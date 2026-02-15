Revive la Nintendo Wii: todo lo que necesitas saber sobre el lanzamiento de Metal Canary

La editora brasileña Old Game producirá la edición en disco de Metal Canary, dirigida a coleccionistas y apasionados por los videojuegos retro. (Foto: @GoNintendoTweet/X)

El regreso de un título físico a la consola Nintendo Wii después de más de un lustro será posible gracias al lanzamiento de Metal Canary, un videojuego de disparos lateral desarrollado por el estudio brasileño Nai Adventure.

La aparición de esta novedad promete revitalizar el interés por la Nintendo Wii, una consola que lleva años fuera del circuito comercial, y recuperar el formato físico en un momento dominado por las descargas y el streaming.

Qué se sabe del lanzamiento del videojuego Metal Canary en la Nintendo Wii

La editora Old Game, radicada en Brasil, será la responsable de producir la edición en disco, dirigida tanto a los coleccionistas como a aquellos jugadores que aún valoran la posesión de juegos en soporte tangible.

Metal Canary contará con ediciones físicas para Nintendo Wii y SEGA Dreamcast, consolidando su apuesta por el mercado retro y nostálgico. (Foto: REUTERS)

Este enfoque busca satisfacer a un segmento nostálgico, afín a las consolas retro, que continúa mostrando apego a la experiencia material del videojuego.

Metal Canary no solo saldrá para la Wii. El estudio Nai Adventure explicó que el desarrollo del título se inició como un proyecto homebrew para la antigua consola SEGA Dreamcast y, en paralelo, contempla una versión para PC a través de Steam.

La comunidad retro se verá doblemente atendida, porque además de la edición para Wii, está prevista una edición física para la propia Dreamcast, otra plataforma que mantiene seguidores activos y desarrolladores independientes.

De qué forma será posible interactuar con este videojuego en la Nintendo Wii

Ya es posible jugar Metal Canary de principio a fin en Wii, mientras el equipo afina detalles técnicos y agrega un reproductor de video a la experiencia. (Foto: Nai Adventure/YouTube)

El avance de desarrollo de Metal Canary ya permite jugarlo de principio a fin en Wii. El grupo detrás de este desarrollo se encuentra en la fase de ajustes técnicos y la integración de un reproductor de video para complementar la experiencia.

Los responsables destacaron la rapidez del proceso de adaptación: “La versión de Wii se portó en solo seis horas”, detallaron los desarrolladores en la descripción oficial del video de presentación del juego en YouTube.

La jugabilidad es fiel al legado de la Wii: utiliza el Wii Remote y el nunchuk, recuperando la experiencia que definió el apogeo de la consola. El diseño artístico basado en el pixel-art y la mecánica de disparos de desplazamiento lateral refuerzan el homenaje a los títulos clásicos del género arcade.

Cuál fue el último juego físico que salió para la Nintendo Wii

Just Dance 2020 fue el último juego físico disponible para la Nintendo Wii. (Foto: Ubisoft)

Just Dance 2020 salió a la venta el 5 de noviembre de 2019, marcando para muchos el final de la era de la Wii, salvo nuevas excepciones promovidas por otras compañías con el consentimiento de Nintendo, una posibilidad que entonces parecía improbable.

En 2019, tras un prolongado retiro, la plataforma había protagonizado un “cierre definitivo” con la llegada de Just Dance 2020. El propio Alain Corre, directivo de Ubisoft, se refirió entonces a este hito con una frase que quedó en la memoria de los seguidores.

“¡Creo que somos el último soldado en pie! Somos el último juego para la Wii y nos alegra, porque hay un montón de fans esperando a jugarlo en esta consola”, dijo.

Cuál fue el impacto de la Nintendo Wii en la industria de las consolas de video

Más de 100 millones de unidades fueron vendidas durante su tiempo en el mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Nintendo Wii, lanzada originalmente en 2006, fue una de las consolas más exitosas de Nintendo, manteniéndose en el mercado hasta 2013 y superando los 101 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

Su impacto fue revolucionario al introducir el control por movimiento, democratizando el gaming para audiencias que jamás habían tocado un mando. Al alejarse de la guerra de gráficos potentes, Nintendo priorizó la accesibilidad y la diversión social, convirtiendo al salón de casa en un espacio interactivo.

Esta estrategia “Blue Ocean” no solo obligó a competidores como Sony y Microsoft a desarrollar sus propias tecnologías de movimiento, sino que expandió la industria hacia el mercado casual, cambiando para siempre el consumo de entretenimiento digital.