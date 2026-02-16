El estudio detrás de Silent Hill 2: Remake revela su próximo paso y apuesta por lo clásico

Bloober Team presentó el breve teaser en acción real que finalizó con el clásico mensaje “stay tuned”. (Composición Infobae: blooberteam.com)

Después de semanas de rumores y especulaciones, Bloober Team, la desarrolladora polaca responsable del remake de Silent Hill 2, ha anunciado oficialmente su próximo proyecto. La compañía regresa a la saga que la consolidó en el género del terror psicológico con el anuncio de Layers of Fear 3, una noticia que ha generado expectativas y preguntas entre los seguidores del estudio.

Layers of Fear 3: el regreso a una franquicia emblemática

Bloober Team eligió una retransmisión en directo de unos 15 minutos para confirmar el desarrollo de Layers of Fear 3, celebrando así el décimo aniversario de la serie.

Aunque la presentación se centró en conmemorar la trayectoria de la saga y en compartir productos relacionados, como libros y discos de música, lo más relevante fue el breve teaser en acción real que finalizó con el clásico mensaje “stay tuned”, invitando a los fans a estar atentos a futuras novedades.

El anuncio de Layers of Fear 3 deja abiertos varios interrogantes sobre el futuro de la saga. (Bloober Team)

La decisión de regresar a Layers of Fear no es casual. Tal como explicó Piotr Babuino, director de Bloober Team, la franquicia fue el punto de inflexión en la historia del estudio. Para él, Layers of Fear no solo es un juego del pasado, sino que representa el momento en el que el equipo entendió qué tipo de desarrolladora quería ser y qué clase de títulos deseaba crear.

En palabras de Babuino: “Para Bloober Team, Layers of Fear no es solo un juego del pasado. Marcó el momento en el que entendimos qué tipo de estudio queríamos ser y qué tipo de juegos queríamos crear. Ahora queremos honrar ese legado y demostrar que la saga Layers of Fear todavía está viva y todavía está evolucionando”.

Expectativas y retos tras Silent Hill 2: Remake

El anuncio de Layers of Fear 3 deja abiertos varios interrogantes sobre el futuro de la saga y la dirección que tomará la compañía, especialmente después de los cambios que ha implicado el desarrollo de títulos recientes como Silent Hill 2: Remake o Cronos: The New Dawn.

Layers of Fear, lanzado en 2023, es una versión reinventada que reúne remake y secuela de la saga de Bloober Team. (YouTube RicharBetaCode)

Aunque la retransmisión no profundizó en detalles sobre la nueva entrega, era previsible que Bloober Team aún no estuviera lista para mostrar grandes avances, considerando que acaba de lanzar dos proyectos relevantes y tiene en marcha la producción del remake del primer Silent Hill.

El interés por Layers of Fear 3 también reside en la evolución que pueda experimentar la franquicia después de una década y tras el bagaje adquirido por el estudio en proyectos de mayor escala.

Los seguidores tendrán que esperar nuevas comunicaciones oficiales para conocer más detalles y descubrir cómo Bloober Team planea mantener viva y en constante evolución su saga más representativa.

Silent Hill 2 Remake es una actualización contemporánea del célebre título de terror psicológico lanzado en 2001.

Así se juega Layers of Fear 2

Layers of Fear 2 propone una experiencia de terror psicológico en primera persona, donde la exploración y la narrativa juegan un papel fundamental. El jugador asume el rol de un actor de Hollywood que se encuentra a bordo de un transatlántico, enfrentando desafíos que combinan acertijos, decisiones y momentos de tensión.

El desarrollo del juego se centra en recorrer escenarios que cambian constantemente y ofrecen una atmósfera inquietante, reflejando los recuerdos y temores del protagonista. A lo largo de la aventura, es necesario resolver diferentes puzles ambientales, como manipular objetos, encontrar elementos clave o interactuar con maniquíes y proyectores.

En determinados pasajes, el jugador debe escapar de una criatura que lo acecha, lo que añade presión y obliga a reaccionar con rapidez para encontrar rutas seguras. Además, las elecciones tomadas en momentos importantes afectan el rumbo de la historia, dando lugar a varios desenlaces posibles. Por último, recolectar notas, grabaciones y otros objetos ocultos permite desentrañar los detalles del trasfondo y comprender mejor la trama.