La Generación Z ahora paga por apps que limitan su uso de las redes sociales

La Generación Z, conocida por crecer en medio de la conectividad digital, ahora busca activamente herramientas para controlar su relación con el teléfono móvil. El fenómeno del “detox digital” ha impulsado la aparición de aplicaciones y dispositivos físicos que ayudan a los jóvenes a reducir el tiempo que pasan en redes sociales, una tendencia que crece incluso a costa de pagar por funciones que limitan el acceso a las plataformas más adictivas.

El auge de los bloqueadores físicos

Entre los productos más destacados se encuentra Bloom, un dispositivo creado en 2024 por dos estudiantes universitarios. Se trata de una tarjeta de acero inoxidable, cuyo precio ronda los 39 dólares y que, al ser emparejada con una app, permite al usuario seleccionar qué aplicaciones bloquear y durante cuánto tiempo.

El funcionamiento es sencillo: tras tocar la tarjeta con el teléfono, las apps seleccionadas quedan inaccesibles hasta repetir el proceso para desbloquearlas. La opción de programar breves pausas permite cierto margen de flexibilidad, pero el objetivo principal es romper con el hábito automático de desbloquear y desplazarse por el móvil sin pensar.

Giancarlo Novelli, cofundador de Bloom y estudiante de UCLA, explicó a Fortune que diseñó el producto para combatir su propia dificultad para concentrarse debido al uso excesivo del teléfono. Novelli comparó la normalización de la adicción al celular con lo que ocurrió con el tabaco en el siglo XX, argumentando que se necesita tiempo para que los riesgos del uso compulsivo sean comprendidos en toda su magnitud.

Influencers y nuevos hábitos: el caso de Brick

El mercado no se limita a Bloom. Otra propuesta es Brick, un dispositivo que cuesta 59 dólares y que también requiere un contacto físico entre el teléfono y el bloqueador para recuperar el acceso a determinadas aplicaciones. Kristian del Rosario, abogada e influencer neoyorquina, relató al mismo portal que desde que utiliza Brick ha notado mejoras en su productividad y rutina nocturna.

A diferencia de las funciones nativas de control parental o de tiempo de uso en los teléfonos, Brick obliga a realizar una acción consciente para desbloquear las aplicaciones, lo que, según su fundador, TJ Driver, ayuda a transformar el uso impulsivo en una decisión meditada.

Del Rosario valora que el dispositivo le permite mantener abiertas las aplicaciones de mensajería, indispensables para su trabajo, y que puede desactivar el bloqueo durante descansos. Ha adaptado su rutina nocturna para evitar el “doomscrolling”, permitiendo que el teléfono deje de ser una fuente de distracción antes de dormir.

El atractivo de lo analógico y la búsqueda de equilibrio

La popularidad de estos productos físicos responde también a una tendencia cultural: el regreso a elementos tangibles en la vida cotidiana. La Generación Z muestra interés por objetos como discos de vinilo o tarjetas escritas a mano, buscando un equilibrio entre lo digital y lo real. Los bloqueadores como Bloom y Brick se suman a esta corriente, ofreciendo una solución física para un problema digital.

Un estudio de la Universidad de Alberta en 2025 asoció el uso de redes sociales con síntomas de ansiedad y depresión, aunque el impacto parece depender de los patrones de consumo individuales. Mientras tanto, el debate sobre la adicción continúa: desde la industria, figuras como Adam Mosseri, responsable de Instagram, rechazan que la app sea adictiva en términos clínicos, aunque reconocen que el uso problemático existe.

Un mercado en expansión y sus paradojas

Bloom asegura haber vendido más de 60.000 unidades, mientras que sus competidores también reportan un crecimiento sostenido. Sin embargo, persiste la paradoja de que muchos jóvenes conocen estos productos a través de las mismas redes que buscan limitar. Analistas y críticos se preguntan si el fenómeno es auténtico o si responde a una moda amplificada por influencers que, paradójicamente, siguen promoviendo su presencia en plataformas digitales.

Para Novelli, el reto no es eliminar las redes sociales, sino aprender a regular su uso de manera personalizada. Los dispositivos de bloqueo son una herramienta más en la búsqueda de un consumo digital más saludable, aunque la verdadera solución sigue dependiendo del compromiso individual de cada usuario para cambiar sus hábitos.