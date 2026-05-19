Ciencia

¿La Edad de Piedra tuvo un nombre equivocado? Cómo 739 objetos prehistóricos podrían ser la prueba

Una investigación reciente desafía décadas de arqueología con una hipótesis disruptiva: los primeros utensilios fueron contenedores vegetales y orgánicos que el registro arqueológico casi nunca conserva

Guardar
Google icon
Vista cenital de manos anónimas manipulando objetos prehistóricos: cesta con hierbas, recipiente con líquido rojo, tubo de hueso, lámpara de aceite encendida, huevo de avestruz.
La investigación arqueológica reciente cuestiona la visión tradicional de la primera herramienta humana como arma de piedra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la escena que asocia la primera herramienta humana con un arma de piedra ha dominado tanto el imaginario popular como buena parte de la investigación arqueológica. La famosa secuencia inicial de 2001: Una odisea del espacio cristalizó esta visión: un hueso largo empleado para cazar y para imponerse dentro del grupo.

Esta interpretación encajaba perfectamente con los hallazgos más frecuentes —rocas redondeadas para golpear, piedras afiladas para cortar— y con la percepción de que los instrumentos iniciales estaban ligados a la caza y la agresión. La abundancia de objetos de piedra en el registro arqueológico reforzó este relato, pero también lo hizo un enfoque que priorizaba la fuerza y la confrontación como motores del avance humano.

PUBLICIDAD

Según indica la revista de divulgación científica New Scientist, esta perspectiva ha comenzado a ser cuestionada por quienes buscan una mirada más amplia sobre la tecnología en la prehistoria.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El concepto de primera herramienta humana se amplía para incluir utensilios de materiales vegetales y orgánicos, gracias a nuevos hallazgos arqueológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contenedor como posible primera herramienta y su definición arqueológica

La idea de que los primeros utensilios pudieron haber sido de materiales vegetales cobra fuerza al considerar la fragilidad de la madera y otros orgánicos, que rara vez sobreviven miles de años. El artículo sostiene que la llamada Edad de Piedra fue, en realidad, también una Edad Botánica, pues se presume que el uso de objetos de madera era cotidiano.

PUBLICIDAD

Entre las hipótesis recientes se encuentra la del contenedor: un objeto para transportar o almacenar elementos valiosos. El paleoantropólogo Marc Kissel, de la Appalachian State University, reconocida por sus estudios en antropología, resalta el carácter revolucionario de esta tecnología: “Soluciona muchos problemas… abre un nuevo nicho”. Para Kissel y su equipo, el contenedor representa una de las herramientas fundamentales que permitieron la expansión y el éxito de la humanidad.

Cuatro neandertales con vestimentas de piel se agrupan en un terreno elevado, con uno señalando a lo lejos, mientras otros observan y uno sostiene una lanza.
La definición arqueológica de contenedor abarca desde cucharas y lámparas de aceite hasta tubos de hueso utilizados en la prehistoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo definió “contenedor” con un criterio deliberadamente amplio y preciso: cualquier objeto capaz de alojar algo en su interior, actuando como barrera y siendo además transportable por una persona. Con este enfoque, se consideran contenedores tanto cucharas como lámparas de aceite y tubos de hueso, siempre que puedan retener algo dentro de sí y separarlo del exterior, de modo transportable por el cuerpo humano.

Esta perspectiva ha permitido identificar una enorme variedad de objetos prehistóricos, muchos de los cuales no se reconocían originalmente como contenedores.

Ejemplos y tipos de contenedores prehistóricos encontrados

Entre los hallazgos más notables figuran lámparas de aceite, como la famosa pieza de la cueva de Lascaux (Francia), tallada en arenisca roja con mango. También se han documentado tubos fabricados con huesos de cisne, probablemente usados para guardar agujas, y huevos de avestruz empleados como recipientes de agua en África. El registro incluye incluso representaciones artísticas, como un grabado hallado en Gönnersdorf (Alemania) que muestra una red, posiblemente un contenedor flexible.

Primer plano de un hombre con barba, vestido con pieles, bebiendo líquido de una cuchara de madera rústica. Al fondo, un fuego borroso.
El registro arqueológico de contenedores presenta limitaciones por la fragilidad de los materiales y un sesgo geográfico concentrado en Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En total, el equipo de Kissel reunió 739 ejemplos de contenedores móviles, aunque advierten que esto representa solo una fracción ínfima de los que debieron existir. Las formas y materiales son variados, lo que sugiere una creatividad sostenida en la resolución de necesidades cotidianas de transporte y almacenamiento.

Cronología, geografía y limitaciones en el registro arqueológico de contenedores

La base de datos elaborada por Kissel y sus colegas abarca objetos de hasta 500.000 años de antigüedad, aunque la mayoría corresponde a los últimos 500.000 años del Pleistoceno. El ejemplar más antiguo identificado es una bandeja o plato de corteza hallado en Kalambo Falls, Zambia, datado entre 400.000 y 500.000 años atrás. La información sobre estos objetos suele encontrarse dispersa en literatura antigua, difícil de recuperar y con métodos de datación actualmente superados.

El 87,8 % de los contenedores documentados proviene de Europa, lo que refleja un sesgo en la investigación arqueológica más que una localización real de los orígenes de esta tecnología.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El contenedor más antiguo documentado es una bandeja de corteza hallada en Kalambo Falls, Zambia, con una antigüedad de hasta 500.000 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kissel señala que los primeros seres humanos probablemente usaron contenedores mucho antes de lo que puede demostrar el registro, pero la falta de conservación y el limitado alcance de las excavaciones dificultan una visión completa.

Hipótesis sobre los usos iniciales de los contenedores y su interpretación de género

Una de las teorías recientes plantea que uno de los primeros usos de los contenedores fue llevar bebés, posiblemente en mantos o eslingas. El artículo subraya que muchas antropólogas han defendido esta idea a lo largo de las décadas.

Mientras los grandes simios pueden transportar a sus crías gracias a su denso pelaje, los homínidos perdieron la mayor parte de su vello corporal y sus recién nacidos resultan especialmente indefensos. Por ello, el uso de portabebés pudo haber surgido junto con la bipedestación y la pérdida de pelo, hace varios millones de años.

Una mujer camina por una sabana. Viste ropa rústica y lleva un bebé dormido en un portabebés de fibra. Grandes árboles y rocas se ven en el fondo.
Antropólogas como Nancy Tanner y Adrienne Zihlman resaltan la posibilidad de que los primeros contenedores se emplearan para llevar bebés o transportar recursos esenciales (Imagen Ilustrativo Infobae)

Esta hipótesis cuenta con la referencia de antropólogas como Nancy Tanner y Adrienne Zihlman, quienes en 1976 propusieron que las primeras herramientas pudieron haber sido cestas utilizadas por mujeres para transportar alimentos y otros recursos.

La periodista feminista Elizabeth Fisher también defendió esta visión en su libro de 1979, cuestionando la narrativa centrada en la caza y en los hombres como motores principales del avance tecnológico. Estas interpretaciones, aunque en su momento resultaron poco ortodoxas, hoy ganan reconocimiento entre especialistas que buscan reconstruir una prehistoria más diversa y matizada.

Temas Relacionados

Herramientas PrehistóricasAppalachian State UniversityHistoria de la TecnologíaArqueología ExperimentalNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué los peces no cierran los ojos al dormir: la evolución es la responsable

Algunas especies alternan el reposo entre hemisferios cerebrales para mantenerse en movimiento, mientras otras desarrollaron estrategias de descanso tan diversas como las de cualquier mamífero terrestre

Por qué los peces no cierran los ojos al dormir: la evolución es la responsable

Cuál es la variante genética que protege al cerebro del envejecimiento

El científico mexicano Cristian Gerónimo Olvera lideró el hallazgo de la variante que mantiene las neuronas jóvenes por más tiempo. Cómo podría transferirse esa protección a quienes no la tienen

Cuál es la variante genética que protege al cerebro del envejecimiento

Elon Musk buscará el jueves hacer historia con el lanzamiento de su nuevo cohete Starship

Se trata del megacohete de 123 metros, en su versión 3, que realizará una prueba suborbital con el fin de ajustar la nave que en dos años podría descender en la Luna

Elon Musk buscará el jueves hacer historia con el lanzamiento de su nuevo cohete Starship

El consumo de más de una taza de café diaria puede mejorar las funciones mentales en personas con Parkinson

Un análisis realizado en Corea del Sur señala que quienes beben mayores cantidades de la infusión logran mejores resultados en tareas cognitivas relacionadas al control inhibitorio

El consumo de más de una taza de café diaria puede mejorar las funciones mentales en personas con Parkinson

Solo el 60% de los perros guía completa su entrenamiento: el test genético que puede mejorar el pronóstico

Una prueba desarrollada para labradores retriever permite identificar desde temprana edad cuáles cachorros tienen mayor probabilidad de convertirse en perros de asistencia, lo que optimiza la selección y acorta los tiempos de formación

Solo el 60% de los perros guía completa su entrenamiento: el test genético que puede mejorar el pronóstico
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marcos Llorente responde sobre la polémica del sol en ‘El Hormiguero’ y descarta contar calorías: “No creo en eso”

Marcos Llorente responde sobre la polémica del sol en ‘El Hormiguero’ y descarta contar calorías: “No creo en eso”

Abogado habló de las claves del caso Yulixa Toloza y los posibles cargos que afrontarán los detenidos y la dueña del centro estético

Corona Capital 2026: así funcionan las preventas que te ayudarán a conseguir boletos más fácil

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de mayo? Retraso en la L1, L2, L3 y L4 del MB

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 19 de mayo: por fuertes lluvias y caída de granizo se activa Alerta Amarilla en la capital

INFOBAE AMÉRICA

“Nos traicionó”: El dolor de la familia de Indhira Carolina, nueva víctima de feminicidio en República Dominicana

“Nos traicionó”: El dolor de la familia de Indhira Carolina, nueva víctima de feminicidio en República Dominicana

La agrupación Raíces integrada por ex oficialistas en Guatemala inicia etapa formal para constituirse como partido político

Jabalíes salvajes en Chernóbil: por qué son cada vez más radiactivos

Mujeres que viajan solas, niños bajo amenaza y la ruta migratoria que cruza Honduras: el impacto silencioso de la ayuda humanitaria

Honduras: Volcamiento de rastra deja tres personas muertas en Jesús de Otoro, Intibucá

ENTRETENIMIENTO

Phil Collins reaparece en público junto a Rod Stewart tras anunciar problemas graves de salud

Phil Collins reaparece en público junto a Rod Stewart tras anunciar problemas graves de salud

Noches en una terminal y la venta de su perro: el pasado que Sylvester Stallone convirtió en Rocky

Cómo una frase de Bart en 1992 obligó a Los Simpson a reescribir su propia historia

A los 70 años, Geena Davis reaparece radiante y roba miradas en Hollywood

Denuncian a tres hombres del programa ‘Casados a primera vista’ por violación y conducta sexual inapropiada