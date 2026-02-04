Tecno

La Generación Z le dice adiós a la universidad y a la programación, ahora prefieren ser plomeros o electricistas

El avance de la inteligencia artificial y la escasez de mano de obra especializada impulsan el auge de profesiones manuales, donde los jóvenes encuentran estabilidad y mayores ingresos

Los oficios manuales están siendo
Los oficios manuales están siendo muy solicitados a nivel global y muchas veces no requiere una formación profesional sino técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A contracorriente de la narrativa que ha dominado por décadas el mercado laboral de Estados Unidos y a nivel global, la Generación Z está eligiendo abandonar la universidad y rechazar carreras vinculadas a la programación, para apostar por oficios tradicionalmente manuales como plomeros, electricistas o técnicos.

En lugar de buscar empleos de oficina o sumarse a la industria tecnológica desde los escritorios, miles de jóvenes priorizan la estabilidad y los ingresos crecientes que ofrecen los trabajos considerados de “cuello azul”, en un contexto donde la escasez de mano de obra especializada y el auge en la construcción de infraestructuras tecnológicas elevan los salarios.

Por qué los jóvenes de la Generación Z se están decantando por oficios manuales

De acuerdo con relatos recopilados por CNBC, los jóvenes estadounidenses que se incorporan al mercado laboral optan cada vez más por estos oficios, aprovechando el retiro de generaciones mayores que deja vacantes en tareas manuales y en profesiones vinculadas a la clase trabajadora.

El retiro de generaciones mayores
El retiro de generaciones mayores abre oportunidades para jóvenes en oficios manuales, ante un mercado laboral saturado de graduados universitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno se acentúa a medida que se enfrentan a un mercado saturado, donde la inversión de años en una carrera universitaria no siempre se traduce en la posibilidad de construir una vida estable.

La experiencia personal de Crist Morillon ilustra este viraje generacional. A los 16 años, Morillon se incorporó a un taller automovilístico en Arizona y halló en la mecánica su vocación.

Poco después decidió abandonar la universidad para concentrarse de lleno como técnica automotriz, cursando un programa en el Instituto Técnico Universal de Avondale.

El caso de Crist Morillon
El caso de Crist Morillon muestra cómo la formación técnica permite a jóvenes acceder a empleos bien remunerados, incluso en firmas como Tesla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Obtuvo una beca de 15.000 dólares, se graduó en 2017, accedió a un puesto como asistente de servicio en Tesla y, años después, pudo comprar su propia vivienda. Actualmente, percibe alrededor de 78.000 dólares anuales, un ingreso que supera el promedio nacional de muchas profesiones universitarias.

Asimismo, el atractivo de estos empleos no se limita a Estados Unidos. En Asia, la feroz competencia por retener empleados en las fábricas ha llevado a ofrecer mejores salarios y facilidades como cafeterías y guarderías, reflejando la urgencia de atraer jóvenes a trabajos manuales que el crecimiento tecnológico demanda.

Qué piensan líderes del sector tecnológico sobre los trabajos manuales

El CEO de Nvidia, Jensen
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, afirma que la inteligencia artificial genera un auge en salarios para quienes construyen y mantienen infraestructuras tecnológicas. (Foto: REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

Según expuso Jensen Huang, CEO de Nvidia, durante el Foro Económico Mundial en Davos, la masificación de la inteligencia artificial impulsa una transformación en el trabajo, con oficios manuales siendo los más solicitados. “Estamos viendo un auge bastante alto en esta área en los Estados Unidos. Los salarios han subido, casi se han duplicado”, dijo.

El empresario agregó que: “Estamos hablando de salarios de seis cifras para las personas que construyen fábricas de chips, fábricas de ordenadores o fábricas de inteligencia artificial. Y tenemos una gran escasez en ese ámbito”.

En este sentido, Huang señaló que el avance de la digitalización global exige infraestructura física, elevando la demanda y la remuneración de quienes instalan, mantienen y desarrollan estos sistemas.

Cómo impactará la inteligencia artificial en la oferta de empleos a nivel global

Jensen Huang destaca que la
Jensen Huang destaca que la inteligencia artificial potencia la demanda de fontaneros, electricistas, trabajadores de la construcción y técnicos de redes en la economía digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La perspectiva de Huang difiere del discurso alarmista que asocia la inteligencia artificial con la destrucción masiva de empleo. Según el ejecutivo, el avance de la IA favorece “mayor productividad y salarios más altos”, generando un círculo virtuoso donde aumenta el empleo calificado y los oficios técnicos sobreviven y prosperan en la nueva economía digital.

El CEO de Nvidia lo resume de forma contundente: “Ese hecho va a crear muchos puestos de trabajo. Y es maravilloso que esos puestos de trabajo estén relacionados con el oficio, con trabajos cualificados.

El empresario añadió: “Vamos a tener fontaneros, electricistas, trabajadores de la construcción y del acero, técnicos de redes y personas que instalen y monten los equipos, entre otros muchos puestos de trabajo”.

