Tus documentos te hablarán gracias a esta función de IA que Google añadió en Docs

La función de resúmenes de audio en Google Docs utiliza inteligencia artificial Gemini para sintetizar documentos rápidamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de resúmenes de audio a Google Docs marca un avance en las herramientas de productividad respaldadas por inteligencia artificial. Esta nueva función, basada en la tecnología Gemini de Google, permite a los usuarios escuchar una síntesis breve y natural de sus documentos, abriendo la posibilidad de comprender el contenido sin necesidad de leer cada palabra.

En qué consiste la nueva función de resúmenes de audio en Google Docs

La actualización, anunciada por Google y desplegada desde la segunda semana de febrero de 2026, ofrece la opción de escuchar un resumen verbal de los archivos directamente dentro de la interfaz de Google Docs. El objetivo principal es facilitar el acceso rápido a la información contenida en documentos extensos, sin exigir al usuario una lectura completa.

La función aparece como una nueva alternativa denominada Audio dentro del menú Herramientas. Al seleccionarla, los usuarios tienen dos posibilidades: escuchar la pestaña activa o el resumen general del documento. El resumen generado por Gemini se caracteriza por ser breve, manteniéndose por debajo de unos pocos minutos de duración.

Google Docs incorpora una opción de Audio que permite escuchar versiones resumidas de los archivos sin leer el texto completo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema emplea un estilo de voz natural, lo que ayuda a captar con mayor facilidad las ideas centrales y los puntos más relevantes de cada archivo.

Cómo utiliza Google la inteligencia artificial para generar estos resúmenes

El corazón de la función radica en la integración de Gemini, la arquitectura de inteligencia artificial desarrollada por Google. Esta IA analiza el contenido del documento y produce una síntesis oral que condensa los elementos clave.

El resumen no solo incluye los puntos más destacados de un solo texto, sino que también puede abarcar varias pestañas dentro del mismo archivo, proporcionando una visión global del material trabajado.

Uno de los aspectos más destacados es el tono natural de la voz seleccionada para la lectura de los resúmenes. Google ha puesto especial énfasis en lograr que la experiencia auditiva sea fluida y comprensible, evitando la monotonía propia de muchos sistemas de lectura automática.

El sistema de resúmenes de audio ofrece una voz natural y fluida que facilita la comprensión de los puntos clave de cada documento. (YouTube)

Al escuchar el resumen, el usuario puede captar rápidamente la esencia del documento, lo que resulta útil para ponerse al día antes de una reunión o repasar los aspectos más importantes de un informe extenso en pocos minutos.

Para quién está disponible la función de resúmenes de audio en Google Docs

El despliegue de esta característica se realiza de forma gradual, con un ritmo estimado de hasta 15 días desde el inicio de la implementación. Sin embargo, la disponibilidad de los resúmenes de audio está restringida a usuarios de ciertos servicios de pago.

Google especifica que la función será accesible únicamente para suscriptores de Google AI Pro y Ultra, el complemento Google AI Pro for Education, el complemento Google AI Ultra for Business, y para quienes utilicen las versiones Enterprise Standard y Plus, así como Business Standard y Plus.

Esto significa que los usuarios de cuentas gratuitas en Google Docs no podrán acceder a la función de resúmenes de audio generados por Gemini. Tampoco existen controles administrativos ni configuraciones específicas para habilitar o desactivar la herramienta, ya que su activación depende exclusivamente del tipo de suscripción.

El reproductor multimedia integrado en Google Docs permite ajustar la velocidad y el estilo de voz al escuchar los resúmenes generados. (Google)

Cómo se utilizar la función de resúmenes en Docs

Acceder a los resúmenes de audio es sencillo. El usuario solo debe dirigirse al menú Herramientas en Google Docs y seleccionar la opción Audio. Desde allí, se puede elegir entre escuchar el documento completo o solo la pestaña activa. Al activar la reproducción, un reproductor multimedia aparece en la página, permitiendo controlar la experiencia auditiva y ajustar tanto la velocidad como el estilo de voz.

No se requieren configuraciones adicionales por parte del usuario ni de los administradores de dominio. Toda la gestión se realiza desde la propia interfaz de Google Docs, lo que agiliza la incorporación de la función en el flujo de trabajo cotidiano.