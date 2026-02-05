HONOR Magic 8 Lite: el celular con resistencia de récord mundial y una batería que se niega a agotarse

Desde explosiones hasta caídas de más de 6,000 metros, el HONOR Magic 8 Lite demuestra ser indestructible. Conoce el teléfono con batería para días, funciones exclusivas y una cámara lista para la aventura, creado para los usuarios de Latinoamérica.

El HONOR Magic 8 Lite fue lanzado en Latinoamérica con una propuesta enfocada en la durabilidad, la autonomía y la experiencia de tecnología accesible. Esta nueva versión de la familia Magic 8 también apuesta por un diseño ultra resistente y una batería de gran capacidad.

Además, su concepto va más allá de su fuerza y resistencia física, al contar con un apartado fotográfico apoyado en inteligencia artificial, lo que ampliará las herramientas de edición de los usuarios para sus contenidos.

Así es la resistencia ante caídas y condiciones extremas del HONOR Magic 8 Lite

Uno de los principales argumentos del HONOR Magic 8 Lite es su resistencia. La marca desarrolló una tecnología anticaída exclusiva para este modelo, además de integrar un cristal templado ultra resistente. El dispositivo fue diseñado para soportar golpes, caídas y arañazos.

La estructura reforzada permite que el Magic 8 Lite soporte caídas desde alturas de hasta 2,5 metros sobre diferentes superficies. A esta resistencia se suma la presencia de certificaciones de primer nivel: IP69K, IP68 e IP66, que garantizan protección frente al polvo y el agua.

Gracias a una estructura de resistencia al agua de tres capas 2.0, el teléfono puede sumergirse hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos y seguir funcionando incluso en ambientes expuestos a agua sucia o temperaturas elevadas durante al menos diez segundos.

HONOR consigue un Guinness World Records

El 29 de septiembre de 2025, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, se llevó a cabo el intento oficial en el que el Honor Magic8 Lite fue sometido a una caída desde 6.133 metros, y tras el impacto seguía funcionando perfectamente. La prueba, reconocida por Guinness World Records, no solo confirmó la resistencia del dispositivo, sino que también evidenció la ingeniería avanzada aplicada en su diseño.

Durante el experimento, el Honor Magic8 Lite no presentó daños estructurales ni fallas funcionales, probando que puede soportar caídas desde alturas superiores a la de la mayoría de las escaleras o balcones.

El dispositivo también cuenta con la certificación SGS Triple Resistente Premium Performance, inédita en el sector, y la ya conocida SGS 5-Star Comprehensive Reliability Certification. Para lograr este nivel de robustez, HONOR incorporó tecnología anticaída Ultra-Bounce y materiales como el fluido no newtoniano, además de un cristal templado preparado para resistir impactos contra diez tipos distintos de superficies de piedra y disparos de pistola de aire comprimido.

La batería del HONOR Magic 8 Lite promete hasta tres días de duración

La autonomía es otro de los puntos fuertes del Magic 8 Lite. Su batería de silicio y carbono alcanza los 8.300 mAh, una capacidad que permite hasta tres días de uso continuo.

Según datos de la compañía, el dispositivo puede ofrecer hasta 49,1 horas de reproducción de música, 22,2 horas de video en línea, 15,7 horas de juego y 11,4 horas de videollamadas con una sola carga completa.

El sistema de carga rápida de 66 W facilita recargas ágiles, mientras que el modo ultra-eficiente permite seguir usando el teléfono para llamadas durante una hora adicional, incluso cuando la batería cae al 2 %. A esto se suma la carga alámbrica reversible de 7.5W, que permite recargar otros dispositivos, como auriculares, smartwatches o incluso celulares de forma rápida y eficiente.

Además, un algoritmo de antienvejecimiento optimiza el desgaste de la batería, permitiendo que el equipo mantenga su rendimiento durante hasta seis años, según la compañía.

Diseño y pantalla del HONOR Magic 8 Lite

El Magic 8 Lite presenta acabados metálicos y esquinas suavizadas. Está disponible en colores verde, negro y granate, este último con una textura que recuerda al cuero y detalles dorados en el módulo circular de las cámaras traseras, lo que le otorga un aspecto elegante y moderno.

La pantalla OLED de 6,79 pulgadas del Magic 8 Lite destaca por su resolución 1,5K, brillo máximo de 6.000 nits y tasa de refresco de 120 Hz para una experiencia inmersiva. (HONOR)

En el apartado visual, el teléfono equipa una pantalla OLED de 6,79 pulgadas capaz de mostrar hasta 1.070 millones de colores y una resolución de 1,5K (2.640 x 1.200 píxeles). El panel destaca por ofrecer un brillo máximo de 6.000 nits. La tasa de refresco de 120 Hz proporciona una experiencia fluida, tanto en desplazamientos como en actividades multimedia.

El diseño de la pantalla incluye biseles mínimos de solo 1,3 milímetros, logrando una relación pantalla-cuerpo del 94,6 %. Según la propia marca, esto garantiza una experiencia inmersiva, ideal para quienes consumen videos, juegos o leen en el móvil.

Fotografía con inteligencia artificial

El Magic 8 Lite integra una cámara principal de 108 megapíxeles con sensor de 1/1,67 pulgadas. Este modulo incluye estabilización óptica y electrónica (OIS y EIS), lo que mejora la precisión en capturas, especialmente en condiciones de baja luminosidad. El dispositivo también cuenta con una cámara ultra gran angular de 5 megapíxeles.

El sistema fotográfico del HONOR Magic 8 Lite incluye una cámara principal de 108 megapíxeles y herramientas de inteligencia artificial para edición avanzada y transferencia de imágenes en alta resolución. (HONOR)

HONOR ha dotado a este modelo de herramientas de inteligencia artificial que permiten eliminar reflejos y objetos no deseados de las fotos, crear collages en movimiento en resolución 4K y transferir imágenes HD entre dispositivos iOS.

También incluye funciones avanzadas de recorte, expansión de imagen y refinamiento fotográfico, facilitando la edición sin aplicaciones externas.