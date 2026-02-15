La IA no viene a quitarte el trabajo: así hace procesos en segundos con conocimiento humano

La inteligencia artificial transforma roles laborales en Latinoamérica, potenciando la productividad y creando nuevos empleos en las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paralelo a la creencia y los datos que muestran cómo la inteligencia artificial puede eliminar puestos de trabajo, se consolida una realidad: la IA está ayudando a mejorar las condiciones laborales, crea nuevos puestos de trabajo y le ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones.

Estos no son conceptos teóricos, sino realidades que compañías de Latinoamérica ya están viviendo, impulsando la productividad en procesos que antes tardaban meses o semanas, a decisiones que se toman en minutos o segundos.

Por qué la IA no elimina trabajo, sino que transforma roles en las empresas

El mito de que la automatización y la IA destruyen el empleo ha sido recurrente en cada revolución tecnológica. Sin embargo, la visión de quienes lideran proyectos de IA en Latinoamérica es clara.

“No creo en esa eliminación de las personas. Lo que genera valor a la compañía es ganar más productividad, liberar a esas personas para otras tareas, abrir más tiendas, poder expandir”, afirmó Gustavo Moussalli, vicepresidente senior de Oracle NetSuite para Latinoamérica.

Oracle NetSuite destaca que la IA impulsa la toma de decisiones rápidas y automatiza procesos sin eliminar la supervisión humana en los negocios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moussalli utiliza una analogía aeronáutica para explicar el fenómeno: “¿Por qué no se acabaron con los pilotos? El avión puede volar solo, hay tecnología para eso. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay cosas que hay que tener supervisión. Y los negocios no son distintos. No puedes dejar todo en automático”.

Para él, la IA transforma puestos y responsabilidades, pero no elimina la necesidad de supervisión ni el aporte humano.

Esta visión se refuerza con el enfoque de Oracle NetSuite, que ha incorporado profesionales de distintas disciplinas para diseñar sus soluciones: “Tenemos antropólogos, sociólogos, psicólogos estudiando la conformación de estos features y cómo van a ayudar a la gente que trabaja en NetSuite a convertirse en estrellas del negocio donde ellos están”, señaló un directivo de estrategia de la compañía.

Desde la perspectiva de Oracle y de sus clientes, la clave está en transformar los roles, no en eliminarlos. “Tal vez algunas cosas se automatizan, pero otras se crean. Yo le veo similar a lo que pasó con la nube, que muchos pensaron que se acabarían puestos de trabajo, pero al contrario hay fácilmente miles y miles de personas y de empleos que fueron creados por la nube”, enfatizó Moussalli.

NetSuite Next incorpora inteligencia conversacional y flujos de trabajo autónomos, facilitando la interacción entre humanos y sistemas empresariales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, el directivo cree que este avance traerá nuevos puestos de trabajo y perfiles que las empresas ya están buscando para tener especialistas que antes no existian.

Herramientas que permiten que la IA y humanos trabajen juntos

Durante la última edición de SuiteConnect Bogotá, Oracle NetSuite presentó innovaciones orientadas a que las empresas aceleren la toma de decisiones, automaticen procesos y fortalezcan su cumplimiento normativo, mientras trabajan junto a la IA. Entre las novedades más relevantes se encuentran:

NetSuite Next : la nueva generación de la plataforma, con inteligencia conversacional, flujos de trabajo autónomos y búsqueda en lenguaje natural, que permite a las empresas interactuar con el sistema como si fuera un asistente humano.

Gestión de Servicios de Campo de NetSuite : una herramienta que simplifica la asignación de recursos, mejora la comunicación entre equipos y automatiza tareas de inventario y activos, todo desde una aplicación móvil.

NetSuite Analytics Warehouse : un entorno de análisis avanzado con IA integrada, que permite identificar oportunidades de eficiencia, predecir escenarios de pérdida de clientes o desabastecimiento y personalizar modelos de aprendizaje automático.

Enterprise Performance Management (EPM) de NetSuite : solución para planificación financiera y generación de informes asistida por IA generativa, con previsión predictiva y un asistente digital.

Localizaciones fiscales específicas: funcionalidades adaptadas a los requisitos colombianos, que permiten cumplir con las normativas tributarias y simplificar la elaboración de informes para los organismos regulatorios.

La compañía también anunció la disponibilidad de conectores seguros con ChatGPT y otras herramientas de IA conversacional, lo que permite a los directivos “preguntar en lenguaje natural” sobre el estado del negocio y recibir respuestas inmediatas y precisas, incluso desde sus teléfonos móviles.

Nuevas localizaciones fiscales de NetSuite cumplen con requisitos tributarios colombianos y simplifican informes para organismos regulatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un caso real en el que la IA no remplaza, sino potencia humanos

La experiencia de LAIKA refleja el impacto de la inteligencia artificial en los negocios. Con ventas anuales superiores a 15 mil millones de pesos colombianos y presencia internacional, la compañía enfrentaba una gestión compleja hasta adoptar NetSuite.

“La plataforma nos ha ayudado a optimizar nuestras operaciones, reducir el desabastecimiento y mejorar significativamente la eficiencia, permitiéndonos enfocarnos en expandirnos y brindar la mejor experiencia posible a nuestros clientes”, afirmó Juan David Patiño-Delgado, CFO de LAIKA.

El sistema permite crecer sin aumentar la plantilla administrativa. “No por el hecho de que abramos cuatrocientas tiendas tengo que contratar esa cantidad de personas administrativas, porque NetSuite me da un control solo”, explicó Jose Soto, Corporate Controller.

Además, la herramienta Financial Exception Management ha transformado el control financiero diario: “Ahora, apenas abro un Excel, esto es un dashboard que me dice cuáles son todos los errores, qué pasó”, resumió Soto.