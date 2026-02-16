Tecno

La RAM genera caos: PS6 se podría retrasar dos años y Nintendo Switch 2 subiría de precio

La demanda de la inteligencia artificial está afectando la fabricación de consolas y dispositivos electrónicos

La crisis global de memoria
La crisis global de memoria RAM afecta directamente al desarrollo y lanzamiento de nuevas consolas de Sony y Nintendo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria de los videojuegos atraviesa un momento de máxima tensión debido a una crisis global en el mercado de la memoria RAM, un componente esencial para la fabricación de consolas y dispositivos electrónicos. La escasez de chips DRAM, impulsada por la explosiva demanda de inteligencia artificial y el desarrollo de centros de datos, estaría alterando por completo el calendario de lanzamientos y la política de precios de Sony y Nintendo.

La situación es tan grave que en las últimas semanas se ha comenzado a hablar de un posible retraso de hasta dos años en la llegada de la próxima PlayStation 6, y de una subida de precio de Nintendo Switch 2.

Por qué el precio de la memoria RAM ha aumentado

El mercado de los chips de memoria DRAM sufre un colapso inédito. La construcción masiva de centros de datos para inteligencia artificial por parte de compañías como Google, OpenAI y Meta ha desencadenado una competencia feroz por este recurso. Los nuevos modelos de IA requieren enormes cantidades de chips de Nvidia, cada uno de los cuales viene acompañado de gran capacidad de memoria.

Como resultado, los grandes fabricantes han volcado su producción hacia estos gigantes tecnológicos, sacrificando la oferta para otros sectores como el de móviles, ordenadores personales, automóviles y, de manera muy visible, consolas de videojuegos.

El precio de algunos tipos
El precio de algunos tipos de memoria DRAM ha registrado un aumento del 75% en solo un mes, repercutiendo en toda la cadena de suministro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Bloomberg, el precio de ciertos tipos de DRAM ha aumentado hasta un 75% en apenas un mes, una subida que se traslada de inmediato tanto a las cadenas de suministro industriales como al consumidor final.

Cómo afecta esta crisis a Sony y el desarrollo de PlayStation 6

La situación es especialmente delicada para Sony, que enfrenta un dilema estratégico sin precedentes. Tradicionalmente, la compañía japonesa ha seguido un ciclo de renovación de consolas de siete u ocho años, manteniendo a su comunidad de usuarios y a los estudios de desarrollo en sincronía con el avance de la tecnología. Sin embargo, la escalada de precios y la escasez de memoria DRAM han forzado a la empresa a replantear su calendario.

Fuentes cercanas a la compañía, citas por Bloomberg, han señalado que se evalúa la posibilidad de retrasar el lanzamiento de PlayStation 6 hasta 2028 o incluso 2029, un cambio radical respecto a las expectativas previas. Este ajuste supondría una ruptura con el patrón histórico de lanzamientos y podría afectar numerosos acuerdos de marketing, desarrollo de juegos exclusivos y estrategias de fidelización de usuarios.

El retraso también impactaría en la transición entre generaciones de hardware, un proceso clave para mantener el impulso de ventas y el interés de la comunidad.

Sony evalúa retrasar el lanzamiento
Sony evalúa retrasar el lanzamiento de PlayStation 6 hasta 2028 o 2029 por el colapso del mercado de memoria RAM.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

No obstante, Sony no ha dejado de lado la generación actual. Según declaraciones de Lin Tao, directora financiera, la empresa ha intensificado las negociaciones con sus proveedores para garantizar el suministro mínimo de memoria necesario que permita mantener la fabricación y venta de PlayStation 5 durante todo 2026. El objetivo es sortear la crisis sin desabastecer el mercado, especialmente ante lanzamientos tan esperados como el de “GTA 6”.

Por qué podría aumentar el precio de Nintendo Swithc 2

La otra gran afectada es Nintendo Switch 2, que podría experimentar un incremento de precio. El propio presidente, Shuntaro Furukawa, ha dejado la puerta abierta a esta posibilidad al afirmar que si el aumento de los precios de los componentes persiste más allá del próximo ejercicio fiscal, la rentabilidad de la empresa se verá presionada y será necesario evaluar las tendencias del mercado antes de tomar una decisión definitiva.

El ejecutivo respondió así en una sesión de preguntas y respuestas con accionistas, subrayando la incertidumbre que rodea la evolución de los costes.

Nintendo enfrenta el desafío de
Nintendo enfrenta el desafío de mantener la competitividad de Switch 2 sin sacrificar márgenes de beneficio pese al alza de la RAM.(REUTERS/Issei Kato/File Photo)

El aumento de precio de la memoria DRAM afecta de manera transversal a toda la gama de productos electrónicos. En el caso de los smartphones de gama baja y media, la RAM puede llegar a representar hasta un 30% del coste de los componentes, un impacto que triplica el peso que tenía años atrás.

Para Nintendo, el encarecimiento de la RAM supone un desafío adicional para mantener una consola competitiva en precio sin sacrificar márgenes de beneficio.

