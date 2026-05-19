“Nos traicionó”: El dolor de la familia de Indhira Carolina, nueva víctima de feminicidio en República Dominicana

Residentes del sector La Toronja en Santo Domingo Este se encuentran consternados tras el asesinato de una mujer a manos de su expareja.

El silencio en el Callejón 7 de la calle Duarte, en el sector Las Toronjas, no es un silencio de paz; es el peso denso de la impotencia.

Este martes 19 de mayo, las lágrimas corrieron por el mismo pavimento donde la mañana del pasado domingo la vida de Indhira Carolina Beltré, de 33 años, fue truncada de golpe.

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En la casa materna, justo al lado de la vivienda que se convirtió en escena del crimen, familiares, amigos y vecinos velan sus restos en medio de un dolor que se propaga por toda la comunidad de Santo Domingo Este.

Entre el llanto inconsolable de los presentes, los adjetivos para describir a Indhira se repiten como un eco de justicia: trabajadora, tranquila, una madre completamente dedicada a sus dos hijas menores de edad. Hoy, esas dos niñas se asoman a un futuro de orfandad, cobijadas por una familia que intenta asimilar una traición que no vieron venir.

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“Tanto que uno quería a ese hombre y nos traicionó”, repetían algunos parientes mientras observaban el ataúd descender a la fría tierra del cementerio Cristo Salvador, en San Luis.

El rostro de la traición tiene nombre: Camilo Rodríguez, de 52 años, su expareja. A pesar de estar separados, mantenían un trato aparentemente cordial.

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Sin embargo, los informes preliminares revelan que esa cordialidad se disolvió bajo la furia de un arma blanca.

Tras el ataque, Rodríguez huyó hacia el sector Riviera del Caribe, donde la Policía Nacional lo apresó horas más tarde.

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Mientras el Ministerio Público solicita prisión preventiva en la Oficina de Atención Permanente, el barrio se queda con las preguntas sin respuesta y un luto difícil de digerir.

La Policía Nacional informó sobre la captura de Camilo Rodríguez, de 52 años, quien era buscado por presuntamente haberle quitado la vida a Indira Carolina Pérez, de 33 años, en el sector Las Toronjas de El Almirante.

El trágico espejo de Esmeralda

La tragedia de Indhira Carolina no es un hecho aislado; es el síntoma de un sistema que parece resquebrajarse ante los gritos de auxilio de las mujeres dominicanas. Apenas unos días antes, la indignación colectiva ya había alcanzado su punto más álgido con el brutal asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos, de 36 años, en el sector Alma Rosa, también en Santo Domingo Este.

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Tanto la bala que mató a Esmeralda y el puñal que terminó con Indhira provienen de la misma raíz: la alarmante desprotección de las víctimas. De acuerdo con datos recientes de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en lo que va del año 2026, las cifras de violencia intrafamiliar y de género evidencian una crisis profunda en la sociedad dominicana:

Aumento alarmante: Los feminicidios íntimos se incrementaron en un 36.4 % en lo que va de año, en comparación con el mismo período del año anterior.

El balance mortal: Hasta el 17 de mayo de 2026 se registraron 30 feminicidios íntimos en el país, superando los 22 casos reportados en el mismo lapso de 2025 (ocho muertes más).

Falla en la prevención: Solo el 13 % de las víctimas había denunciado previamente a sus agresores. Esto evidencia que el 87 % de las mujeres asesinadas no acudió al sistema o quedó desprotegido antes de que las autoridades pudieran intervenir.

Una infografía detalla el aumento del 36.4% en feminicidios íntimos en 2026, pasando de 22 casos en 2025 a 30 en 2026, y revela que solo el 13% de las víctimas denunció a su agresor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la magnitud de esta emergencia social, el Gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader, evalúa de urgencia nuevas estrategias y vías de protección para frenar la ola de violencia machista.

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Mientras las estadísticas siguen sumando dígitos, en Las Toronjas y Alma Rosa las familias entierran a sus muertas. La sociedad dominicana clama por algo más que expedientes mal redactados o promesas de prisión preventiva; exige un Estado que actúe antes de que el agresor levante el arma.