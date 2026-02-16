Juego de misterio gratis para celulares: descarga una aventura paranormal esta semana en Epic Games Store

Tecnología y gaming: Epic Games Store lanza un juego gratuito de misterio para móviles hasta el 19 de febrero - crédito Epic Games Store

La Epic Games Store sorprende a los usuarios móviles con una oferta que no pasa desapercibida: durante la semana del 12 al 19 de febrero de 2026, es posible descargar gratis un juego de misterio y aventuras paranormales en dispositivos Android de todo el mundo y en iOS para la Unión Europea.

Esta promoción acerca a nuevos jugadores una experiencia repleta de enigmas, humor y sucesos sobrenaturales, ideal para quienes buscan un plan diferente desde su teléfono.

La relevancia de la noticia radica en que cada vez es más común encontrar juegos gratuitos de alta calidad fuera de las tiendas tradicionales como Google Play o App Store. Además, la Epic Games Store continúa ampliando su catálogo móvil y posicionándose como una alternativa sólida para los fanáticos de los videojuegos en smartphones.

La oferta de aventuras paranormales, sumada a títulos base gratuitos, coloca a Epic Games Store como una plataforma tecnológica clave para descubrir entretenimiento móvil diferente y seguro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál juego está regalando Epic Games Store para móviles

El título disponible es una secuela de la saga The Darkside Detective, que destaca por su combinación de misterio, puzzles y humor. El jugador se pone en la piel del inspector Francis McQueen, quien, junto a su compañero Patrick Dooley, investiga seis casos independientes en la ciudad ficticia de Twin Lakes, considerada una de las más “encantadas” de Estados Unidos.

Las investigaciones llevan a escenarios tan variados como ferias, residencias de ancianos, eventos de lucha libre e incluso viajes a Irlanda, con una narrativa que mezcla lo sobrenatural con situaciones cómicas.

A lo largo de las misiones, el objetivo es siempre el mismo: descubrir la causa de los extraños sucesos, resolver enigmas y enfrentarse a la amenaza constante de la Dimensión Oscura. El sistema de juego es sencillo e intuitivo: basta con tocar la pantalla para interactuar con personajes, tomar decisiones y avanzar en la historia.

Cómo descargar el juego gratis desde Epic Games Store

El proceso para obtener el juego varía según el sistema operativo del móvil. A diferencia de las tiendas convencionales, la Epic Games Store requiere instalar primero su propia aplicación, lo que abre la puerta a un catálogo exclusivo y juegos gratuitos semanales.

Descargas gratuitas y nuevas experiencias: Epic Games Store apuesta por la innovación en juegos móviles - crédito Epic Games Store

En Android

Abre el navegador de tu móvil y accede a la página oficial: epic.download. Descarga el archivo “EpicGamesApp.apk” tocando en “Instalar en Android”. Si nunca has instalado apps fuera de la Play Store, otorga los permisos necesarios en Ajustes > Instalar aplicaciones desconocidas (elige tu navegador). Ejecuta el archivo descargado, instala la aplicación y accede con tu cuenta de Epic Games. Busca el juego destacado en la sección de “Juegos Gratuitos” y pulsa en “Obtener” para añadirlo a tu biblioteca permanentemente.

En iOS (Unión Europea)

Utiliza Safari para visitar epic.download. Toca en “Instalar en iOS”. Aparecerá un aviso de Apple; ve a Ajustes y autoriza las apps de Epic Games Inc. Completa la instalación y la tienda aparecerá como cualquier otra app en tu pantalla de inicio. Accede con tu cuenta, busca el juego destacado en “Juegos Gratuitos” y sigue el mismo proceso para añadirlo a tu colección.

Qué debe tener en cuenta al reclamar el juego

Epic Games Store: Así la tecnología y las promociones gratuitas transforman el gaming en móviles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tienda de Epic Games en móvil suele exigir que la cuenta tenga activada la Autenticación en dos pasos (2FA) para reclamar juegos gratuitos. Este procedimiento refuerza la seguridad y es recomendable dejarlo activo para futuras promociones.

Además, es importante revisar la compatibilidad regional. Aunque la promoción está disponible globalmente para Android, en iOS depende de la regulación local y puede variar según el país.

Epic Games Store ofrece títulos base gratuitos como Fortnite, Fall Guys o Rocket League Sideswipe durante todo el año. Sin embargo, los juegos gratuitos semanales permiten ampliar la biblioteca sin costo alguno. Basta con estar atento cada jueves y repetir el proceso para sumar nuevos títulos.

La descarga gratuita de este juego de misterio y aventuras paranormales representa una excelente oportunidad para quienes buscan entretenimiento diferente en sus móviles. Aprovecha la promoción antes del 19 de febrero y no pierdas la oportunidad de investigar los casos más extraños desde la palma de tu mano.