Este es el nuevo rol de los CEO como responsables directos de la transformación digital con IA

Un informe anual de una consultora internacional anticipa que el gasto corporativo destinado a inteligencia artificial superará el 1,7 % de los ingresos dentro de dos años

Los CEO asumen un rol central en la estrategia de inteligencia artificial, liderando el 72 % de las iniciativas corporativas en 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de la inversión corporativa en inteligencia artificial marca un nuevo récord. De acuerdo con el reporte de Boston Consulting Group, las compañías prevén destinar hasta 1,7% de sus ingresos a IA en 2026, más del doble del incremento proyectado para 2025. Una decisión que está en manos de los CEO de cada empresa.

El estudio informa que el 94% de las empresas continuará apostando por la IA, incluso si los resultados no se materializan en el corto plazo. Los datos detallan que la industria financiera encabeza el porcentaje de ingresos dirigido a IA, con un 2 %; seguida por el sector tecnológico, que planea destinar el 2,1 %. Por su parte, las compañías industriales e inmobiliarias proyectan inversiones cercanas al 0,8 % de sus ingresos.

Más del 30 % del presupuesto total en IA para este año se orienta a soluciones basadas en agentes inteligentes, sistemas capaces de ejecutar tareas y tomar decisiones autónomas para cumplir objetivos específicos.

Las empresas planean duplicar para 2026 la inversión destinada a inteligencia artificial, según Boston Consulting Group. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rol de los CEO y liderazgo estratégico en IA

La figura del CEO se posiciona en el centro de la toma de decisiones y el diseño de la estrategia de inteligencia artificial. El estudio de BCG cuantifica: el 72% de los CEO lidera hoy la estrategia de IA en sus empresas, el doble que el año anterior.

La mitad de los CEO consultados afirma que su desempeño laboral depende directamente de la correcta implementación de esta tecnología. Julián Herman, managing director y socio de Boston Consulting Group, dice: “La IA se está consolidando como un factor clave de competitividad”. Según Herman, las organizaciones que no integren la inteligencia artificial de forma estratégica quedarán rezagadas frente a sus competidores.

Entre los líderes más avanzados, resalta el compromiso personal con la capacitación: leen y estudian más de ocho horas semanales sobre IA y duplican la inversión en el desarrollo de capacidades para sus equipos.

El 94 % de las empresas mantendrá sus inversiones en IA aunque los resultados tarden en materializarse, revela el informe de BCG.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfiles de liderazgo y adopción de IA

El reporte identifica tres perfiles de liderazgo ante la adopción de la IA:

  • Seguidores: representan aproximadamente el 15 %. Reconocen el potencial, pero mantienen un enfoque cauteloso con inversiones iniciales limitadas.
  • Pragmatistas: cerca del 70 % muestra entusiasmo y confianza, aunque solo invierte cuando el valor y el riesgo son claros.
  • Pioneros: otro 15 % impulsa la transformación mediante inversiones decididas, capacitación rápida y fuerte convicción en el retorno.

En las empresas lideradas por CEO pioneiros, el 60 % del presupuesto de IA se destina a la capacitación y reconversión laboral, frente al 27% en pragmatistas y 24% en seguidores. Además, estos líderes direccionan más de la mitad de la inversión prevista para 2026 a agentes inteligentes y son más del doble de proclives a implementarlos de forma integral en los procesos organizacionales.

Perspectivas y confianza global en el retorno de la IA

El optimismo sobre el retorno de inversión (ROI) en inteligencia artificial aumenta, aunque con diferencias regionales. Cerca del 90 % de los CEO consultados cree que los agentes de IA permitirán obtener retornos medibles en 2026.

Existen tres perfiles de liderazgo empresarial ante la IA: seguidores, pragmatistas y pioneros, cada uno con distinto nivel de inversión y riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En India y China, cerca de tres cuartas partes de los CEO confían en que la IA generará resultados positivos. En Reino Unido, la proporción baja al 44 %; en Estados Unidos, al 52 %; y en Europa, al 61 %. Entre los CEO occidentales, prevalece la tendencia a invertir en IA por presión competitiva o para evitar quedar rezagados.

El estudio indica que, para los líderes empresariales, la clave en esta nueva etapa será priorizar la inteligencia artificial como eje estratégico, profundizar la alfabetización interna, comprometer inversiones a escala y exigir retornos medibles de la tecnología. Julián Herman concluye: “El liderazgo empresarial en esta etapa no se medirá por quién adopta IA primero, sino por quién logra transformar esa adopción en crecimiento sostenible, productividad y una verdadera ventaja competitiva”.

