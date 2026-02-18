Los Guinness World Records más top en tecnología: del celular indestructible al router más potente

La presencia de la tecnología en los Guinness World Records es más relevante que nunca. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante décadas, los Guinness World Records han fascinado al mundo con logros insólitos y desafíos humanos, pero en los últimos años la tecnología ha ganado protagonismo propio en este escenario de lo extraordinario. Hoy, los récords no solo registran proezas atléticas o hazañas colectivas, sino que también certifican los límites alcanzados por la ingeniería y la innovación digital.

En tiempos donde la evolución tecnológica avanza a ritmo vertiginoso, cada nuevo récord se convierte en un testimonio tangible del progreso y la creatividad.

Estos son los Guinness World Records más sorprendentes del mundo tecnológico

La presencia de la tecnología en los Guinness World Records es más relevante que nunca. Ya no se trata solo de datos técnicos difíciles de comprender para el público general, sino de pruebas extremas y resultados verificables ante observadores internacionales.

La presencia de la tecnología en los Guinness World Records es más relevante que nunca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta dinámica ofrece una vitrina única donde inventores y empresas pueden demostrar, con cifras y certificaciones, hasta dónde es capaz de llegar la ingeniería moderna.

Entre los hitos más recientes y curiosos destacan:

Caída de smartphone desde altura récord: El HONOR Magic8 Lite fue sometido a una caída desde 6,133 metros en Dubái, sobreviviendo sin daños y validando así su resistencia estructural. Este logro, certificado oficialmente por Guinness World Records, se debe a la tecnología Ultra-Bounce Anti-Drop 3.0, con una arquitectura de seis capas y fluido no newtoniano, convirtiendo al dispositivo en referente de durabilidad.

Velocidad de internet sin precedentes: Científicos del Reino Unido establecieron en 2024 un récord mundial con una velocidad de transmisión de datos superior a 300 terabits por segundo, más de 4,5 millones de veces la banda ancha doméstica promedio. Aunque aún no existe certificado Guinness público, la marca fue reconocida oficialmente por la comunidad científica y tecnológica.

Wikipedia, la mayor enciclopedia online: Con más de 63 millones de artículos en 334 idiomas, Wikipedia ostenta el título Guinness World Records de la enciclopedia más grande en línea y del mundo, reflejando el poder colaborativo y la escala global de la información digital.

Los Guinness World Records son una recopilación internacional de logros y marcas extraordinarias reconocidas oficialmente en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Videollamada récord de longevidad: La tecnología también une generaciones: en España, una videollamada reunió a 17 mujeres centenarias con una suma total de 1.757 años de vida. Aunque el récord no ha sido certificado oficialmente por Guinness, el evento representa un hito simbólico en la conectividad digital intergeneracional.

Router de internet de mayor capacidad: Cisco Systems obtuvo el récord Guinness con su router CRS-1, capaz de manejar hasta 92 terabits por segundo. Esta innovación demuestra que el avance tecnológico no solo ocurre en dispositivos personales, sino también en la infraestructura que sostiene el tráfico global de datos.

Certificar logros tecnológicos mediante Guinness World Records ha cambiado la forma en que la innovación llega al público. Más allá de las especificaciones técnicas, estos récords ofrecen pruebas claras, replicables y verificadas de que lo extraordinario es posible y está al alcance de la ingeniería actual.

En un entorno saturado de avances, los Guinness World Records funcionan como un sello de autenticidad y un escaparate para tecnologías que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas.

Los Guinness World Records han fascinado al mundo con logros insólitos y desafíos humanos. REUTERS/Ken Cedeno

Qué son los Guinness World Records

Los Guinness World Records son una recopilación internacional de logros y marcas extraordinarias reconocidas oficialmente en todo el mundo. Nacidos en 1955 con la publicación del primer libro, estos récords abarcan desde proezas humanas y hazañas deportivas hasta curiosidades culturales, hazañas colectivas y avances tecnológicos.

La organización certifica cada marca a través de un riguroso proceso de verificación, que incluye pruebas documentadas, condiciones controladas y la presencia de jueces oficiales para garantizar que cada logro sea auténtico y replicable.

Con el paso de los años, los Guinness World Records se han convertido en una referencia global de lo insólito y lo asombroso, funcionando como una vitrina para individuos, grupos y empresas que buscan demostrar sus límites o capacidades únicas.