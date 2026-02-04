Este truco en Gmail te permitirá saber qué empresas están vendiendo tus datos personales

El truco de los alias en Gmail permite rastrear qué empresa comparte datos personales del usuario con terceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección de los datos personales en la era digital se ha convertido en una preocupación habitual para quienes utilizan servicios en línea. Y por eso una de las consultas más frecuentes es cómo saber si una empresa ha vendido la información personal del usuario, especialmente el correo electrónico, a terceros con fines publicitarios. Algo que el servicio de Google permite controlar.

Cómo funciona el truco de los alias o en Gmail

Al crear cuentas en plataformas o servicios, es común pasar por alto los términos y condiciones que definen el uso de los datos personales. Muchas veces, estos documentos incluyen cláusulas en las que la empresa se reserva el derecho de compartir o vender la información a terceros, lo que puede derivar en la llegada de mensajes no solicitados o spam a la bandeja de entrada.

Aunque Gmail no permite el uso de subdominios como tal, sí ofrece una alternativa muy útil: los alias de correo. Esta función consiste en añadir texto tras el nombre del usuario y antes del símbolo @, precedido por el signo +. Gmail reconoce cualquier correo enviado a esa dirección como válido y lo redirige a la cuenta principal, pero ese añadido permite identificar fácilmente la fuente de los mensajes que llegan.

La protección de datos personales en Gmail se refuerza utilizando filtros automáticos basados en alias de correo electrónico. (Google)

Por ejemplo, al registrarse en un servicio como Amazon, en lugar de utilizar la dirección juanrios@gmail.com, se puede emplear juanrios+amazon@gmail.com. Así, si en algún momento se recibe spam dirigido a esa dirección exacta, será sencillo deducir que la filtración o venta de los datos provino de esa plataforma.

Además, Gmail permite filtrar correos de forma automática según el alias, facilitando la organización de la bandeja de entrada y la eliminación del spam. Este método no requiere configuraciones avanzadas ni conocimientos técnicos, ya que el sistema de Gmail redirige todos los correos con alias a la cuenta principal de forma automática.

Limitaciones y consideraciones del truco en Gmail

Si bien este truco es efectivo, existen ciertas limitaciones. Algunas compañías han implementado sistemas que eliminan de manera automática los alias al procesar las direcciones de correo, lo que dificulta la rastreabilidad.

Pese a ello, muchas otras no cuentan con estas protecciones y los alias siguen funcionando como un método válido para identificar la procedencia de los correos.

Al registrar cuentas en plataformas, los alias de Gmail ofrecen una forma sencilla de detectar venta de información a terceros.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Es importante mencionar que este truco no altera la dirección principal del usuario ni afecta el funcionamiento del correo electrónico. Tampoco requiere la creación de nuevas cuentas ni implica riesgos de seguridad, ya que únicamente se modifica el identificador antes del símbolo @, manteniendo el dominio de Gmail intacto.

Asimismo, para quienes requieren un nivel de anonimato superior, existen las cuentas de correo temporales, que proporcionan direcciones válidas durante un corto periodo, generalmente de 10 minutos a 24 horas. Estas cuentas resultan útiles para registros rápidos en sitios de dudosa procedencia, evitando el uso de la dirección principal y reduciendo la exposición al spam.

Los correos electrónicos temporales son otra alternativa

El uso de alias en Gmail es una alternativa eficaz, pero no sustituye a las cuentas temporales en situaciones donde la privacidad es prioritaria. Las direcciones de correo temporales permiten acceder a códigos de verificación y realizar registros sin exponer el correo personal. Su principal ventaja es la eliminación automática tras un periodo limitado, lo que impide el posterior envío de campañas publicitarias o mensajes no deseados.

Los correos electrónicos temporales representan una alternativa para usuarios que buscan mayor anonimato y protección de su información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servicios de correo electrónico desechable funcionan generando direcciones aleatorias para que el usuario reciba mensajes durante el tiempo necesario. Estos servicios resultan especialmente útiles al probar aplicaciones, realizar tests o registrarse en plataformas que solicitan verificación de identidad pero no ofrecen garantías de protección de datos.

Al emplear correos temporales, el usuario evita que su dirección principal quede almacenada en bases de datos de terceros. Esto disminuye la probabilidad de recibir spam y protege la privacidad ante posibles filtraciones.