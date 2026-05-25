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Quién sería el campeón del Mundial 2026 y qué equipos sorpresa llegarán a finales, según la IA

Los algoritmos suelen ubicar arriba a Argentina, Francia, Brasil, Inglaterra y España por rendimiento reciente y profundidad de plantel

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Primer plano de la Copa Mundial de la FIFA, dorada y brillante, sobre un pedestal oscuro. En el fondo borroso, se ven un estadio de fútbol y espectadores.
Cómo usa la inteligencia artificial millones de datos para predecir la Copa Mundo 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ya comenzó a proyectar el futuro del Mundial 2026, anticipando tendencias, favoritos y equipos que podrían sorprender en la próxima edición del certamen de la FIFA.

Gracias a modelos predictivos capaces de analizar millones de datos en tiempo real, la tecnología ofrece hoy escenarios probabilísticos mucho más precisos y dinámicos que en el pasado. Los algoritmos procesan información sobre goles, expulsiones, lesiones, cambios tácticos y variaciones en el rendimiento físico, recalibrando sus predicciones de manera constante a medida que evoluciona la competencia.

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Este avance marca una diferencia radical frente a los métodos tradicionales de pronóstico. Antes, las probabilidades permanecían estáticas durante semanas; actualmente, la inteligencia artificial adapta sus cálculos casi al instante, generando nuevos escenarios en función de lo que sucede dentro y fuera del campo.

Circuito integrado de procesador con luces que representan el funcionamiento de la inteligencia artificial. Elemento central en el desarrollo de computadoras y la informática actual. (Imagen ilustrativa Infobae)
Qué puede y qué no puede predecir la inteligencia artificial en un partido de fútbol - (Imagen ilustrativa Infobae)

Según Fortune Business Insights, el mercado global de analítica deportiva podría alcanzar los 7.030 millones de dólares en 2026 y superar los 31.000 millones en 2034, impulsado por el desarrollo de tecnologías ligadas al rendimiento, la prevención de lesiones y el análisis táctico.

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Cómo funciona la predicción de la inteligencia artificial en el fútbol

La inteligencia artificial es capaz de analizar miles de variables asociadas a partidos históricos, tácticas, rendimiento físico, historial de lesiones y contexto competitivo. Así, puede construir escenarios probables mucho más detallados. “El fútbol sigue teniendo un componente impredecible, pero la capacidad de entender patrones nunca había sido tan avanzada como ahora”, explica Simbad Ceballos, CEO de OlimpIA.

Con estos datos, los modelos predictivos identifican selecciones con mayores probabilidades de disputar el título. En la lista de favoritas para el Mundial 2026, suelen aparecer Argentina, Francia, Brasil, Inglaterra y España, respaldadas por variables como el rendimiento reciente, la profundidad de plantilla, la efectividad ofensiva y el comportamiento táctico.

Al mismo tiempo, los algoritmos advierten sobre la posibilidad de selecciones “revelación”, capaces de romper los pronósticos tradicionales gracias a nuevas generaciones de jugadores, estabilidad táctica y cohesión colectiva.

Un estadio de fútbol iluminado de noche con un balón central de IA, rodeado de gráficos de datos, jugadores holográficos y banderas de varios países.
La tecnología estima fatiga, patrones de penales y rendimiento bajo presión con datos medibles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué puede y qué no puede calcular la inteligencia artificial?

Camilo Martínez, Chief Data & Analytics Officer de OlimpIA, señaló que la inteligencia artificial es muy potente al procesar datos y números, pero no puede medir la pasión, la presión ni la suerte en momentos clave como una tanda de penaltis. La IA analiza variables medibles: cuántos penales ha ejecutado un jugador, hacia dónde suele patear bajo presión o el nivel de fatiga en el minuto decisivo. Sin embargo, hay factores humanos, como un resbalón antes de patear, que el algoritmo no puede anticipar.

La tecnología puede ofrecer la probabilidad matemática más precisa, pero la pasión y la incertidumbre siguen presentes y hacen que el fútbol conserve su carácter impredecible y humano.

Para entender cómo se generan estos pronósticos, Martínez compara el proceso con simular un partido en un videojuego miles de veces en una supercomputadora. Lo que diferencia este método de un simple videojuego es el uso de datos reales: cómo ataca y defiende cada equipo, el clima previsto para el día del partido, los días de descanso y el historial de lesiones.

Así, la IA actúa como si miles de analistas deportivos estudiaran cada detalle al mismo tiempo. El resultado es una predicción basada en qué equipo ganaría en un porcentaje determinado de partidos si se repitieran bajo las mismas condiciones.

Campeones del mundo, argentina, victoria, celebración, mundial de futbol, football, soccer, estadio, qatar 2022, aniversario - Imagen Ilustrativa Infobae
El método replica encuentros una y otra vez con información real de ataque, defensa, descanso y clima, y entrega porcentajes sobre resultados posibles, un enfoque más cercano a matemática aplicada que a una “bola de cristal” - Imagen Ilustrativa Infobae

Este enfoque no es una bola de cristal, sino matemática aplicada a la historia y el rendimiento físico, transformando la enorme cantidad de datos en herramientas útiles para anticipar escenarios.

Más allá de las selecciones tradicionales, los modelos de inteligencia artificial ya identifican posibles equipos revelación. Mientras los aficionados suelen centrarse en las figuras principales y el balón, la IA analiza todo el campo y el estado físico de los veintidós jugadores al mismo tiempo. Para el Mundial 2026, que implicará largas distancias y exigente logística entre Estados Unidos, México y Canadá, el desgaste físico será un factor clave.

La inteligencia artificial permite anticipar tendencias y posibles campeones, pero el componente impredecible del fútbol permanece intacto. Los modelos matemáticos mejoran la precisión, pero siempre habrá espacio para la sorpresa y la emoción que caracterizan al deporte más popular del mundo.

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