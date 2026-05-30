La integración centroamericana sigue sin concretarse tras cuatro décadas de los Acuerdos de Esquipulas

Un pergamino que presenta los Acuerdos Esquipulas I, firmados por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en 1986, superpuesto sobre un mapa antiguo de Centroamérica con brújulas decorativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La promesa de integración regional en Centroamérica, formalizada hace cuarenta años con los Acuerdos de Esquipulas I, continúa sin concretarse, mientras la región enfrenta nuevos desafíos políticos y sociales. Según destacó la agencia EFE, los cinco presidentes centroamericanos que firmaron el histórico acuerdo en mayo de 1986 propusieron un mecanismo regional que aún no logra materializarse plenamente.

En una cumbre celebrada en Esquipulas, Guatemala, en plena guerra fría, los mandatarios de Costa Rica (Óscar Arias), El Salvador (José Napoleón Duarte), Guatemala (Vinicio Cerezo), Honduras (José Azcona) y Nicaragua (Daniel Ortega) suscribieron el documento que buscaba fomentar el diálogo, la cooperación y la paz tras una década marcada por intensos conflictos internos en la región. De acuerdo con lo informado por EFE, el encuentro derivó en la creación del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y la formalización de reuniones periódicas entre presidentes.

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El texto de Esquipulas I reconocía la necesidad de fortalecer instituciones, controlar el armamento y consolidar la democracia y el pluralismo. También subrayaba que la paz solo sería posible a través de un proceso auténticamente democrático y colaborativo. Un año después, el 7 de agosto de 1987, los mismos líderes firmaron los Acuerdos Esquipulas II en Guatemala, sentando las bases para la reconciliación nacional en países afectados por conflictos armados. Este segundo acuerdo contempló amnistías, el cese de hostilidades, la celebración de elecciones libres y el fin de la asistencia militar extranjera.

EFE detalló que los firmantes convinieron en que ningún territorio centroamericano sería utilizado para agredir a otro país y que se continuarían las negociaciones para limitar el armamento y atender la situación de refugiados y desplazados. El proceso de paz y diálogo impulsó la incorporación de Belice y Panamá en años posteriores, ampliando el alcance del proyecto integrador.

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Fotografía de archivo que muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (d), y al exmandatario de Costa Rica Óscar Arias (i) /. (EFE/Mario López)

A pesar de estos intentos, la región aún enfrenta numerosos obstáculos para la consolidación de la integración. El excanciller hondureño Carlos López Contreras lamentó, en declaraciones recogidas por EFE, que la integración regional siga pendiente y que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), creado en 1991, lleve varios años sin secretario general. “Individualmente ninguno de los países de la región tiene la capacidad de ubicarse en el mundo con un nivel de importancia que lo convierta en un interlocutor válido internacionalmente.

En cambio, la suma de los siete países centroamericanos sí constituyen un grupo de población, una zona de economía interesante y un bloque a considerar también desde el punto de vista político”, subrayó López Contreras al medio español.

La ampliación del SICA, que ahora incluye a la República Dominicana, contrasta con el limitado alcance del Parlacen, instituto regional al que Costa Rica decidió no adherirse. López Contreras explicó a EFE que la falta de funcionamiento adecuado de las instituciones nacionales ha impedido alcanzar los niveles de integración y crecimiento económico esperados.

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Según el excanciller, la ausencia de un secretario general en el SICA ha afectado la imagen y la institucionalidad del organismo ante actores internacionales como la Unión Europea, Japón y Estados Unidos. “Esperamos que los países puedan llegar a un entendimiento y designar un secretario general del SICA, porque el proceso de integración que despertó tantas expectativas en sus comienzos ha caído en una situación de congelamiento”, afirmó López Contreras, citado por EFE.

Fotografía de archivo que muestra al excanciller hondureño Carlos López Contreras durante una rueda de prensa en la Casa Presidencial en Tegucigalpa (Honduras). (EFE/ Gustavo Amador)

El contexto en el que surgieron los acuerdos era extremadamente complejo. En El Salvador, la guerrilla combatía a la Fuerza Armada; Guatemala atravesaba dos décadas de conflicto armado; en Nicaragua, los sandinistas enfrentaban la oposición de los llamados “contras”, apoyados y financiados por Estados Unidos. Honduras, aunque no vivía un conflicto interno, facilitaba parte de su territorio para las operaciones de los “contras” y acogía a decenas de miles de refugiados nicaragüenses y salvadoreños.

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Cuatro décadas después, las voces expertas consultadas por EFE califican el legado de los Acuerdos de Esquipulas como “fértil pero inconcluso”. La región logró superar los conflictos armados, pero persisten desafíos estructurales, incluyendo pobreza, desigualdad, exclusión social, corrupción, crimen organizado y un marcado debilitamiento institucional.

Organismos y dirigentes regionales han reiterado la necesidad de recuperar el espíritu de Esquipulas, apelando al diálogo político, la cohesión social y el desarrollo equitativo para enfrentar los retos actuales. El mensaje de fondo, de acuerdo con el reporte de EFE, es que la integración centroamericana sigue siendo una tarea pendiente, cuatro décadas después de que los principales líderes de la región intentaran abrir un nuevo ciclo de paz y cooperación.