Advertencia de Dario Amodei, CEO de Anthropic: la IA superará las capacidades humanas muy pronto

El CEO de Anthropic, Dario Amodei, advirtió que la inteligencia artificial podría superar la inteligencia humana en apenas unos años, según los últimos avances del sector. (REUTERS/Bhawika Chhabra)

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, lanzó una advertencia contundente: la inteligencia artificial podría superar las capacidades cognitivas humanas en pocos años.

Según el CEO, el avance de los modelos de IA se encuentra en una fase tan acelerada que el umbral de la “inteligencia general superhumana” podría alcanzarse mucho antes de lo que la sociedad imagina.

Durante su intervención, Amodei sostuvo que “falta un pequeño número de años para que los modelos de IA superen las capacidades cognitivas de la mayoría de los humanos en la mayoría de las cosas”.

Cómo imagina Amodei un futuro con IA más inteligente que las personas

El ejecutivo de Anthropic presentó una visión que denominó “un país de genios en el centro de datos”, en referencia al surgimiento de sistemas de IA capaces de superar a los seres humanos en casi cualquier tarea intelectual. A su juicio, estos agentes artificiales pronto podrán coordinarse a velocidades que ningún ser humano puede igualar, creando un escenario completamente nuevo para la civilización.

La inteligencia artificial, impulsada por Anthropic, está próxima a alcanzar el umbral de la llamada 'inteligencia general superhumana', según pronostica su director ejecutivo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

“Estamos cada vez más cerca de lo que llamo el país de genios en el centro de datos, un conjunto de agentes de IA más capaces que la mayoría de los humanos en la mayoría de las cosas, y que pueden coordinarse a velocidad sobrehumana. Ese nivel de capacidad es algo que el mundo nunca ha visto antes”, afirmó.

Entre las posibilidades positivas, Amodei destacó el potencial de la IA para curar enfermedades que han sido incurables durante miles de años, mejorar la salud humana de forma radical y sacar a miles de millones de personas de la pobreza, especialmente en el sur global.

También mencionó avances en agricultura y educación, con la capacidad de mejorar significativamente las condiciones de vida en regiones históricamente desfavorecidas.

Qué riesgos identifica el CEO de Anthropic ante este avance

A pesar del optimismo sobre las aplicaciones de la IA, Amodei advirtió sobre riesgos significativos que acompañan a estos progresos. Uno de los principales es la posibilidad de comportamientos autónomos por parte de los modelos de IA, lo que podría derivar en usos indebidos tanto por individuos como por gobiernos.

Dario Amodei describe un futuro donde sistemas de IA funcionarán como un 'país de genios en el centro de datos', superando a los humanos en múltiples tareas cognitivas. (REUTERS/Denis Balibouse)

Además, resaltó la amenaza de desplazamiento económico y pérdida de empleos a gran escala, a medida que las máquinas superen en productividad a los trabajadores humanos.

“Me preocupa el comportamiento autónomo de los modelos de IA, su potencial para el uso indebido por parte de individuos y gobiernos, y su potencial para el desplazamiento económico”, dijo.

También subrayó que el ritmo acelerado de la innovación puede llevar a una época de fuerte disrupción social y económica, lo que exige una cooperación estrecha entre empresas y gobiernos para mitigar los impactos negativos.

Por qué cree Amodei que la transición será tan rápida

El director de Anthropic fundamentó su advertencia en la curva de avance que han mostrado los modelos de IA en los últimos años. Según su visión, el progreso de la tecnología no es lineal, sino exponencial, y eso hace que el salto a capacidades superhumanas pueda ocurrir en un plazo sorprendentemente corto.

Amodei advierte sobre los riesgos del comportamiento autónomo de la IA, el uso indebido por parte de gobiernos o individuos y el desplazamiento masivo de empleos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A modo de ejemplo, Amodei recordó que los sistemas actuales ya realizan tareas que hace poco eran dominio exclusivo de los expertos humanos. Con la coordinación de múltiples agentes artificiales trabajando juntos, la eficiencia y la capacidad de resolución de problemas podrían multiplicarse aún más.

Frente a la presión comercial que domina el sector tecnológico, Amodei subrayó que Anthropic opta por priorizar la seguridad aunque esto implique no buscar el máximo beneficio económico inmediato.

Señaló que los incentivos financieros pueden llevar a minimizar los riesgos y que es fundamental mantener un crecimiento responsable, incluso si eso significa avanzar con mayor cautela.

El ejecutivo aseguró que la compañía está comprometida con la evaluación rigurosa de sus modelos y la colaboración internacional para garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial beneficie a la sociedad en su conjunto, sin sacrificar la seguridad ni la ética en el proceso.