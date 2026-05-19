Honduras

Mujeres que viajan solas, niños bajo amenaza y la ruta migratoria que cruza Honduras: el impacto silencioso de la ayuda humanitaria

Narraciones personales de quienes escapan de la violencia y la desesperanza mientras cruzan continentes. Un centro que responde a riesgos extremos, proporciona contención y reaviva la idea de un futuro posible

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El centro no solo proporciona cama y comida: entrega kits de higiene, atención médica, orientación y apoyo psicológico, cubriendo las necesidades más urgentes de quienes llegan exhaustos. Foto cortesía OIM.
El centro no solo proporciona cama y comida: entrega kits de higiene, atención médica, orientación y apoyo psicológico, cubriendo las necesidades más urgentes de quienes llegan exhaustos. Foto cortesía OIM.

Los testimonios de quienes han pasado por el Centro de Descanso Temporal Sagrada Familia en Danlí, al este de Honduras, revelan la transformación que experimentan cientos de migrantes tras días o meses de trayecto.

Una nota elaborada por el Organización para las Migraciones (OIM) y publicada este martes, para muchos, el paso por este albergue marca el primer momento de seguridad y calma desde que abandonaron sus países de origen.

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Entre 2023 y 2024, de acuerdo a la publicación de la OIM, Honduras se consolidó como un punto de tránsito para cientos de miles de personas que huyen de la violencia, la falta de oportunidades y las consecuencias del cambio climático.

En ese contexto, el centro gestionado por Caritas Honduras y apoyado por la OIM se convirtió en un refugio clave, especialmente para quienes viajan con niños o en condiciones de vulnerabilidad extrema.

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El valor de un refugio en la ruta migratoria

Para quienes preguntan qué representa el paso por Danlí para las personas migrantes, la respuesta se resume en una oportunidad para recuperar fuerzas, acceder a cuidados básicos y encontrar apoyo emocional.

El centro no solo proporciona cama y comida: entrega kits de higiene, atención médica, orientación y apoyo psicológico, cubriendo las necesidades más urgentes de quienes llegan exhaustos.

El centro también responde a riesgos particulares. Mujeres que viajan solas, como Carol, encuentran un espacio donde pueden dormir sin miedo y recibir información sobre sus derechos.

Estas condiciones, que parecen mínimas, resultan excepcionales después de jornadas marcadas por la inseguridad y el temor a perder a sus hijos o pertenencias.

Para quienes preguntan qué representa el paso por Danlí para las personas migrantes, la respuesta se resume en una oportunidad para recuperar fuerzas, acceder a cuidados básicos y encontrar apoyo emocional. Foto cortesía OIM.
Para quienes preguntan qué representa el paso por Danlí para las personas migrantes, la respuesta se resume en una oportunidad para recuperar fuerzas, acceder a cuidados básicos y encontrar apoyo emocional. Foto cortesía OIM.

Un espacio para reconstruir la dignidad

El testimonio de Adrián, joven venezolano, sintetiza el efecto de este refugio: “La humanidad que encontramos en este lugar me recuerda que, a pesar de todo, uno puede volver a empezar”. En el centro, el apoyo va más allá de lo material y se traduce en la posibilidad de hablar, ser escuchado y recuperar la esperanza.

Desde 2023, más de 24,000 personas en situación de vulnerabilidad han pasado por este albergue. Los migrantes llegan desde África, Asia y las Américas, arrastrando historias diferentes pero compartiendo la urgencia de un lugar seguro para descansar y reiniciar su trayecto.

El acompañamiento integral ayuda a restaurar la dignidad y la estabilidad en uno de los momentos más críticos del viaje.

La importancia de fortalecer los albergues

El funcionamiento de estos espacios depende del esfuerzo conjunto entre organizaciones humanitarias, instituciones locales y equipos preparados para asistir con empatía.

El apoyo que brindan no solo cubre necesidades inmediatas, sino que ofrece orientación y protección para las siguientes etapas del viaje migratorio.

El funcionamiento de estos espacios depende del esfuerzo conjunto entre organizaciones humanitarias, instituciones locales y equipos preparados para asistir con empatía. Foto cortesía OIM.
El funcionamiento de estos espacios depende del esfuerzo conjunto entre organizaciones humanitarias, instituciones locales y equipos preparados para asistir con empatía. Foto cortesía OIM.

El Centro Sagrada Familia, respaldado por el Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas, demuestra que es posible reconstruir la confianza y el sentido de comunidad incluso en medio de la incertidumbre.

Las historias de Jairo, Carol y Adrián reflejan una experiencia compartida por miles de migrantes: la certeza de que todavía existen lugares donde la solidaridad y los cuidados abren la puerta a un nuevo comienzo.

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