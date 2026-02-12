Tecno

Uno de cada tres trabajadores teme a perder su empleo ante el avance de la IA

El uso de inteligencia artificial ya alcanza a nueve de cada diez empleados en el mundo, aplicándose principalmente en la búsqueda de información, análisis y generación de contenidos

Guardar
El progreso tecnológico genera incertidumbre
El progreso tecnológico genera incertidumbre en la fuerza laboral, pese a que muchos están usando diferentes herramientas durante su jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe global elaborado por EY en 29 países con la participación de 15.000 empleados y líderes de 19 sectores, identificó que uno de cada tres trabajadores teme perder su empleo ante el avance de la inteligencia artificial (IA).

Esta inquietud se da en un contexto donde nueve de cada diez trabajadores ya utiliza inteligencia artificial en su labor diaria, principalmente para buscar información, analizar datos o generar contenidos.

Por qué aumenta el temor al reemplazo laboral a nivel global

El temor a la sustitución por inteligencia artificial se acentúa en un contexto de incertidumbre económica y transformación acelerada. Ximena Zuluaga, Presidenta y Country Managing Partner de EY Colombia, destacó: “Existe una coexistencia entre las exigencias de innovación y la facilidad con que las herramientas pueden hacer reemplazables a las personas”.

El avance de la inteligencia
El avance de la inteligencia artificial genera incertidumbre y exige nuevas respuestas por parte de las empresas ante los trabajadores. (Imagen ilustrativa Infobae)

En este sentido, Zuluaga remarcó la importancia de que las organizaciones acepten las emociones de sus empleados, y comuniquen de manera transparente la estrategia de adopción tecnológica.

La ejecutiva sugiere articular una visión clara acerca del papel de la inteligencia artificial y establecer expectativas realistas sobre desempeño y nuevas métricas laborales.

Qué sectores adoptan herramientas de inteligencia artificial con mayor rapidez

La adopción de inteligencia artificial atraviesa todos los sectores económicos, pero progresa con mayor velocidad en áreas de estrategia, gestión general, marketing, ventas y funciones de conocimiento intensivo.

En estos ámbitos, la inteligencia artificial se utiliza principalmente para análisis de datos, búsqueda de información y generación de contenidos.

Áreas como estrategia, gestión y
Áreas como estrategia, gestión y marketing lideran la implementación de estas tecnologías en el espacio laboral. (Imagen ilustrativa Infobae)

Juan Taboada, socio líder de Consultoría en EY Colombia, sostuvo: “Las empresas deben ver esto como la oportunidad de evolucionar sus modelos de negocio. Ese tiempo liberado puede destinarse a tareas de mayor valor y menos operativas, lo que se traduce en productividad y nuevos modelos de negocio”.

Cuáles son los principales riesgos detectados del uso de IA

El estudio de EY identificó varios riesgos vinculados con la adopción acelerada de inteligencia artificial. Destacan el uso no formalizado de herramientas (shadow AI), la ausencia de lineamientos claros de gobierno y ética, el aumento de la carga laboral sin rediseño del trabajo y las brechas en habilidades digitales y analíticas.

Sobre los desafíos de ciberseguridad, Taboada señaló: “Las empresas requieren una visión clara de gobierno de inteligencia artificial. Saber gobernar esos riesgos es donde está la oportunidad de mitigarlos y minimizarlos”.

Las empresas deben generar espacios
Las empresas deben generar espacios seguros para la innovación sin sacrificar la privacidad de los datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zuluaga agregó la necesidad de crear ambientes seguros y controlados, como sandbox de inteligencia artificial, para fomentar la experimentación sin exponer información sensible.

Qué oportunidades concretas genera la inteligencia artificial para las compañías

En países como Colombia, el 62% de los trabajadores encuestados afirmó que su productividad aumentó gracias al uso de inteligencia artificial, con énfasis en la búsqueda de información (55%), análisis y generación de contenidos.

La inteligencia artificial permite mejorar la productividad individual, acelerar la toma de decisiones, optimizar procesos operativos y liberar tiempo para tareas de mayor valor.

El potencial más relevante está en pasar del uso individual al impacto organizacional, integrando la IA en procesos, datos y modelos de trabajo.

La integración tecnológica impulsa la
La integración tecnológica impulsa la productividad y permite a las empresas optimizar procesos y roles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Taboada remarcó: “Si logramos trasladar el conocimiento personal al ámbito empresarial y aprovechar el uso de estas herramientas, podremos competir mejor en productividad y mantenernos relevantes”.

Cómo las empresas pueden enfrentar la incertidumbre y retener talento

El informe y otras estadísticas recientes muestran una tendencia a la disminución de la permanencia media en las empresas, sobre todo entre los trabajadores jóvenes. En Colombia, muchos empleados no permanecen más de un año en una organización, fenómeno más pronunciado en la Generación Z.

Para Zuluaga, el reto consiste en mejorar la experiencia del empleado por medio de capacitación, desarrollo profesional y recompensas alineadas con las expectativas.

“Uno de los indicadores más relevantes hoy es la disposición de los trabajadores a sugerir su empresa como un buen lugar para trabajar”, sostuvo Zuluaga. Añadió que la salud del talento y la capacidad de atraer y retener personal serán aspectos clave para las organizaciones.

Temas Relacionados

TrabajadoresEmpleoInteligencia artificialEmpleadosPérdidas de empleosTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Ranking semanal de Webtoons: cuáles son los más populares

Conoce las historias favoritas de las personas de esta semana

Ranking semanal de Webtoons: cuáles

Roblox bajo la lupa: crimen organizado en México utiliza el juego para reclutar y promover narcocultura

Usuarios en redes sociales difunden esta situación con emojis, hashtags y fragmentos de narcocorridos o canciones dedicadas a líderes criminales

Roblox bajo la lupa: crimen

Conoce el perro robot que usa inteligencia artificial para cuidar la salud de los cultivos

El dispositivo agrícola recorre de manera autónoma los campos, analiza el estado de las plantas y registra datos clave sobre el rendimiento y el tamaño de la fruta

Conoce el perro robot que

El escritorio remoto de Windows: la función útil que puede abrir la puerta a los hackers

Mantener habilitada esta función sin medidas de seguridad puede abrir la puerta a ataques y secuestro de datos

El escritorio remoto de Windows:

Nintendo Switch 2: Resident Evil Requiem confirma menor tamaño de descarga para los usuarios de la consola portátil

La estrategia de Capcom permite a los jugadores acceder a títulos de calidad sin sacrificar memoria, favoreciendo la experiencia de juego y la accesibilidad en la nueva generación de Nintendo

Nintendo Switch 2: Resident Evil
DEPORTES
Las declaraciones del dueño del

Las declaraciones del dueño del Manchester United sobre la inmigración en Reino Unido que lo obligaron a pedir disculpas

River Plate afrontará una visita de riesgo ante Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Raíces marcadas por la guerra, un amor en Acapulco y el sueño de la Copa Davis: la historia del tenista Daniel Altmaier

Pierre Gasly explicó cuál fue el problema en su Alpine que le impidió terminar la actividad en el segundo día de pretemporada de Fórmula 1

Dura crítica de Max Verstappen a los nuevos coches con una preocupante advertencia: “Estoy explorando otras cosas fuera de la Fórmula 1”

TELESHOW
La primera cena íntima de

La primera cena íntima de Bad Bunny en Buenos Aires: menú de pasos, cata de vinos y dos flanes para el camino

El emotivo recuerdo que publicó la hermana de Gustavo Cerati: las notas que le dejaba su madre, Lilian Clark

Risas y complicidad: Susana Giménez celebró en Madrid junto a Humberto Tortonese y La Negra Vernaci

Emilia Attias, el amor y el desafío de ensamblar la familia: “No me persigue la idea de volver a convivir”

Las primeras horas de Bad Bunny en Argentina: la vigilia de los fans y la previa de sus tres shows en River

INFOBAE AMÉRICA

Millones de personas bajo alerta

Millones de personas bajo alerta por lluvias intensas e inundaciones repentinas en cinco estados del sur de Estados Unidos

Incendios en Chile: 1win Charity, Andrés Campos y Creadores de Contenido llevan ayuda a Ñuble

Por qué cae Wall Street y sacude a todos los índices del mundo

El movimiento estudiantil de Venezuela encabezó la primera marcha en Caracas tras la captura de Maduro: “No tenemos miedo”

Avance en la ampliación de Los Chorros: el MOP prevé finalizar taludes a mediados de año en El Salvador