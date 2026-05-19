Política

Milei se refirió a la interna libertaria en redes: “Es algo que está prefabricado para generar un problema”

El Presidente habló sobre el posteo de X que se vincula con Martín Menem y defendió al presidente de la Cámara de Diputados. Además, expresó: “Santiago Caputo es como un hermano para mi”

Guardar
Google icon
El Presidente habló sobre el posteo que vinculan a Martín Menem y defendió al presidente de la Cámara de Diputados

El presidente Javier Milei habló por primera vez sobre la interna libertaria que se desató en redes sociales y se refirió a la cuenta que vinculan con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien defendió. Aseguró que se trata de algo “prefabricado para generar un problema”.

En diálogo con ArgenData, en Neura, el mandatario tocó el tema que se conoció el último fin de semana después de que estalló el conflicto tras un posteo del consultor Santiago Caputo, quien expuso un perfil anónimo de X conocido como @PeriodistaRufus. Esta cuenta compartió un reel de Instagram y apareció vinculada al perfil del propio Menem.

PUBLICIDAD

En ese sentido, ante la pregunta sobre qué va a suceder con la interna, Milei aseguró: “Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem. Eso está prefabricado. Martín lo explicó dentro del gabinete”.

Eso que generó esa controversia el fin de semana es algo que está prefabricado para generar un problema”, agregó el mandatario.

PUBLICIDAD

En tanto, el mandatario aseguró que “absolutamente” Caputo seguirá trabajando en la mesa política y expresó: “Es como un hermano para mí. Y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal, extraordinaria. Entonces, lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en la forma que puede pensar una persona y otra. Si todos pensáramos igual, significa que no está pensando nadie”.

“Eso es sano, que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. Es decir, el pensamiento crítico contribuye. Acá lo que importa son los resultados. Yo hice una serie de promesas en campaña, las cumplí todas”, agregó el mandatario.

martin menem javier milei
Javier Milei y Martín Menem

El comentario del Preisdente llegó tras varios días de enfrentamientos en redes sociales entre diferentes actores del espectro libertario, ya sea aquellos que están dentro del Poder Ejecutivo, como los brazos de discusión en el ala digital.

La secuencia comenzó el sábado, cuando desde el entorno del Caputo consultor empezaron a difundir capturas y mensajes vinculados a la cuenta anónima @PeriodistaRufus. Ese perfil había publicado críticas dirigidas contra sectores del Gobierno y compartido un link de Instagram que, al ser abierto desde navegadores móviles, aparecía asociado al perfil personal de Martín Menem.

A partir de ahí, dirigentes, militantes digitales y cuentas libertarias comenzaron a interpretar que detrás de ese usuario existía algún tipo de vínculo con el entorno menemista. Desde el espacio que responde a Caputo sostuvieron que hacía tiempo venían monitoreando esa cuenta y que el episodio terminó de confirmar sospechas internas sobre su origen político.

El tuit de Santiago Caputo contra una cuenta anónima que en su entorno atribuyeron al karinismo
El tuit de Santiago Caputo contra una cuenta anónima que en su entorno atribuyeron al karinismo

El propio Santiago Caputo publicó mensajes contra ese sector y compartió posteos de cuentas libertarias que ironizaban sobre el funcionamiento de las estructuras digitales del oficialismo. La reacción abrió una nueva escalada entre “Las Fuerzas del Cielo” y el núcleo político de Martín Menem, que está alineado con Karina Milei.

Durante las horas siguientes, la cuenta @PeriodistaRufus fue desactivada. Sin embargo, el conflicto continuó creciendo puertas adentro del oficialismo. Según informó Facundo Chaves en Infobae, el tema llegó rápidamente a la mesa política libertaria y generó inquietud entre dirigentes del Gobierno por el nivel de exposición pública que alcanzó la disputa.

Como mencionó el presidente, el último domingo, Menem se encargó de explicar lo ocurrido a través de un mensaje al grupo de WhatsApp de diputados nacionales de La Libertad Avanza. En ese texto, reconoció que existió “un error involuntario del CM” (community manager) que administra su cuenta de Instagram y sostuvo que detrás del episodio hubo una maniobra deliberada para perjudicarlo políticamente.

Luego remarcó: “La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionadas y que nos odia como gobierno”.

El intercambio del asesor presidencial, Santiago Caputo, con un usuario de X
El intercambio del asesor presidencial, Santiago Caputo, con un usuario de X

El episodio también dejó en evidencia el lugar central que ocupan las redes sociales dentro del esquema político libertario. Desde la campaña presidencial de 2023, el universo digital construido alrededor de Milei se transformó en uno de los principales instrumentos de comunicación y conducción interna del oficialismo.

Por eso, dentro del Gobierno interpretaron que la pelea de este fin de semana no fue solamente una discusión entre cuentas anónimas o militantes digitales, sino un choque de fuerzas entre los sectores que protagonizan las discusiones internas en el oficialismo.

La reacción de Milei reforzó esa lectura. Según pudo confirmar Infobae, el Presidente siguió de cerca el episodio durante el fin de semana, luego de detectar la repercusión que había tomado el tema en redes sociales.

En el oficialismo reconocen que la relación entre el sector político que encabezan Karina Milei y Martín Menem y el armado vinculado a Santiago Caputo atraviesa desde hace meses una convivencia cargada de desconfianza y diferencias sobre el funcionamiento interno del Gobierno.

Temas Relacionados

Martín MenemJavier MileiSantiago Caputoúltimas noticiasLa Libertad Avanza

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kicillof respaldó la Marcha Federal de Salud y criticó las políticas de Milei: “Es una situación catastrófica”

El gobernador y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, reunieron a intendentes para hacer un repaso de la situación de sanitaria. El gobernador convocó a la movilización que se hará este miércoles

Kicillof respaldó la Marcha Federal de Salud y criticó las políticas de Milei: “Es una situación catastrófica”

El Gobierno negoció compensaciones con provincias del norte para recortar subsidios por Zonas Frías

Los libertarios aseguran contar con los votos justos para la media sanción en Diputados, pero reconocen que el desafío será sostener el quórum hasta el final de la sesión. La reforma del régimen actual representaría un ahorro de hasta $460 mil millones

El Gobierno negoció compensaciones con provincias del norte para recortar subsidios por Zonas Frías

Para desviar el foco de las internas, el Gobierno reactiva la agenda y enviará otro paquete de proyectos al Congreso

En el Poder Ejecutivo confirmaron a Infobae que la nueva batería de iniciativas será remitida a ambas Cámaras este viernes. Actividad frenética tanto en Diputados como en el Senado

Para desviar el foco de las internas, el Gobierno reactiva la agenda y enviará otro paquete de proyectos al Congreso

El Senado volvió a dictaminar la validación de un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones

La iniciativa había regresado a comisión ante una enmienda enviada por el Ejecutivo. El Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, desligó al Estado del error cometido por un fondo buitre. También disertó un funcionario de Economía. Nuevo límite para el aval del Congreso hasta el 30 de junio

El Senado volvió a dictaminar la validación de un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones

Juan Grabois: “El enojo social hoy es contra Milei”

El diputado nacional advirtió en Infobae a la Tarde que la insatisfacción ciudadana se profundiza ante las consecuencias sociales y económicas del actual oficialismo

Juan Grabois: “El enojo social hoy es contra Milei”

DEPORTES

Revelaron el gesto que tuvo Messi con los empleados del predio de AFA tras ganar el Mundial 2022: “Casi un departamento”

Revelaron el gesto que tuvo Messi con los empleados del predio de AFA tras ganar el Mundial 2022: “Casi un departamento”

La oferta oficial que recibió Icardi del Galatasaray: qué dijo su agente sobre el presunto interés de River Plate

Boca se juega su futuro en la Copa Libertadores en un duro choque ante Cruzeiro: hora, TV y formaciones

El recital de Enzo Fernández en la victoria de Chelsea que hundió al Tottenham: golazo, asistencia y un festejo misterioso

Las argentinas tuvieron su póker de ases en la qualy de Roland Garros: orden de juego y cómo ver los partidos

TELESHOW

Migue Granados cumplió uno de sus sueños y será parte de un clásico del cine animado

Migue Granados cumplió uno de sus sueños y será parte de un clásico del cine animado

Así fue el cumpleaños de Brisa Ardohain, la sobrina de Pampita: íntimo y en familia

El pasatiempo que eligió Adabel Guerrero tras comenzar una nueva relación: “Cada pieza empieza a encajar, como la vida misma”

Ivana Figueiras enfrentó las críticas por su relación con Darío Cvitanich: “Nadie me va a hacer dudar”

El inesperado guiño de Wanda Nara a Lionel Messi tras su gran noche en los premios Martín Fierro: la foto

INFOBAE AMÉRICA

Nueve de cada 10 consumidores en Panamá están listos para adoptar pagos digitales en sus transacciones, señala estudio

Nueve de cada 10 consumidores en Panamá están listos para adoptar pagos digitales en sus transacciones, señala estudio

El gobierno de Guatemala elabora plan de contingencia ante amenazas climáticas para el corredor seco

Estados Unidos alertó sobre un “golpe de Estado en marcha” en Bolivia impulsado por sectores ligados al crimen organizado

Honduras descarta cárceles en islas y reforzará presencia militar en las calles, afirma Zambrano

Comité técnico pide a Mulino vetar proyecto que cambia ley de protección de arrecifes