Los anuncios de State of Play de febrero 2026: God of War, Castlevania y más

PlayStation celebró su primer State of Play del año con más de una hora de anuncios y tráilers que marcaron el rumbo de la industria para los próximos meses. El evento, que tuvo lugar el 12 de febrero, ofreció detalles sobre lanzamientos esperados como God of War, el regreso de Castlevania y títulos inéditos, en una transmisión que abarcó tanto nuevas entregas como versiones remasterizadas.

La presentación incluyó adelantos exclusivos, fechas de lanzamiento y la confirmación de desarrollos que amplían el catálogo de la consola.

God of War: regreso a las raíces y nuevos formatos

La saga God of War acaparó los focos al cierre del evento, cuando Santa Monica Studio confirmó el desarrollo de un remake de la trilogía griega. El proyecto se encuentra en fases iniciales. Además, el estudio sorprendió al anunciar God of War: Sons of Sparta, una entrega de plataformas y acción en 2D creada junto a Mega Cat Studios, disponible desde ya para PlayStation 5.

Estos anuncios refuerzan la apuesta de la franquicia por reinventarse y atraer tanto a nuevos jugadores como a seguidores de las primeras entregas.

God of War anunció un remake de la trilogía griega y un nuevo título en 2D, reforzando la apuesta de la franquicia por nuevas experiencias. (PlayStation)

Novedades en franquicias icónicas y nuevos proyectos

El evento también presentó tráilers y detalles de series reconocidas y proyectos originales. 007 First Light mostró un avance centrado en los orígenes de James Bond y su relación con el MI6, mientras que Control Resonant de Remedy Entertainment enseñó mecánicas de combate sobrenatural ambientadas en un Manhattan transformado.

En el apartado de RPG y acción, Beast of Reincarnation introdujo una aventura protagonizada por una joven y su perro en un Japón futurista, con lanzamiento previsto para el 4 de agosto. Brigandine Abyss marcó el retorno de la estrategia fantástica en tablero, seis años después del último capítulo de la saga. Se destacó la integración de elementos clásicos y nuevos sistemas de juego en esta entrega.

Castlevania: Belmont’s Curse marca el regreso de una leyenda

Castlevania: Belmont’s Curse representa el retorno de la saga a la consola de Sony. El nuevo título, desarrollado por Konami en colaboración con Evil Empire y Motion Twin, recupera la esencia de la acción y exploración en 2D, sumando armas y habilidades inéditas a los elementos clásicos. El diseño artístico renovado y la promesa de nuevas mecánicas posicionan el juego como uno de los lanzamientos más esperados del año.

Castlevania regresará a PlayStation con Belmont’s Curse, una entrega en 2D desarrollada en conjunto por Konami y estudios independientes. (PlayStation)

Más lanzamientos y sorpresas del State of Play

El catálogo presentado incluyó propuestas como Crimson Moon, un RPG de acción cooperativa ambientado en un mundo gótico, y Darwin’s Paradox Octopus, que anunció su lanzamiento para el 2 de abril junto con una demo inspirada en Metal Gear Solid. Se informó sobre la disponibilidad inmediata de la demo, así como de incentivos de reserva para los usuarios.

En el género de lucha, Dead or Alive 6 Last Round llegará el 25 de junio en versiones estándar y free-to-play, mientras que Team Ninja confirmó el desarrollo de una nueva entrega de la franquicia. Por su parte, Death Stranding 2: On the Beach fijó su estreno en PC para el 19 de marzo, con preventa disponible en Steam y Epic Games y una actualización simultánea para PlayStation 5.

Legacy of Kain: Defiance Remastered anunció su lanzamiento el 3 de marzo para PS5 y PS4, con mejoras gráficas, controles y contenido adicional, incluyendo una demo jugable de la secuela cancelada Dark Prophecy. En tanto, Marathon prepara un Open Server Slam el 26 de febrero previo a su estreno oficial el 5 de marzo.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 fue uno de los títulos más aclamados. (PlayStation)

Nuevas experiencias y colaboraciones

Entre las colaboraciones más destacadas, Saber Interactive trabaja junto con los creadores de la franquicia de John Wick en un nuevo capítulo que permitirá a los jugadores asumir el rol de Baba Yaga, aunque aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento ni el título final. Ember Lab también presentó Kena: Scars of Kosmora, una nueva aventura de su protagonista en la isla de Kosmora, con estreno previsto este año para PS5 y PC.

El evento cerró con el anuncio de Ghost of Yōtei Legends, una actualización multijugador cooperativa que estará disponible el 10 de marzo para todos los jugadores de Ghost of Yōtei. La actualización incluirá nuevas clases, misiones y una incursión próxima, ampliando la experiencia cooperativa del título.

Las novedades presentadas en el State of Play de febrero consolidan la posición de PlayStation como uno de los principales referentes en el sector, reuniendo franquicias emblemáticas y propuestas originales que buscarán cautivar a distintos perfiles de jugadores durante 2026.