamiento como Google Drive. (Foto: Europa Press)
La información queda respaldad en servicios de almacenamiento como Google Drive. (Foto: Europa Press)

El respaldo de datos es clave, porque la desconexión de WhatsApp será irreversible en los aparatos afectados. Las instrucciones varían según el sistema operativo del celular.

En Android, los usuarios deben abrir la aplicación, acceder al menú de los tres puntos verticales, seleccionar “Ajustes”, luego “Chats” y finalmente “Copia de seguridad”. Esta función permite guardar el historial de conversaciones en Google Drive, siempre que haya espacio suficiente disponible.

Para iPhone, los pasos inician en “Configuración” dentro de la app, donde se debe seleccionar “Chats” y la opción “Copia de seguridad”, para después elegir “Realizar copia ahora” y así almacenar los datos en iCloud.

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