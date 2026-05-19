¿La Edad de Piedra tuvo un nombre equivocado? Cómo 739 objetos prehistóricos podrían ser la prueba

La investigación arqueológica reciente cuestiona la visión tradicional de la primera herramienta humana como arma de piedra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la escena que asocia la primera herramienta humana con un arma de piedra ha dominado tanto el imaginario popular como buena parte de la investigación arqueológica. La famosa secuencia inicial de 2001: Una odisea del espacio cristalizó esta visión: un hueso largo empleado para cazar y para imponerse dentro del grupo.

Esta interpretación encajaba perfectamente con los hallazgos más frecuentes —rocas redondeadas para golpear, piedras afiladas para cortar— y con la percepción de que los instrumentos iniciales estaban ligados a la caza y la agresión. La abundancia de objetos de piedra en el registro arqueológico reforzó este relato, pero también lo hizo un enfoque que priorizaba la fuerza y la confrontación como motores del avance humano.

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Según indica la revista de divulgación científica New Scientist, esta perspectiva ha comenzado a ser cuestionada por quienes buscan una mirada más amplia sobre la tecnología en la prehistoria.

El concepto de primera herramienta humana se amplía para incluir utensilios de materiales vegetales y orgánicos, gracias a nuevos hallazgos arqueológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contenedor como posible primera herramienta y su definición arqueológica

La idea de que los primeros utensilios pudieron haber sido de materiales vegetales cobra fuerza al considerar la fragilidad de la madera y otros orgánicos, que rara vez sobreviven miles de años. El artículo sostiene que la llamada Edad de Piedra fue, en realidad, también una Edad Botánica, pues se presume que el uso de objetos de madera era cotidiano.

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Entre las hipótesis recientes se encuentra la del contenedor: un objeto para transportar o almacenar elementos valiosos. El paleoantropólogo Marc Kissel, de la Appalachian State University, reconocida por sus estudios en antropología, resalta el carácter revolucionario de esta tecnología: “Soluciona muchos problemas… abre un nuevo nicho”. Para Kissel y su equipo, el contenedor representa una de las herramientas fundamentales que permitieron la expansión y el éxito de la humanidad.

La definición arqueológica de contenedor abarca desde cucharas y lámparas de aceite hasta tubos de hueso utilizados en la prehistoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grupo definió “contenedor” con un criterio deliberadamente amplio y preciso: cualquier objeto capaz de alojar algo en su interior, actuando como barrera y siendo además transportable por una persona. Con este enfoque, se consideran contenedores tanto cucharas como lámparas de aceite y tubos de hueso, siempre que puedan retener algo dentro de sí y separarlo del exterior, de modo transportable por el cuerpo humano.

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Esta perspectiva ha permitido identificar una enorme variedad de objetos prehistóricos, muchos de los cuales no se reconocían originalmente como contenedores.

Ejemplos y tipos de contenedores prehistóricos encontrados

Entre los hallazgos más notables figuran lámparas de aceite, como la famosa pieza de la cueva de Lascaux (Francia), tallada en arenisca roja con mango. También se han documentado tubos fabricados con huesos de cisne, probablemente usados para guardar agujas, y huevos de avestruz empleados como recipientes de agua en África. El registro incluye incluso representaciones artísticas, como un grabado hallado en Gönnersdorf (Alemania) que muestra una red, posiblemente un contenedor flexible.

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El registro arqueológico de contenedores presenta limitaciones por la fragilidad de los materiales y un sesgo geográfico concentrado en Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

En total, el equipo de Kissel reunió 739 ejemplos de contenedores móviles, aunque advierten que esto representa solo una fracción ínfima de los que debieron existir. Las formas y materiales son variados, lo que sugiere una creatividad sostenida en la resolución de necesidades cotidianas de transporte y almacenamiento.

Cronología, geografía y limitaciones en el registro arqueológico de contenedores

La base de datos elaborada por Kissel y sus colegas abarca objetos de hasta 500.000 años de antigüedad, aunque la mayoría corresponde a los últimos 500.000 años del Pleistoceno. El ejemplar más antiguo identificado es una bandeja o plato de corteza hallado en Kalambo Falls, Zambia, datado entre 400.000 y 500.000 años atrás. La información sobre estos objetos suele encontrarse dispersa en literatura antigua, difícil de recuperar y con métodos de datación actualmente superados.

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El 87,8 % de los contenedores documentados proviene de Europa, lo que refleja un sesgo en la investigación arqueológica más que una localización real de los orígenes de esta tecnología.

El contenedor más antiguo documentado es una bandeja de corteza hallada en Kalambo Falls, Zambia, con una antigüedad de hasta 500.000 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kissel señala que los primeros seres humanos probablemente usaron contenedores mucho antes de lo que puede demostrar el registro, pero la falta de conservación y el limitado alcance de las excavaciones dificultan una visión completa.

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Hipótesis sobre los usos iniciales de los contenedores y su interpretación de género

Una de las teorías recientes plantea que uno de los primeros usos de los contenedores fue llevar bebés, posiblemente en mantos o eslingas. El artículo subraya que muchas antropólogas han defendido esta idea a lo largo de las décadas.

Mientras los grandes simios pueden transportar a sus crías gracias a su denso pelaje, los homínidos perdieron la mayor parte de su vello corporal y sus recién nacidos resultan especialmente indefensos. Por ello, el uso de portabebés pudo haber surgido junto con la bipedestación y la pérdida de pelo, hace varios millones de años.

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Antropólogas como Nancy Tanner y Adrienne Zihlman resaltan la posibilidad de que los primeros contenedores se emplearan para llevar bebés o transportar recursos esenciales (Imagen Ilustrativo Infobae)

Esta hipótesis cuenta con la referencia de antropólogas como Nancy Tanner y Adrienne Zihlman, quienes en 1976 propusieron que las primeras herramientas pudieron haber sido cestas utilizadas por mujeres para transportar alimentos y otros recursos.

La periodista feminista Elizabeth Fisher también defendió esta visión en su libro de 1979, cuestionando la narrativa centrada en la caza y en los hombres como motores principales del avance tecnológico. Estas interpretaciones, aunque en su momento resultaron poco ortodoxas, hoy ganan reconocimiento entre especialistas que buscan reconstruir una prehistoria más diversa y matizada.

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