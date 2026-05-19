Guatemala

La agrupación Raíces integrada por ex oficialistas en Guatemala inicia etapa formal para constituirse como partido político

La agrupación proformación, conformada en su mayoría por exmiembros de Semilla, alcanzó la cantidad de adhesiones exigida por ley y podrá iniciar el proceso ante el Tribunal Supremo Electoral para formalizar su inscripción como partido político

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Gran multitud de personas sonrientes, hombres y mujeres de diversas edades, posando al aire libre con vallas, árboles y pancartas "Retalhuleu" y "San Marcos" al fondo
El comité proformación Raíces alcanzó el número mínimo de adhesiones requerido por la Ley Electoral de Guatemala para avanzar como partido político. (Fotografía: Raíces Baja Verapaz)

El comité proformación Raíces confirmó que alcanzó el número mínimo de adhesiones establecido por la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala, lo que le permitirá avanzar hacia la conformación como partido político de cara a las elecciones generales de 2027. Este umbral, fijado en el 0,30% del padrón electoral nacional y equivalente a más de 27,494 firmas, al 12 de mayo, constituye el requisito indispensable para iniciar formalmente el proceso ante el Tribunal Supremo Electoral, según informó el comité en conferencia de prensa.

Esta cifra representa un salto importante respecto al último conteo oficial. Raíces registraba 20,782 adhesiones a finales de abril, pero el padrón actualizado al 12 de mayo de 2026 muestra que la organización superó las 27,494 firmas, por encima del umbral exigido en el artículo 19 de la normativa electoral.

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El logro coloca a Raíces entre los primeros comités en cumplir este requisito en el actual ciclo preelectoral, junto a XGuate, Revolución y Chapin, los cuales, según el registro oficial, reportan más de 30.000 adhesiones cada uno.

Infografía con un mapa de Guatemala y gráficos que detallan los comités proformación de partidos políticos, mostrando el ranking de afiliados y estadísticas.
Infografía detalla los comités proformación de partidos políticos con más afiliados en Guatemala, liderados por GH XGUATE, REVOLUCIÓN y CHAPÍN, según datos del Tribunal Supremo Electoral al 12 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Raíces cuenta con la mayoría del bloque Semilla y planea rendición de cuentas en línea

El anuncio fue realizado por el diputado Samuel Pérez, secretario general del comité, quien lideró la presentación acompañado de militantes y principales impulsores, incluida Andrea Reyes, Andrea Villagrán, Román Castellanos y Laura Marroquín.

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Pérez detalló que la recolección de firmas se llevó a cabo “a pie, casa por casa, plaza por plaza, barrio por barrio, mercado por mercado, con la firma del pueblo de Guatemala sobre el papel y con legitimidad”.

La agrupación concentra a 14 de los 23 diputados electos en 2023 por el extinto Movimiento Semilla, el partido político que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia.

El comité Raíces inscribió su acta fundacional el 1 de octubre de 2025 ante el Registro de Ciudadanos, lo que le otorga un plazo máximo de dos años para realizar las asambleas municipales y departamentales exigidas para formalizar su estatus.

Primer plano de un hombre con camisa azul de manga corta hablando en un micrófono al aire libre, con gafas colgando de su cuello y una multitud borrosa detrás
El comité proformación Raíces encabezado por Samuel Pérez, alcanzó el número mínimo de adhesiones requerido por la Ley Electoral de Guatemala para avanzar como partido político.(Raíces grupo legislativo)

De acuerdo con la información brindada en la conferencia de prensa, transmitida por sus canales oficiales, para lograr el número de afiliados aplicaron, voluntarios de Raíces desplegaron equipos a nivel nacional, recorrieron plazas, mercados, terminales de autobuses y comunidades rurales para adaptar las estrategias de adhesión a las características de cada región.

Andrea Reyes señaló que la documentación ya fue entregada al Tribunal Supremo Electoral y que aguardan el proceso de verificación y depuración reglamentaria. El siguiente paso será la realización progresiva de las asambleas territoriales requeridas por ley.

Al presentar el balance de avances, el diputado Román Castellanos anunció que Raíces hará público un informe completo de ingresos y gastos presentándolo voluntariamente al Tribunal Supremo Electoral, aun cuando la ley no obliga a los comités a este proceder en la fase preliminar.

“La rendición de cuentas es un principio fundamental en el cual siempre vamos a estar preparados para rendir informe de las actividades que realizamos y de cómo financiamos el movimiento Raíces”, expresó Castellanos.

El escenario legal y político tras la cancelación de Semilla

Raíces se constituye como heredero directo de la plataforma socialdemócrata del Movimiento Semilla, cuya cancelación definitiva fue publicada por el Tribunal Supremo Electoral el 27 de marzo de 2026 en el Diario Oficial, una vez que la Corte de Constitucionalidad rechazó de forma unánime todos los recursos presentados para revertir la decisión.

El registro actualizado al 12 de mayo de 2026 indica que además de Raíces, solo tres de los 24 comités proformación en curso lograron superar el mismo umbral de adhesiones.

El resto de las agrupaciones mantiene el trámite en distintas etapas, con la advertencia de que no cumplir el requisito en el plazo de dos años implicará la exclusión automática del registro electoral, conforme establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El bloque que no renuncia a Semilla

El otro grupo, integrado por ocho diputados —entre ellos Raúl Barrera, Victoria Godoy Palala, Duvalier Castañón, Brenda Mejía, Alma Luz Guerrero, Luis Ventura y José Carlos Sanabria— mantiene activa la organización original y promovieron recientemente una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para revertir la cancelación.

El diputado Barrera explicó los argumentos de la acción legal en entrevista con Infobae Centroamérica: el Movimiento Semilla no incurrió en ninguna de las causales de suspensión o cancelación previstas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por lo que la orden del juez Orellana es, a su juicio, inconstitucional y arbitraria. “El Tribunal Supremo Electoral no debió acogerla, no debió refrendarla. Entendemos que los magistrados salientes lo hicieron por temor a ser perseguidos”, sostuvo el legislador. La CC rechazó otorgar amparo provisional y remitió el expediente a la CSJ, que es el órgano competente para resolver el fondo del asunto.

Barrera reconoció que los tiempos son ajustados: las elecciones generales de 2027 están a poco más de un año, y el partido necesitaría actualizar su dirigencia y convocar asambleas si recupera el registro.

“Si no nos devuelven el registro electoral, lo que debemos hacer es acercarnos a otras opciones políticas como alternativa para la continuidad del proyecto”, admitió, aunque aclaró que cualquier decisión de ese tipo debe ser asamblearia, no unilateral. El diputado Ventura, otro integrante del bloque, sostuvo que los votos del grupo en el Congreso han sido “consistentes” con la línea del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, pese a la fragmentación interna.

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