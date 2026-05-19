Milei se refirió a la interna libertaria en redes: “Es algo que está prefabricado para generar un problema”

El Presidente habló sobre el posteo que vinculan a Martín Menem y defendió al presidente de la Cámara de Diputados

El presidente Javier Milei habló por primera vez sobre la interna libertaria que se desató en redes sociales y se refirió a la cuenta que vinculan con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien defendió. Aseguró que se trata de algo “prefabricado para generar un problema”.

En diálogo con ArgenData, en Neura, el mandatario tocó el tema que se conoció el último fin de semana después de que estalló el conflicto tras un posteo del consultor Santiago Caputo, quien expuso un perfil anónimo de X conocido como @PeriodistaRufus. Esta cuenta compartió un reel de Instagram y apareció vinculada al perfil del propio Menem.

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En ese sentido, ante la pregunta sobre qué va a suceder con la interna, Milei aseguró: “Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem. Eso está prefabricado. Martín lo explicó dentro del gabinete”.

“Eso que generó esa controversia el fin de semana es algo que está prefabricado para generar un problema”, agregó el mandatario.

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En tanto, el mandatario aseguró que “absolutamente” Caputo seguirá trabajando en la mesa política y expresó: “Es como un hermano para mí. Y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal, extraordinaria. Entonces, lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en la forma que puede pensar una persona y otra. Si todos pensáramos igual, significa que no está pensando nadie”.

“Eso es sano, que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. Es decir, el pensamiento crítico contribuye. Acá lo que importa son los resultados. Yo hice una serie de promesas en campaña, las cumplí todas”, agregó el mandatario.

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Javier Milei y Martín Menem

El comentario del Preisdente llegó tras varios días de enfrentamientos en redes sociales entre diferentes actores del espectro libertario, ya sea aquellos que están dentro del Poder Ejecutivo, como los brazos de discusión en el ala digital.

La secuencia comenzó el sábado, cuando desde el entorno del Caputo consultor empezaron a difundir capturas y mensajes vinculados a la cuenta anónima @PeriodistaRufus. Ese perfil había publicado críticas dirigidas contra sectores del Gobierno y compartido un link de Instagram que, al ser abierto desde navegadores móviles, aparecía asociado al perfil personal de Martín Menem.

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A partir de ahí, dirigentes, militantes digitales y cuentas libertarias comenzaron a interpretar que detrás de ese usuario existía algún tipo de vínculo con el entorno menemista. Desde el espacio que responde a Caputo sostuvieron que hacía tiempo venían monitoreando esa cuenta y que el episodio terminó de confirmar sospechas internas sobre su origen político.

El tuit de Santiago Caputo contra una cuenta anónima que en su entorno atribuyeron al karinismo

El propio Santiago Caputo publicó mensajes contra ese sector y compartió posteos de cuentas libertarias que ironizaban sobre el funcionamiento de las estructuras digitales del oficialismo. La reacción abrió una nueva escalada entre “Las Fuerzas del Cielo” y el núcleo político de Martín Menem, que está alineado con Karina Milei.

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Durante las horas siguientes, la cuenta @PeriodistaRufus fue desactivada. Sin embargo, el conflicto continuó creciendo puertas adentro del oficialismo. Según informó Facundo Chaves en Infobae, el tema llegó rápidamente a la mesa política libertaria y generó inquietud entre dirigentes del Gobierno por el nivel de exposición pública que alcanzó la disputa.

Como mencionó el presidente, el último domingo, Menem se encargó de explicar lo ocurrido a través de un mensaje al grupo de WhatsApp de diputados nacionales de La Libertad Avanza. En ese texto, reconoció que existió “un error involuntario del CM” (community manager) que administra su cuenta de Instagram y sostuvo que detrás del episodio hubo una maniobra deliberada para perjudicarlo políticamente.

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Luego remarcó: “La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionadas y que nos odia como gobierno”.

El intercambio del asesor presidencial, Santiago Caputo, con un usuario de X

El episodio también dejó en evidencia el lugar central que ocupan las redes sociales dentro del esquema político libertario. Desde la campaña presidencial de 2023, el universo digital construido alrededor de Milei se transformó en uno de los principales instrumentos de comunicación y conducción interna del oficialismo.

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Por eso, dentro del Gobierno interpretaron que la pelea de este fin de semana no fue solamente una discusión entre cuentas anónimas o militantes digitales, sino un choque de fuerzas entre los sectores que protagonizan las discusiones internas en el oficialismo.

La reacción de Milei reforzó esa lectura. Según pudo confirmar Infobae, el Presidente siguió de cerca el episodio durante el fin de semana, luego de detectar la repercusión que había tomado el tema en redes sociales.

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En el oficialismo reconocen que la relación entre el sector político que encabezan Karina Milei y Martín Menem y el armado vinculado a Santiago Caputo atraviesa desde hace meses una convivencia cargada de desconfianza y diferencias sobre el funcionamiento interno del Gobierno.