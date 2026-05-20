Crimen y Justicia

Buscan determinar si el alumno de 14 años que llevó un arma al colegio en Córdoba apuntó a un compañero

Algunas versiones apuntan a que el menor sacó el arma dentro de la institución, aunque el ministro de Seguridad de la Provincia indicó que eso es materia de investigación

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Investigan el caso de un alumno de 14 años que ingresó a un colegio con un arma en Córdoba
Investigan el caso de un alumno de 14 años que ingresó a un colegio con un arma en Córdoba

El testimonio de un alumno aportó nuevos detalles sobre el episodio ocurrido este martes en una escuela secundaria de Córdoba donde un adolescente de 14 años apareció en la institución con un arma.

Según la declaración hecha a El Doce TV, el estudiante -que luego quedó demorado- apuntó con el arma a la cabeza de otro compañero durante un recreo en el baño del colegio. Además precisó que hubo una foto de ese momento que circuló entre los alumnos hasta llegar a la dirección del colegio. “Alguien lo vio y lo delató”, sostuvo la misma persona ante el portal de noticias de la provincia.

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La declaración cambiaría lo que en un primer momento trascendió por parte de las autoridades de Córdoba, que señalaron que no era posible confirmar si el menor había sacado el arma dentro del establecimiento. Así lo había indicado el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, mientras explicaba que la situación se encontraba bajo investigación. El dato “Sobre todo lo que se dijo, si apuntó o no, qué sucedió, es motivo de investigación”, señaló el funcionario en declaraciones a TN, donde también subrayó la cautela que impone el hecho de tratarse de un menor de edad.

El episodio se registró al mediodía sobre la institución educativa ubicada en la calle Ferdinand de Lesseps al 90, en el barrio Centroamérica, al noreste de la ciudad. Las propias autoridades del colegio dieron aviso a la Policía tras recibir el informe sobre “la posible presencia de un arma” en el establecimiento. La inspectora provincial Carolina Díaz, a cargo del colegio, confirmó que de inmediato se activaron los mecanismos previstos. “Tuvimos el informe de la posible presencia de un arma en el ámbito de la escuela. Automáticamente las autoridades activaron el protocolo”, declaró Díaz en diálogo con Cadena 3.

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Investigan el caso de un alumno de 14 años que ingresó a un colegio con un arma en Córdoba

El arma secuestrada resultó ser un revólver calibre 22 con cartuchos, que estaba cargado al momento de la aprehensión. También se incautó un celular del menor.

Diez indicó: “No sabemos si ingresó con un arma, no sabemos ni de qué tipo ni de nada, porque se activó el protocolo”, al tiempo que subrayó que la actuación del establecimiento permitió resguardar al resto de la comunidad educativa. “Estamos acompañando a las familias de los chicos aparentemente involucrados en la situación. Como estamos hablando de menores de edad,tenemos que tener esa precaución porque son alumnos nuestros”, sostuvo.

El operativo policial generó momentos de tensión frente al colegio, donde familiares y estudiantes aguardaban novedades. Una madre indicó al mismo medio que decidió retirar a su hijo “por seguridad” mientras los efectivos trabajaban en el lugar. Respecto al menor señalado, quedó a disposición de la Justicia Penal Juvenil y se notificó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Quinteros valoró la respuesta del establecimiento ante la situación. “Primero quiero destacar las rápidas actuaciones de las autoridades de la escuela que llamaron a la Policía, pudo acudir al lugar y se procedió a la aprehensión del menor”, afirmó el ministro. El caso quedó en manos del fiscal de turno.

El funcionario también planteó una pregunta de fondo sobre el hecho. “A nosotros nos preocupa mucho esto. Es la primera vez que tenemos un caso de un menor con un arma. La pregunta que nos tiene que interpelar como sociedad es por qué un chico de 14 años va a un colegio con un revólver, con balas, estaba cargado”, sostuvo ante el canal de noticias. En ese marco, retomó una postura que lleva tiempo impulsando: el desarme voluntario. “Tenemos que avanzar para que no haya un arma en un hogar que termine en la cintura de un chico y termine en un colegio”, afirmó. Las actuaciones quedaron en manos de las autoridades correspondientes para avanzar con la investigación.

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