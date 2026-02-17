Estrenan en PS5 God of War Sons of Sparta: la historia de la juventud de Kratos en un juego 2D

God of War sorprende con Sons of Sparta: acción 2D y regreso a la Grecia clásica

El universo de God of War da un giro inesperado con el lanzamiento de Sons of Sparta, una nueva entrega que traslada la saga a la acción y plataformas en dos dimensiones.

Ya disponible para PlayStation 5, este título marca el regreso de Kratos y su hermano Deimos a la Grecia antigua, narrando su brutal etapa de entrenamiento como cadetes espartanos y abriendo una ventana inédita al pasado del icónico protagonista.

La relevancia de Sons of Sparta radica en cómo reinterpreta la esencia de la franquicia, apostando por la nostalgia del pixel art y el dinamismo de los clásicos juegos 2D, mientras mantiene la profundidad narrativa y la intensidad del combate que han definido a God of War en los últimos años. El juego está diseñado tanto para viejos fans como para quienes buscan una experiencia diferente dentro del género de plataformas.

Sobre qué trata el nuevo juego de God of War

Sons of Sparta es una historia canónica ambientada en la juventud de Kratos y Deimos, escrita por el equipo de guionistas responsable de God of War (2018) y Ragnarök. Ambientado en la agogé espartana, el juego sigue a los hermanos en un viaje épico a través de Laconia, enfrentando desafíos que pondrán a prueba su entrenamiento y los llevarán a descubrir el verdadero significado del deber, el honor y la fraternidad.

La narrativa se apoya en un doblaje de alto nivel. TC Carson, voz original de Kratos adulto en la saga griega, regresa como narrador, mientras Antony Del Rio vuelve a interpretar al joven Kratos, papel que ya realizó en God of War: Ghost of Sparta. El elenco se completa con nuevas voces, como la de Scott Menville en el papel de Deimos.

Sons of Sparta adapta el combate cinético y brutal de la serie a la jugabilidad 2D. Los jugadores pueden personalizar armas como la lanza y el escudo de Kratos, mejorándolos con complementos y desbloqueando habilidades en tres árboles principales: ataque, defensa y movimiento.

Además, a lo largo de la aventura se obtienen artefactos divinos conocidos como Regalos del Olimpo, que otorgan ataques especiales y combos impresionantes para diversificar las estrategias de combate.

El título explora la juventud de Kratos, incorpora mecánicas “metroidvania” y ofrece una experiencia fresca y accesible para fans de la saga y nuevos jugadores en PS5

El diseño de niveles y la mecánica de plataformas recuerdan a los grandes títulos del género, con desplazamiento lateral, saltos precisos, y escenarios llenos de secretos.

El juego también incorpora elementos “metroidvania”, permitiendo la exploración de Laconia, el descubrimiento de rutas alternativas y la superación de misiones opcionales que premian la curiosidad del jugador.

El trabajo conjunto con Mega Cat Studios ha permitido trasladar fielmente las animaciones y criaturas emblemáticas de la saga griega al formato 2D. Los jugadores se enfrentarán a minotauros gigantes, sátiros y legionarios no muertos, además de nuevas criaturas extraídas de la mitología griega. Los escenarios, recreados con un pixel art de alta definición, invitan a explorar desde los muros de Esparta hasta parajes salvajes nunca vistos en la saga.

Cuánto vale el nuevo juego de God of War

Esta entrega destaca no solo por su cambio de género, también porque revive el espíritu de los clásicos del videojuego. Con un precio de 29,99 euros para la edición Standard y 39,99 euros para la Digital Deluxe, el título se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan una experiencia diferente en la actual generación de PlayStation.

Sons of Sparta se une a una larga tradición de juegos de acción y plataformas en 2D, un género que ha marcado la historia del videojuego desde los años 80. Títulos como Donkey Kong, Super Mario Bros., Sonic the Hedgehog y, más recientemente, indies como Celeste o Hollow Knight, han demostrado que la jugabilidad centrada en el salto, la precisión y la exploración lateral sigue vigente y es capaz de atraer tanto a jugadores veteranos como a nuevas audiencias.

God of War Sons of Sparta es un puente entre generaciones de jugadores y un homenaje al legado de los plataformas en 2D, trayendo de regreso a uno de los personajes más memorables en la historia de los videojuegos.