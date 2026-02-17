Dos botones llegan a Gemini para mejorar la experiencia, compartir con amigos y tener más ajustes

La nueva actualización de Gemini para Android y web introduce dos botones clave en la barra superior para mejorar la experiencia de usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación de Gemini ha introducido un cambio relevante en su diseño para Android y en la versión web, incorporando dos botones que buscan simplificar la experiencia del usuario y facilitar , incorporando dos botones que buscan simplificar la experiencia del usuario y facilitar el manejo de las conversaciones.

Estos elementos, que ahora destacan en la interfaz, responden a una necesidad de acceso más rápido a funciones clave dentro de la app.

Cuáles son los nuevos botones en Gemini y dónde se ubican

La actualización modifica la barra superior de la aplicación. Antes, el título del chat se encontraba centrado, acompañado por un botón para iniciar una nueva conversación a la derecha, y un menú desplegable en el lateral izquierdo para el historial de chats.

Con el rediseño, el título del chat se alinea a la izquierda, junto al acceso al menú desplegable. El botón para crear una nueva conversación se desplaza levemente para dar lugar a los dos nuevos botones: compartir y el botón de tres puntos.

La presencia directa del botón de compartir optimiza la accesibilidad a esta función, antes oculta en menús poco intuitivos de la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos aparecen uno al lado del otro, tras el botón de nueva conversación, en una disposición que también se replica en la versión web de gemini.google.com. Esta estructura no está disponible en la app para iOS, donde los cambios recientes se limitan al aumento del tamaño del icono de la chispa de Gemini.

Para qué sirve el botón de compartir en Gemini

El botón de compartir permite enviar la conversación mantenida con Gemini a otros usuarios. Al pulsarlo, la app genera un enlace de la charla y abre la hoja de opciones del sistema, facilitando el envío por servicios como WhatsApp o su publicación en redes sociales. Esta función busca que los usuarios puedan trasladar el contenido generado por la inteligencia artificial a otros espacios digitales de manera inmediata.

La presencia visible y directa del botón de compartir en la barra superior responde a la intención de hacer más accesible esta acción, que en versiones anteriores existía, pero resultaba difícil de localizar dentro de los menús.

Qué funciones incluye el botón de tres puntos en Gemini

El segundo botón destacado es el de tres puntos, que funciona como el tradicional menú de opciones extra o “overflow”. Al seleccionarlo, se despliega un menú con varias acciones posibles: fijar la conversación, renombrarla, eliminarla por completo, solicitar ayuda o enviar comentarios y reportes.

El botón de tres puntos en Gemini agrega un menú de opciones donde los usuarios pueden fijar, renombrar o eliminar conversaciones fácilmente. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El acceso a estas herramientas desde la barra superior pretende agilizar la gestión de los chats, permitiendo organizar y personalizar las conversaciones sin tener que navegar por menús menos intuitivos.

Este botón sustituye al antiguo caret orientado hacia abajo, ofreciendo un enfoque visual más convencional y familiar, aunque añade cierta densidad visual a la barra, especialmente al combinarse con el icono de menú hamburguesa en el extremo opuesto.

Para acceder a estos cambios, es necesario actualizar la aplicación Gemini a la versión más reciente desde la Google Play Store. El sistema reemplazará automáticamente la versión anterior, y los nuevos botones estarán disponibles al abrir cualquier conversación.

Otro botón que habia llegado a Gemini recientemente

Semanas atrás, la aplicación había añadido un botón flotante en Android para cambiar la interacción al permitir el uso de la herramienta sin interrumpir la navegación entre aplicaciones.

La última versión de Gemini para Android implementa un botón flotante que permite usar la inteligencia artificial durante la navegación entre aplicaciones. (GOOGLE)

Con la actualización a la versión 17.3, la aplicación introduce una ventana flotante en forma de píldora situada en la parte inferior de la pantalla, que mantiene los colores característicos de Gemini y ofrece una experiencia más intuitiva y flexible.

Esta funcionalidad sustituye la antigua modalidad a pantalla completa de Gemini Live, facilitando que el usuario acceda a la IA en cualquier momento y desde cualquier app.

El botón flotante posibilita expandir o contraer la ventana según las necesidades, permitiendo compartir cámara o pantalla, silenciar el micrófono o finalizar la sesión de Live. Cuando no está en uso, la píldora se reduce a un círculo móvil que puede reactivarse con un toque.

La ventana flotante permanece visible mientras el usuario realiza otras actividades, favoreciendo una interacción continua. El cierre se realiza deslizando hacia abajo, y la interfaz incorpora animaciones y controles personalizables.