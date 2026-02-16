Google ayudará a los usuarios a borrar fotos íntimas e información sensible de internet

Google lanza la actualización 'Resultados sobre ti' para que los usuarios puedan eliminar fotos íntimas y datos personales de las búsquedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por la privacidad en línea ha llevado a Google a lanzar una función que permite a los usuarios eliminar imágenes íntimas y datos personales de los resultados de búsqueda.

Con esta actualización, la compañía tecnológica busca brindar mayor control sobre la información que circula en la red, en especial frente a la difusión no consentida de contenido sensible.

Qué es la nueva función de Google para proteger la privacidad

La herramienta, conocida como “Resultados sobre ti”, ha sido renovada para ofrecer a los usuarios la posibilidad de gestionar la eliminación de documentos y fotografías de carácter personal que aparecen en los resultados de búsqueda de Google. Esta iniciativa se estrenó en Estados Unidos y se espera su llegada a otras regiones en el corto plazo.

El alcance de la función se ha ampliado. Ahora, los usuarios pueden solicitar que se retiren datos como números de licencia de conducir, pasaportes, teléfonos, direcciones, números de seguro social y otra información confidencial que pueda resultar crítica si queda expuesta en la web. Además, gracias a protocolos de encriptación avanzada, la protección de estos datos se refuerza una vez que el usuario activa la herramienta.

Los usuarios pueden gestionar fácilmente la eliminación de información sensible a través de la aplicación móvil de Google y recibir notificaciones automáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el proceso para eliminar fotos íntimas y datos personales

El procedimiento está diseñado para ser intuitivo y rápido. Los usuarios deben acceder a la aplicación móvil de Google, pulsar sobre su foto de perfil y seleccionar la opción “Resultados sobre ti”. Desde allí, pueden seguir los pasos para agregar los datos que desean proteger, ya sean nombres, alias, números de identificación, teléfonos o correos electrónicos.

Una vez introducida la información, el sistema monitorea automáticamente los resultados de búsqueda. Si detecta la aparición de alguno de estos datos, Google notifica al usuario, quien puede entonces solicitar la eliminación inmediata de ese resultado.

Las notificaciones pueden llegar también por correo electrónico, lo que permite reaccionar con rapidez ante cualquier exposición no deseada.

En el caso de imágenes explícitas o fotos íntimas no consensuadas que se hayan difundido por internet, el proceso es igualmente accesible. Basta con hacer clic en los tres puntos ubicados en la esquina de la imagen al buscar en Google, seleccionar “eliminar resultados” y marcar la opción “muestra una imagen sexual mía”. Así, la foto queda protegida y deja de mostrarse en los resultados del buscador.

El proceso de solicitar la eliminación de datos personales está optimizado para múltiples archivos, lo que facilita detener la difusión no autorizada de contenido. (REUTERS/Steve Marcus//File Photo)

Google ha optimizado el sistema para que sea posible solicitar la eliminación de varias imágenes a la vez mediante un único formulario, simplificando la gestión para quienes enfrentan la propagación de este tipo de contenido.

Qué información se puede eliminar y hasta dónde llega la protección

La lista de datos que pueden ser eliminados se ha expandido para incluir no solo números de contacto y direcciones, sino también identificaciones oficiales, pasaportes y números de la seguridad social. Esta flexibilidad responde a la demanda de mayor protección frente a amenazas como el doxing o el uso indebido de información privada.

Es importante destacar que eliminar datos de los resultados de búsqueda no implica que desaparezcan completamente de internet. Es posible que la información permanezca en la fuente original, aunque su retiro de Google disminuye considerablemente el riesgo de exposición a través de búsquedas comunes. De este modo, se aporta una capa de defensa adicional contra usos maliciosos.

Eliminar datos de Google reduce la exposición en búsquedas, aunque es posible que la información siga disponible en la fuente original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización de “Resultados sobre ti” no solo amplía el espectro de datos protegidos, sino que introduce mejoras en la experiencia del usuario. El sistema ahora permite monitorear automáticamente los resultados de búsqueda y notifica cuando detecta información privada. Esto facilita que los usuarios actúen con rapidez para solicitar la remoción de datos sensibles.

Además, los usuarios pueden revisar el estado de cada petición de eliminación desde un centro de control centralizado, gestionando todas las solicitudes en un solo lugar. La herramienta también posibilita activar filtros proactivos, que bloquean la aparición de resultados explícitos similares en futuras búsquedas, reforzando la prevención y la privacidad.