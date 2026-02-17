Productividad en descenso: por qué Colombia necesita la inteligencia artificial para sostener su crecimiento

La caída en la productividad laboral obliga a buscar en la tecnología formas para mantener la competitividad y el desarrollo económico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La productividad laboral en Colombia afronta una tendencia negativa. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la productividad laboral por persona ocupada en Colombia disminuyó 0,32% entre enero y septiembre de 2025.

Este retroceso implica que, para lograr el mismo nivel de producción, el país debe emplear más mano de obra, lo que afecta la competitividad y eleva los costos. Ante este escenario, la inteligencia artificial (IA) surge como una herramienta estratégica para revertir la caída de la productividad.

Estudios recientes muestran que la adopción de tecnologías basadas en IA puede optimizar flujos de trabajo, reducir tiempos y permitir un uso más eficiente del capital humano, todo sin necesidad de incrementar la jornada laboral.

6 de cada 10 trabajadores dice que la IA les ayudó a aumentar la productividad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según el informe de EY, el 62% de los trabajadores colombianos afirma que su productividad ha mejorado gracias a la IA, principalmente en tareas de búsqueda de información, análisis y generación de contenidos.

Por qué está en caída la productividad laboral en Colombia

Juan David Taboada, socio líder de consultoría de EY Colombia, explica que “la productividad en Colombia ha venido bajando, deteriorándose. Hoy en día, el crecimiento de personas ocupadas es mayor al crecimiento del PIB, lo que significa que para producir ese PIB hemos necesitado más personas ocupadas”.

Asimismo, esta situación genera una disminución en la contribución individual al producto interno bruto, volviendo menos competitivo al país frente a otros mercados regionales y globales.

El país requiere más trabajadores para producir lo mismo, lo que afecta el aporte individual al crecimiento económico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Taboada advierte que la reciente reducción de la jornada semanal puede incidir en esta tendencia si no se adoptan medidas. “Si no hacemos algo, lo que va a significar esa reducción de horas es que vamos a seguir siendo menos productivos”, sostiene. El desafío consiste en transformar el modelo productivo y aprovechar la tecnología para revertir la tendencia.

Cómo está impactando la IA en la productividad de los trabajadores colombianos

El estudio de EY revela que el 92% de los trabajadores encuestados ya utiliza IA en sus actividades laborales, y un 34% la emplea a diario. Los principales usos incluyen la optimización de búsquedas, análisis de grandes volúmenes de datos y generación de contenidos escritos o visuales.

Según el informe, los empleados están optimizando en promedio ocho horas a la semana mediante IA, lo que equivale a una jornada laboral adicional al mes.

Taboada sostiene que la IA permite a los trabajadores “hacer tareas que hoy les demoran más tiempo o tienen menos calidad, o que requerirían un esfuerzo mayor o más personas dedicadas a esa tarea”.

El uso de herramientas de IA ya optimiza tiempos y tareas, permitiendo mejores resultados sin ampliar la jornada laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no existe un cálculo exacto del incremento de productividad atribuible a la IA, la tendencia indica que su uso eficiente puede traducirse en mayor volumen de trabajo o en mejoras en la calidad de los resultados.

Qué sectores y ocupaciones se benefician más de la inteligencia artificial

De acuerdo con la investigación de EY Colombia, los mayores beneficios de la IA se observan en las ocupaciones especializadas y en tareas de oficina.

“Todas las labores de esa fuerza especializada, los que somos de escritorio, son las que más se pueden complementar con la inteligencia artificial”, precisa Taboada. Estos casos incluyen actividades de investigación, procesamiento de información y redacción de informes.

En contraste, sectores como la hotelería y el comercio minorista enfrentan mayores retos para automatizar procesos que requieren interacción humana. “En un restaurante, hoy en día, las personas prefieren la atención humana”, agrega Taboada.

Las ocupaciones especializadas y labores de oficina son las más favorecidas por la automatización y el apoyo digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la IA, por tanto, varía según el tipo de tarea y el grado de automatización posible, aunque la tendencia apunta a una adopción creciente en áreas administrativas y técnicas.

Cuáles son los retos para que las empresas integren la IA de forma efectiva

El informe de EY advierte que la adopción de IA en Colombia ocurre muchas veces de manera informal, sin estrategias corporativas claras.

“La inteligencia artificial está entrando por la puerta de atrás. Las personas la están utilizando para trabajar, pero lo hacen con herramientas personales y no necesariamente las empresas han incentivado su uso bajo criterios corporativos”, señala Taboada.

Esta falta de gobernanza genera riesgos asociados al uso no ético de la tecnología y a la protección de datos. Según el experto, la pauta para las empresas es “tener una estrategia específica de inteligencia artificial que permita seleccionar las herramientas adecuadas y gobernar su uso de forma ética”.