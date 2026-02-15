Cómo eliminar tu cuenta de Facebook para siempre y qué pasa con tus datos

Facebook facilita la eliminación definitiva de cuentas y advierte sobre sus implicancias tecnológicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliminar tu cuenta de Facebook puede ser una decisión importante, ya sea por motivos de privacidad, para simplificar tu vida digital o simplemente por necesidad de un cambio.

La red social, propiedad de Meta, ofrece la opción de borrar tu información de manera definitiva, pero es esencial comprender los pasos del proceso y las consecuencias que implica para los datos personales y el acceso a otros servicios.

Hoy en día, muchas personas utilizan Facebook no solo para conectarse con amigos, también como puerta de entrada a otras aplicaciones, mensajería y plataformas de juegos. Por eso, antes de eliminar la cuenta, es recomendable conocer exactamente qué sucede con tus datos, tus mensajes y tu acceso a servicios relacionados, y saber qué alternativas existen si solo quieres tomarte un descanso de la red social.

Qué implica eliminar tu cuenta de Facebook

Eliminar tu cuenta de Facebook de forma definitiva significa que todo tu perfil, incluidas tus fotos, videos, publicaciones y cualquier otro contenido que hayas subido, será borrado de manera permanente. No podrás recuperar esa información ni volver a activar la cuenta. Además, perderás acceso a Messenger y a cualquier aplicación o sitio web donde utilizabas Facebook para iniciar sesión, como Spotify, Pinterest o servicios de Meta Quest.

Una vez que la cuenta se elimina, tus amigos seguirán viendo los mensajes que les enviaste, ya que estos permanecen en sus bandejas de entrada. En el caso de Meta Quest, eliminar la cuenta de Facebook también implica la pérdida de compras, logros y créditos en la tienda, sin posibilidad de reembolso o recuperación.

Alternativa: desactivar temporalmente tu cuenta

Si no quieres perder todo tu contenido ni tus contactos, Facebook permite desactivar la cuenta de manera temporal. Al hacer esto, tu perfil y tu información dejan de estar visibles para otras personas, pero no se eliminan. Puedes seguir usando Messenger y el inicio de sesión en otras apps, aunque no tendrás acceso a Meta Quest.

La desactivación es reversible en cualquier momento. Basta con iniciar sesión nuevamente para restaurar el perfil y todo el contenido asociado. Esta opción es útil para quienes solo desean una pausa y no buscan una eliminación definitiva.

Pasos para eliminar tu cuenta de Facebook

Facebook ofrece dos formas de eliminar una cuenta: desde el Centro de cuentas o desde el menú de configuración. El proceso es sencillo, pero requiere autenticación para asegurar la identidad del usuario.

Desde el Centro de cuentas:

Haz clic en tu foto de perfil en la parte superior derecha. Selecciona “Configuración y privacidad” y luego “Configuración”. Accede al “Centro de cuentas” en la parte superior izquierda. Haz clic en “Datos personales”. Selecciona “Propiedad y control de la cuenta”. Elige “Desactivación o eliminación”. Selecciona la cuenta o perfil que deseas eliminar y sigue los pasos para confirmar.

Desde la configuración de Facebook:

Haz clic en tu foto de perfil en la parte superior derecha. Elige “Configuración y privacidad” y accede a “Configuración”. Ve a “Tu información de Facebook”. Haz clic en “Desactivación y eliminación”. Selecciona “Eliminar cuenta” y haz clic en “Continuar con eliminación de la cuenta”. Ingresa tu contraseña y confirma la acción.

Qué sucede tras iniciar la eliminación

Una vez iniciado el proceso, tu cuenta y toda la información asociada quedan programadas para ser eliminadas permanentemente. Tienes hasta 30 días para cancelar la eliminación si cambias de opinión. Si en ese periodo accedes a la cuenta y seleccionas “Cancelar eliminación”, todo el contenido se restaurará.

Pasado ese plazo, la eliminación es irreversible y Facebook procederá a borrar tus datos. El proceso completo puede demorar hasta 90 días, durante los cuales tu información no será accesible para otros usuarios.

Sin embargo, pueden quedar copias residuales en sistemas de respaldo por razones legales, técnicas o de prevención de daños.

Antes de eliminar tu cuenta, Facebook recomienda descargar una copia de tu información (fotos, publicaciones, datos de Meta Quest). Si tienes varios perfiles vinculados, puedes gestionar la eliminación de cada uno por separado. Además, revisa todas las apps y servicios donde usas Facebook para iniciar sesión y configura métodos alternativos de acceso si quieres conservar esas cuentas.