Google confirma la fecha del I/O 2026: conoceremos Android 17 y lo nuevo de Gemini

Google I/O 2026 se celebrará el 19 y 20 de mayo en el Shoreline Amphitheatre de Mountain View, California. (Google)

El Google I/O 2026 ya tiene fecha confirmada. La conferencia anual para desarrolladores organizada por Google se celebrará los días 19 y 20 de mayo en el emblemático Shoreline Amphitheatre de Mountain View, California (Estados Unidos).

La gran cita, en la que se esperan novedades de Android 17 y Gemini, combinará el formato presencial con una amplia cobertura en línea, permitiendo a usuarios de todo el mundo seguir en directo las principales novedades de la compañía.

Cuándo y dónde se celebrará el Google I/O 2026

La espera por conocer la fecha exacta del evento terminó con el anuncio oficial de Google. El Google I/O 2026 abrirá sus puertas el 19 de mayo a las 10:00 horas de San Francisco, extendiéndose durante dos jornadas dedicadas a desarrolladores, entusiastas y seguidores de la tecnología.

El Shoreline Amphitheatre de Mountain View volverá a ser el escenario principal, aunque todos los interesados podrán inscribirse para seguir la cobertura en línea a través de retransmisiones en directo.

El evento Google I/O 2026 combinará formato presencial y cobertura en línea para usuarios de todo el mundo. (REUTERS/Bhawika Chhabra)

La compañía ha puesto especial énfasis en ofrecer un evento accesible y global. Quienes no puedan asistir físicamente tendrán la posibilidad de vivir la experiencia Google I/O desde cualquier lugar, conectándose a los canales oficiales de la empresa y accediendo a información puntual sobre cada anuncio.

Qué anuncios y novedades se esperan en el Google I/O 2026

Las expectativas en torno a la edición 2026 del Google I/O son altas, y la empresa ha dejado entrever varios de los temas centrales que serán protagonistas en el evento. El anuncio más relevante será el lanzamiento oficial de Android 17, la nueva versión del sistema operativo móvil de Google. Los usuarios con dispositivos Google Pixel recientes podrían acceder a una versión prácticamente estable de Android 17 desde el mismo día del evento.

La inteligencia artificial ocupará un lugar central en las presentaciones. Gemini, el asistente de IA de Google, recibirá una actualización importante, y se espera que los diferentes modelos de esta plataforma muestren avances significativos.

Otros anuncios destacados incluirán novedades en ChromeOS, el sistema operativo para ordenadores que busca fortalecer la productividad y la integración con Android. Además, podría presentarse un adelanto de Aluminium OS, un sistema que aspira a hacer de Android un verdadero ecosistema de PC para competir de igual a igual con Windows.

Android 17 será presentado como la gran novedad del Google I/O 2026, permitiendo a usuarios de dispositivos Pixel acceder a una versión estable. (AP Foto/Jeff Chiu)

La agenda del evento también contempla menciones y actualizaciones para productos y servicios como Google Maps, YouTube y el propio Chrome, sin pasar por alto el avance de la nube y los servicios asociados. La compañía ha anunciado que habrá ponencias de líderes, mesas redondas y demostraciones de productos orientadas a mostrar “la próxima frontera tecnológica”.

Cuál será el papel de la inteligencia artificial y Gemini

El avance de la inteligencia artificial será uno de los grandes ejes temáticos del Google I/O 2026. Gemini 3, la versión más avanzada del asistente de IA de Google, ya se encuentra implementada en la mayoría de servicios y aplicaciones de la compañía. Durante la conferencia se profundizará en las nuevas capacidades de Gemini y su integración en el ecosistema Google.

En línea con lo visto en años anteriores, es previsible que se anuncien mejoras en los modelos de IA, así como en proyectos relacionados como Astra, Starline y Marine. El evento incorporará sesiones de diálogo con grandes pensadores y líderes que debatirán sobre el uso de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad, la productividad y la vida cotidiana.

La inteligencia artificial y Gemini 3 serán protagonistas en el Google I/O 2026, con avances importantes y novedades en su integración con servicios de Google. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Google prepara el evento con juegos

Antes del anuncio oficial de la fecha, Google sorprendió a su comunidad con una previa interactiva. En lugar de limitarse a publicar las fechas del evento, la empresa lanzó una página especial repleta de minijuegos y experiencias virtuales.

El objetivo era simple: cuanto más jugase la comunidad, más cerca estaría de descubrir la fecha del I/O 2026. Una barra de progreso indicaba el avance colectivo de los usuarios.

Entre las experiencias propuestas destacan un minigolf, crucigramas, una versión de sudoku y un juego de estilo “Flappy Bird” protagonizado por el robot de Android, controlado por voz a través del micrófono del dispositivo. Las mascotas más reconocidas de Google, como el dinosaurio de Chrome y el robot de Android, tuvieron un papel estelar en estos juegos, incluso apareciendo en ocasiones como enemigos.

La inteligencia artificial también estuvo presente en la previa. En algunos juegos, una IA analizaba el rendimiento del usuario y ofrecía mensajes personalizados. Además, la plataforma AI Studio permitió crear versiones alternativas de los juegos usando IA, aunque esta función no estuvo disponible globalmente.