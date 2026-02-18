Tecno

Mantén tu navegador al día: nueva actualización de Chrome para proteger tu información

Google ha publicado un parche de emergencia que soluciona la primera vulnerabilidad zero-day del año 2026

La gravedad de la situación
La gravedad de la situación ha llevado a Google a lanzar el parche antes de la próxima versión oficial del navegador.

La seguridad en los navegadores web es más crucial que nunca, ya que se han convertido en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes. Chrome, el navegador más utilizado a nivel mundial, enfrenta constantemente intentos de explotación de vulnerabilidades, lo que obliga a Google a lanzar parches con rapidez para proteger a sus usuarios.

Recientemente, la empresa ha publicado una actualización de emergencia que soluciona la primera vulnerabilidad zero-day del año 2026, una amenaza que ya estaba siendo aprovechada en ataques reales.

Por qué esta actualización de Chrome es crítica para tu seguridad

El equipo de Google ha detectado y corregido una falla de alta gravedad identificada como CVE-2026-2441. Este exploit afecta al componente CSSFontFeatureValuesMap de Chrome, vinculado al manejo de fuentes CSS durante la carga de contenidos.




Si un atacante consigue explotar esta vulnerabilidad, puede provocar desde problemas de renderizado hasta corrupción de datos en tiempo real, poniendo en peligro la integridad y privacidad de la información del usuario.

La gravedad de la situación ha llevado a Google a lanzar el parche antes de la próxima versión oficial del navegador, buscando proteger cuanto antes a los cientos de millones de usuarios de Chrome en Windows, macOS y Linux. La actualización se está distribuyendo de forma paulatina y es fundamental aplicarla en cuanto esté disponible para evitar riesgos.

Cómo actualizar Chrome y proteger tu equipo ante vulnerabilidades

Para asegurarte de que tu navegador está protegido, debes acceder al menú de Chrome, seleccionar la opción Ayuda y luego Información de Google Chrome. Si hay una actualización pendiente, el sistema la descargará e instalará automáticamente.




En algunos casos, puede ser necesario esperar unas horas hasta que el parche esté disponible para tu equipo, ya que la distribución se realiza de forma gradual.

Google recomienda mantener siempre el navegador actualizado para evitar que actores maliciosos aprovechen errores de seguridad antes de que la mayoría de los usuarios hayan aplicado el parche. Por eso, los detalles técnicos completos sobre la vulnerabilidad se mantienen en reserva temporalmente, evitando así su explotación masiva.

La actualización de Chrome no solo mejora la experiencia de navegación, sino que es clave para resguardar tu información personal y evitar ataques que puedan comprometer la seguridad de tu dispositivo. Mantener tu navegador al día es una de las medidas más simples y efectivas para navegar con tranquilidad.




Google permitirá eliminar fotos privadas y datos personales de la web

Google ha implementado una nueva función que permite a los usuarios retirar fotos íntimas e información personal de los resultados de búsqueda, reforzando así la protección de la privacidad en línea.

Esta iniciativa, lanzada inicialmente en Estados Unidos y con previsión de expansión internacional, otorga a las personas mayor control sobre los datos sensibles que circulan en internet, especialmente frente a la publicación no consentida de contenido privado.

La herramienta, denominada ‘Resultados sobre ti’, facilita la gestión para eliminar documentos y fotografías personales que aparezcan en Google. Ahora, los usuarios pueden solicitar la retirada de datos como números de pasaporte, licencias de conducir, teléfonos, direcciones, seguros sociales y otra información confidencial, la cual queda aún más protegida gracias a protocolos de encriptación avanzada.




El proceso es sencillo e intuitivo: basta con entrar en la app móvil de Google, tocar la foto de perfil y escoger la opción correspondiente. Desde allí, se agregan los datos a proteger —nombres, alias, identificaciones, teléfonos o correos— y el sistema supervisa automáticamente los resultados de búsqueda en los que puedan aparecer.

Ante cualquier detección, Google notifica al usuario por correo electrónico o en la propia aplicación, permitiendo así solicitar la eliminación inmediata del contenido.

Para las imágenes íntimas no consentidas, el procedimiento es igualmente accesible: al buscar en Google, se pueden marcar las fotos y seleccionar la opción para eliminarlas de los resultados, asegurando que no sigan expuestas.










