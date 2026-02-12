Uno de cada tres trabajadores teme a perder su empleo ante el avance de la IA

El progreso tecnológico genera incertidumbre en la fuerza laboral, pese a que muchos están usando diferentes herramientas durante su jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe global elaborado por EY en 29 países con la participación de 15.000 empleados y líderes de 19 sectores, identificó que uno de cada tres trabajadores teme perder su empleo ante el avance de la inteligencia artificial (IA).

Esta inquietud se da en un contexto donde nueve de cada diez trabajadores ya utiliza inteligencia artificial en su labor diaria, principalmente para buscar información, analizar datos o generar contenidos.

Por qué aumenta el temor al reemplazo laboral a nivel global

El temor a la sustitución por inteligencia artificial se acentúa en un contexto de incertidumbre económica y transformación acelerada. Ximena Zuluaga, Presidenta y Country Managing Partner de EY Colombia, destacó: “Existe una coexistencia entre las exigencias de innovación y la facilidad con que las herramientas pueden hacer reemplazables a las personas”.

El avance de la inteligencia artificial genera incertidumbre y exige nuevas respuestas por parte de las empresas ante los trabajadores.

En este sentido, Zuluaga remarcó la importancia de que las organizaciones acepten las emociones de sus empleados, y comuniquen de manera transparente la estrategia de adopción tecnológica.

La ejecutiva sugiere articular una visión clara acerca del papel de la inteligencia artificial y establecer expectativas realistas sobre desempeño y nuevas métricas laborales.

Qué sectores adoptan herramientas de inteligencia artificial con mayor rapidez

La adopción de inteligencia artificial atraviesa todos los sectores económicos, pero progresa con mayor velocidad en áreas de estrategia, gestión general, marketing, ventas y funciones de conocimiento intensivo.

En estos ámbitos, la inteligencia artificial se utiliza principalmente para análisis de datos, búsqueda de información y generación de contenidos.

Áreas como estrategia, gestión y marketing lideran la implementación de estas tecnologías en el espacio laboral.

Juan Taboada, socio líder de Consultoría en EY Colombia, sostuvo: “Las empresas deben ver esto como la oportunidad de evolucionar sus modelos de negocio. Ese tiempo liberado puede destinarse a tareas de mayor valor y menos operativas, lo que se traduce en productividad y nuevos modelos de negocio”.

Cuáles son los principales riesgos detectados del uso de IA

El estudio de EY identificó varios riesgos vinculados con la adopción acelerada de inteligencia artificial. Destacan el uso no formalizado de herramientas (shadow AI), la ausencia de lineamientos claros de gobierno y ética, el aumento de la carga laboral sin rediseño del trabajo y las brechas en habilidades digitales y analíticas.

Sobre los desafíos de ciberseguridad, Taboada señaló: “Las empresas requieren una visión clara de gobierno de inteligencia artificial. Saber gobernar esos riesgos es donde está la oportunidad de mitigarlos y minimizarlos”.

Las empresas deben generar espacios seguros para la innovación sin sacrificar la privacidad de los datos.

Zuluaga agregó la necesidad de crear ambientes seguros y controlados, como sandbox de inteligencia artificial, para fomentar la experimentación sin exponer información sensible.

Qué oportunidades concretas genera la inteligencia artificial para las compañías

En países como Colombia, el 62% de los trabajadores encuestados afirmó que su productividad aumentó gracias al uso de inteligencia artificial, con énfasis en la búsqueda de información (55%), análisis y generación de contenidos.

La inteligencia artificial permite mejorar la productividad individual, acelerar la toma de decisiones, optimizar procesos operativos y liberar tiempo para tareas de mayor valor.

El potencial más relevante está en pasar del uso individual al impacto organizacional, integrando la IA en procesos, datos y modelos de trabajo.

La integración tecnológica impulsa la productividad y permite a las empresas optimizar procesos y roles.

Taboada remarcó: “Si logramos trasladar el conocimiento personal al ámbito empresarial y aprovechar el uso de estas herramientas, podremos competir mejor en productividad y mantenernos relevantes”.

Cómo las empresas pueden enfrentar la incertidumbre y retener talento

El informe y otras estadísticas recientes muestran una tendencia a la disminución de la permanencia media en las empresas, sobre todo entre los trabajadores jóvenes. En Colombia, muchos empleados no permanecen más de un año en una organización, fenómeno más pronunciado en la Generación Z.

Para Zuluaga, el reto consiste en mejorar la experiencia del empleado por medio de capacitación, desarrollo profesional y recompensas alineadas con las expectativas.

“Uno de los indicadores más relevantes hoy es la disposición de los trabajadores a sugerir su empresa como un buen lugar para trabajar”, sostuvo Zuluaga. Añadió que la salud del talento y la capacidad de atraer y retener personal serán aspectos clave para las organizaciones.