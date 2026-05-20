Crimen y Justicia

Giro en el caso de la docente calcinada en Mendoza: la Justicia investiga a su hijo mayor por posible femicidio

Las pericias descartaron el robo y apuntan a un homicidio agravado por el vínculo. El hijo mayor de la docente jubilada fue demorado y liberado, mientras avanzan los análisis de ADN y otras pruebas clave

Guardar
Google icon
Brutal femicidio en Mendoza: encontraron calcinada a una docente y exconcejal de Junín
La fiscalía de Junín sostiene la hipótesis de femicidio en la investigación por la muerte de una docente jubilada

En el marco de la investigación por el posible femicidio de la docente jubilada y exconcejal, Margarita Gutiérrez, de 74 años, la Justicia de Mendoza demoró y luego liberó a su hijo mayor, David Demaldé. La víctima fue hallada sin vida, parcialmente calcinada y con signos de violencia en su casa en Junín. Aunque al principio se creía que el asesinato se dio en ocasión de robo, las pesquisas comenzaron a enfocarse en un homicidio cometido por alguien del entorno.

Como parte del procedimiento, sus tres hijos fueron sometidos a la toma de muestras de ADN, aunque la investigación recae especialmente sobre el hijo mayor, con quien la víctima mantenía conflictos previos. La principal línea investigativa se centra en los rastros biológicos hallados en la escena del crimen, domicilio de la docente en la calle Isaac Estrella. Allí, los peritos realizaron análisis de ADN para establecer con certeza si corresponden al uno de los hijos de la víctima o a otra persona que haya estado en la vivienda.

PUBLICIDAD

Hacía tiempo que su hijo mayor no tenía relación con su madre y fuentes vinculadas a la causa indicaron que el hombre bajo sospecha presentaría problemas de consumo de estupefacientes. Estos elementos dieron impulso a la hipótesis de homicidio, agravado por el vínculo, de acuerdo con Los Andes.

Los investigadores no descartan que quien cometió el crimen buscara montar una escena para simular un robo y así desviar la atención de la pesquisa, de acuerdo con información oficial. La instrucción está a cargo de los fiscales Facundo Garnica y Carlos Alberto Giuliani, bajo la coordinación del fiscal en jefe Mariano Carbajal.

PUBLICIDAD

Las pericias preliminares descartaron la hipótesis de una muerte accidental o producto de un accidente doméstico, orientando la causa hacia un homicidio agravado por el vínculo. No se hallaron testigos directos ni registros de movimientos extraños alrededor de la vivienda en las horas previas al crimen, lo que complica la obtención de pruebas directas.

El caso

Margarita Iris Gutiérrez fue encontrada sin vida, con signos de violencia y el cuerpo parcialmente quemado en una vivienda sobre calle Isaac Estrella, cerca de las 9:30 del martes 20 de mayo, según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza. El hallazgo fue posible luego de un aviso al 911 de una vecina, quien advirtió que la puerta de la casa seguía abierta desde horas atrás.

El Poder Judicial investiga la muerte de Margarita Gutiérrez bajo sospechas de violencia intrafamiliar
El Poder Judicial investiga la muerte de Margarita Gutiérrez bajo sospechas de violencia intrafamiliar

Además del hallazgo del cuerpo en la vivienda, los peritos detallaron que la víctima fue encontrada en una galería interna, entre la cocina y la cochera, con quemaduras severas en el torso y la cabeza. Esta situación dificultó a los especialistas precisar si las lesiones principales fueron provocadas antes o después del fuego.

La víctima, una docente reconocida en la zona, fue localizada por agentes policiales que ingresaron al inmueble tras la alerta de la mujer preocupada. En el operativo participaron Policía Científica, un médico forense y personal del Ministerio Público Fiscal, que realizaron las primeras pericias para determinar las circunstancias del hecho.

Las autoridades señalaron que la necropsia practicada por el Cuerpo Médico Forense será clave para establecer el momento y la causa de la muerte, así como para verificar la sustracción de bienes. Aunque actualmente la principal hipótesis es un posible femicidio, no se descartan otras lineas de investigación mientras aguardan los resultados de las pericias forenses que esclareceran el caso.

El hecho causó conmoción en la ciudad, ya que la víctima era una docente de un jardín de infantes donde, en vida, había sido homenajeada por sus servicios y enseñanzas. Además, Margarita es la madre de Ever Demaldé, exdirector técnico de Independiente Rivadavia, es por eso que la repercusión se amplificó en el ambiente futbolístico mendocino donde expresaron públicamente sus condolencias.

Temas Relacionados

MendozaJunínfemicidioMargarita GutiérrezEver Demaldéúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Angustia en Chaco por la desaparición de un joven de 21 años: despliegan un gran operativo de búsqueda

Efectivos policiales realizan patrullaje terrestre, aéreo y fluvial para dar con el paradero de Axel González, de 21 años. Se investiga la denuncia presentada por la madre del joven sobre la posible participación de efectivos policiales en el hecho

Angustia en Chaco por la desaparición de un joven de 21 años: despliegan un gran operativo de búsqueda

Caso Yanina Correa: la familia denuncia amenazas y pidió que se investigue como homicidio

A casi cinco meses del hallazgo de los restos de la joven en La Plata sus hermanos reclaman que la investigación avance

Caso Yanina Correa: la familia denuncia amenazas y pidió que se investigue como homicidio

Cayó una banda acusada de violentas entraderas en La Plata, Gonnet y City Bell

La investigación judicial, coordinada por la UFIJ N°15, reveló una estructura delictiva integrada por diez jóvenes, acusados de cometer robos bajo la modalidad de entradera y actuar de forma organizada en distintos barrios

Cayó una banda acusada de violentas entraderas en La Plata, Gonnet y City Bell

Buscan determinar si el alumno de 14 años que llevó un arma al colegio en Córdoba apuntó a un compañero

Algunas versiones apuntan a que el menor sacó el arma dentro de la institución, aunque el ministro de Seguridad de la Provincia indicó que eso es materia de investigación

Buscan determinar si el alumno de 14 años que llevó un arma al colegio en Córdoba apuntó a un compañero

Una nueva pericia reactivó la investigación por el femicidio de una joven que fue hallada desmembrada en Chaco

La fiscal ordenó cotejar una muestra de sangre de una de las herramientas secuestradas con los restos de la víctima asesinada en 2019. Todos los sospechosos están en libertad

Una nueva pericia reactivó la investigación por el femicidio de una joven que fue hallada desmembrada en Chaco

DEPORTES

Mano a mano con Fernando Belasteguín: de la razón detrás del nuevo auge del pádel al “poder” que le descubrió a su amigo Colapinto

Mano a mano con Fernando Belasteguín: de la razón detrás del nuevo auge del pádel al “poder” que le descubrió a su amigo Colapinto

“La mayor sorpresa de la historia de los Mundiales”: el día que un falso dentista eliminó a Italia con un golazo

Claudio Úbeda, durísimo contra el árbitro Valenzuela tras su controvertida labor en Boca-Cruzeiro: “No tiene dónde agarrarse”

La furia de Paredes cara a cara con el árbitro por el penal no sancionado para Boca ante Cruzeiro: “Es una vergüenza”

La lupa sobre las polémicas en Boca Juniors-Cruzeiro: la duda en el gol visitante, el grito anulado a Merentiel y un penal omitido

TELESHOW

Agustina Cherri en “Lo de Pampita”: “Vivo en la casa que me compré a los 15 años”

Agustina Cherri en “Lo de Pampita”: “Vivo en la casa que me compré a los 15 años”

El emotivo posteo de Georgina Barbarossa dedicado a Moria Casán que sella su reconciliación: “La vida es un carnaval”

Se conoció el video subido de tono que una participante de Gran Hermano grabó en una página para adultos

El explosivo descargo de la madre de Wanda Nara tras el Martín Fierro: “Todas tus colegas juntas no se acercan a tu rating”

Guido Kaczka abrió su programa con el Martín Fierro de oro: “Les quiero agradecer este sueño”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y 12 heridos

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y 12 heridos

Expectativa por el posible procesamiento de Estados Unidos contra el ex dictador cubano Raúl Castro

La UE y Turquía coincidieron en la necesidad de garantizar la apertura de rutas comerciales en el marco de la guerra de Irán

La ONU ajustó a la baja su previsión de crecimiento mundial para 2026 por la crisis en Medio Oriente

El Pentágono redujo el despliegue de soldados estadounidenses en Europa tras las advertencias de Trump a la OTAN