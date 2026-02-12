Tecno

Nintendo Switch 2: Resident Evil Requiem confirma menor tamaño de descarga para los usuarios de la consola portátil

La estrategia de Capcom permite a los jugadores acceder a títulos de calidad sin sacrificar memoria, favoreciendo la experiencia de juego y la accesibilidad en la nueva generación de Nintendo

Resident Evil Requiem para Switch
Resident Evil Requiem para Switch 2 sorprende con descarga de solo 27,6 GB y compatibilidad ampliada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente anuncio sobre el tamaño final de descarga de Resident Evil Requiem para Nintendo Switch 2 marca una diferencia significativa respecto a otros grandes lanzamientos de la actual generación.

Mientras algunos títulos superan los 100 GB, como Final Fantasy VII: Rebirth, Capcom y Nintendo han confirmado que RE 9: Requiem requerirá solo 27,6 GB en la consola híbrida, una reducción de 1,7 GB respecto a la cifra inicial estimada.

Esta noticia, que proviene de la actualización oficial de la ficha del juego en la eShop, facilitará tanto la descarga digital como la gestión de espacio para quienes prefieran la versión en formato Game-Key Card.

Menos gigas, más contenido: Resident
Menos gigas, más contenido: Resident Evil Requiem marca tendencia en la gestión de espacio en Switch 2 - (Capcom)

Cuándo se estrenará Residente Evil 9 en Switch 2

El lanzamiento de Resident Evil Requiem en Switch 2, previsto para el 27 de febrero de 2026, representa un hito para la franquicia y para los seguidores de la consola portátil de Nintendo.

La llegada simultánea de Resident Evil 7: Biohazard y Resident Evil Village, también confirmados para Switch 2, amplía el acceso a las entregas más recientes de la saga, reforzando la apuesta de Capcom por el mercado híbrido y portátil.

La tendencia de los juegos modernos hacia archivos masivos ha generado preocupación entre los usuarios de consolas con almacenamiento limitado. En este contexto, la reducción en el tamaño de Resident Evil Requiem es una ventaja para quienes buscan disfrutar del nuevo survival horror sin necesidad de eliminar otros títulos ni recurrir a expansiones de memoria.

La descarga obligatoria de 27,6 GB, tanto en formato digital como físico, permitirá a los jugadores de Switch 2 administrar mejor sus recursos y acceder a la experiencia completa desde el primer día.

Novedades técnicas y compatibilidad mejorada

El lanzamiento simultáneo de varias
El lanzamiento simultáneo de varias entregas, junto a la integración de funciones exclusivas y mejoras técnicas, consolida la presencia de Capcom en el ecosistema portátil actual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resident Evil Requiem para Switch 2 no solo se beneficiará de un tamaño de descarga optimizado, también contará con compatibilidad con el nuevo Pro Controller y soporte para figuras amiibo, integrando características exclusivas de Nintendo.

Se espera que el primer gameplay adaptado a la nueva consola aproveche las capacidades de hardware de última generación, ofreciendo gráficos mejorados, tiempos de carga reducidos y una experiencia portátil fluida.

Capcom apuesta fuerte por Switch 2: Resident Evil en el ecosistema portátil

El anuncio de Resident Evil Requiem no llega solo. Capcom también ha confirmado oficialmente la disponibilidad de Resident Evil 7: Biohazard y Resident Evil Village en Switch 2, permitiendo a los usuarios revivir la “era Ethan Winters” y explorar los escenarios que devolvieron a la franquicia sus raíces de terror y tensión.

Además, la nueva entrega suma a Leon S. Kennedy y Grace Ashcroft como protagonistas, fusionando la tradición de la saga con nuevos arcos narrativos y ofreciendo una experiencia fresca tanto para veteranos como para nuevos jugadores.

Rumores sobre remakes y expansión del catálogo en Switch 2

Resident Evil 9: descarga optimizada,
Resident Evil 9: descarga optimizada, nuevos héroes y rumores de remakes en la próxima Switch

La expectación por el lanzamiento de Resident Evil 9 ha venido acompañada de rumores sobre la llegada de los remakes de Resident Evil 2, 3 y 4 a Switch 2. Según filtraciones del entorno de Capcom, la compañía planea llevar estas versiones modernizadas, aclamadas por su capacidad para actualizar los clásicos manteniendo la esencia original, a la nueva consola de Nintendo durante 2026.

La posible llegada de estos títulos permitiría a una nueva generación de jugadores experimentar la evolución de la saga con gráficos y mecánicas actualizadas.

El regreso de Resident Evil a una consola de Nintendo con un lanzamiento simultáneo y contenido adicional representa un paso importante tanto para Capcom como para la propia Switch 2.

La confirmación de Leon S. Kennedy como protagonista, junto a la nueva heroína Grace Ashcroft, conecta la narrativa clásica con los desafíos actuales del universo Resident Evil, prometiendo una experiencia que mezcla nostalgia y novedad.

Con un catálogo en expansión y la promesa de remakes y entregas recientes, Capcom apuesta por consolidar la franquicia en la nueva generación portátil, asegurando que el survival horror siga siendo relevante y accesible para todos.

