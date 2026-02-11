Cómo liberar espacio en Gmail gratis: guía para limpiar tu cuenta

El almacenamiento de Drive y Google Fotos afecta el de Gmail. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El almacenamiento completo en Gmail puede generar inconvenientes, ya que impide enviar y recibir correos electrónicos. Aquí es clave recordar que las cuentas gratuitas de Google ofrecen un total de 15 GB de espacio, compartido entre Gmail, Google Fotos y Google Drive.

Ante esta situación, es aconsejable revisar cada uno de estos servicios para eliminar archivos, fotos o correos que ya no resulten útiles ni necesarios. De este modo, se libera espacio y se restablece el funcionamiento normal de la cuenta.

Cómo borrar archivos que no necesito en Gmail

Para eliminar archivos innecesarios en Gmail, accede a tu cuenta y utiliza la barra de búsqueda para localizar correos con archivos adjuntos grandes, escribiendo parámetros como has:attachment larger:10M.

Una cuenta gratuita de Google cuenta con 15GB. (Google)

Revisa los resultados y selecciona aquellos mensajes que no necesitas conservar. Haz clic en el icono de la papelera para eliminarlos. No olvides vaciar la carpeta de “Papelera” para liberar espacio de forma definitiva. Repite este proceso con correos antiguos, promociones o notificaciones prescindibles.

Cómo ganar espacio en Google Fotos

Para liberar espacio en Google Fotos, comienza revisando y eliminando imágenes y videos duplicados, capturas de pantalla o archivos borrosos que ya no necesitas. Accede a la aplicación, selecciona el contenido prescindible y bórralo.

Vacía también la carpeta de ‘Papelera’, ya que los archivos eliminados permanecen allí durante 60 días antes de ser descartados de forma definitiva. Otra opción es utilizar la herramienta de gestión de almacenamiento de Google Fotos, que identifica archivos grandes o poco útiles y facilita su eliminación rápida.

Es recomendable eliminar fotos duplicadas de Google Fotos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, puedes convertir fotos y videos a una calidad comprimida en lugar de original para reducir el espacio que ocupan.

Cómo eliminar archivos en Drive

Para eliminar archivos en Google Drive, accede a tu cuenta desde la web o la aplicación móvil y navega por tus carpetas para identificar documentos, fotos o videos que ya no necesitas. Selecciona los archivos prescindibles y haz clic en el icono de la papelera para enviarlos al apartado de ‘Eliminados’.

Para liberar espacio de forma efectiva, abre la carpeta ‘Papelera’, selecciona los elementos y elige la opción ‘Eliminar definitivamente’. Recuerda que solo así el espacio se libera en tu cuenta. Repite este proceso periódicamente para mantener tu Google Drive organizado y optimizar el almacenamiento disponible.

Los usuarios pueden acudir a diversos filtros para eliminar archivos basura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que finalices la eliminación de archivos en Gmail, Google Fotos y Google Drive, recuperarás espacio de almacenamiento en tu cuenta de Google. Esta optimización te permitirá acceder fácilmente a Gmail para enviar y recibir correos electrónicos sin restricciones.

Al mantener tu almacenamiento ordenado y libre de archivos innecesarios, garantizas el funcionamiento adecuado de todos los servicios vinculados a tu cuenta.

Realizar esta limpieza de manera regular ayuda a evitar bloqueos y mejora la experiencia de uso en cada una de estas plataformas, asegurando mayor disponibilidad y fluidez en tus actividades diarias.

El almacenamiento de las cuentas de Google que son gratuitas es limitado. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Cómo evitar quedar sin almacenamiento en Google

Para evitar quedarte sin almacenamiento en Google, es fundamental gestionar de manera proactiva el espacio disponible en Gmail, Google Fotos y Google Drive. Una de las primeras recomendaciones es revisar periódicamente los correos electrónicos y eliminar mensajes antiguos, especialmente aquellos con archivos adjuntos grandes.

En Gmail, puedes usar filtros como “has:attachment” o “larger:10M” para identificar rápidamente los correos que ocupan más espacio y borrarlos si ya no son necesarios.

En Google Fotos, revisa y elimina imágenes duplicadas, capturas de pantalla y videos de gran tamaño que no deseas conservar. Utiliza la herramienta de gestión de almacenamiento que sugiere fotos borrosas o poco útiles para su eliminación rápida. También puedes optar por almacenar las imágenes en calidad comprimida en lugar de original para optimizar el espacio.

En Google Drive, clasifica los documentos por tamaño o fecha y elimina aquellos archivos que ya no utilices. No olvides vaciar la papelera en cada plataforma para liberar espacio de forma definitiva.

Realizar estas tareas de limpieza de manera regular ayuda a mantener bajo control el uso de los 15 GB gratuitos que ofrece Google. Así, podrás seguir utilizando todas las funciones de tu cuenta sin interrupciones ni restricciones.