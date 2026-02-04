Tecno

Este truco en Gmail te permitirá saber qué empresas están vendiendo tus datos personales

Con este método es posible evitar crear cuentas nuevas para servicios en los que nos queramos suscribir

Guardar
El truco de los alias
El truco de los alias en Gmail permite rastrear qué empresa comparte datos personales del usuario con terceros. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Existe un truco sencillo en Gmail que ayuda a identificar de forma rápida qué compañía ha compartido estos datos, permitiendo tomar medidas para proteger la privacidad.

La protección de los datos personales en la era digital se ha convertido en una preocupación habitual para quienes utilizan servicios en línea. Y por eso una de las consultas más frecuentes es cómo saber si una empresa ha vendido la información personal del usuario, especialmente el correo electrónico, a terceros con fines publicitarios. Algo que el servicio de Google permite controlar.

Cómo funciona el truco de los alias o en Gmail

Al crear cuentas en plataformas o servicios, es común pasar por alto los términos y condiciones que definen el uso de los datos personales. Muchas veces, estos documentos incluyen cláusulas en las que la empresa se reserva el derecho de compartir o vender la información a terceros, lo que puede derivar en la llegada de mensajes no solicitados o spam a la bandeja de entrada.

Aunque Gmail no permite el uso de subdominios como tal, sí ofrece una alternativa muy útil: los alias de correo. Esta función consiste en añadir texto tras el nombre del usuario y antes del símbolo @, precedido por el signo +. Gmail reconoce cualquier correo enviado a esa dirección como válido y lo redirige a la cuenta principal, pero ese añadido permite identificar fácilmente la fuente de los mensajes que llegan.

La protección de datos personales
La protección de datos personales en Gmail se refuerza utilizando filtros automáticos basados en alias de correo electrónico. (Google)

Por ejemplo, al registrarse en un servicio como Amazon, en lugar de utilizar la dirección juanrios@gmail.com, se puede emplear juanrios+amazon@gmail.com. Así, si en algún momento se recibe spam dirigido a esa dirección exacta, será sencillo deducir que la filtración o venta de los datos provino de esa plataforma.

Además, Gmail permite filtrar correos de forma automática según el alias, facilitando la organización de la bandeja de entrada y la eliminación del spam. Este método no requiere configuraciones avanzadas ni conocimientos técnicos, ya que el sistema de Gmail redirige todos los correos con alias a la cuenta principal de forma automática.

Limitaciones y consideraciones del truco en Gmail

Si bien este truco es efectivo, existen ciertas limitaciones. Algunas compañías han implementado sistemas que eliminan de manera automática los alias al procesar las direcciones de correo, lo que dificulta la rastreabilidad.

Pese a ello, muchas otras no cuentan con estas protecciones y los alias siguen funcionando como un método válido para identificar la procedencia de los correos.

Al registrar cuentas en plataformas,
Al registrar cuentas en plataformas, los alias de Gmail ofrecen una forma sencilla de detectar venta de información a terceros.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Es importante mencionar que este truco no altera la dirección principal del usuario ni afecta el funcionamiento del correo electrónico. Tampoco requiere la creación de nuevas cuentas ni implica riesgos de seguridad, ya que únicamente se modifica el identificador antes del símbolo @, manteniendo el dominio de Gmail intacto.

Asimismo, para quienes requieren un nivel de anonimato superior, existen las cuentas de correo temporales, que proporcionan direcciones válidas durante un corto periodo, generalmente de 10 minutos a 24 horas. Estas cuentas resultan útiles para registros rápidos en sitios de dudosa procedencia, evitando el uso de la dirección principal y reduciendo la exposición al spam.

Los correos electrónicos temporales son otra alternativa

El uso de alias en Gmail es una alternativa eficaz, pero no sustituye a las cuentas temporales en situaciones donde la privacidad es prioritaria. Las direcciones de correo temporales permiten acceder a códigos de verificación y realizar registros sin exponer el correo personal. Su principal ventaja es la eliminación automática tras un periodo limitado, lo que impide el posterior envío de campañas publicitarias o mensajes no deseados.

Los correos electrónicos temporales representan
Los correos electrónicos temporales representan una alternativa para usuarios que buscan mayor anonimato y protección de su información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Servicios de correo electrónico desechable funcionan generando direcciones aleatorias para que el usuario reciba mensajes durante el tiempo necesario. Estos servicios resultan especialmente útiles al probar aplicaciones, realizar tests o registrarse en plataformas que solicitan verificación de identidad pero no ofrecen garantías de protección de datos.

Al emplear correos temporales, el usuario evita que su dirección principal quede almacenada en bases de datos de terceros. Esto disminuye la probabilidad de recibir spam y protege la privacidad ante posibles filtraciones.

Temas Relacionados

GmailDatos personalesCorreo electrónicoCiberseguridadGoogleAplicacionesTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cinco formas de mejorar la velocidad de la red WiFi en el hogar sin pagar dinero

La estabilidad de la red de internet en el hogar dependen de factores como la ubicación del router, la orientación de las antenas entre otros más aspectos

Cinco formas de mejorar la

Si recibes este mensaje en WhatsApp, bórralo: así funciona el peligroso ‘timo 419′

Este fraude también es conocido como ‘carta nigeriana’ en el que el que la víctima es engañada con una supuesta herencia

Si recibes este mensaje en

Cómo transferir chats y datos de WhatsApp a un nuevo Android: guía paso a paso

Seguir el proceso oficial de copia de seguridad en Google Drive y las recomendaciones técnicas de la app garantiza una migración segura, rápida y completa de mensajes

Cómo transferir chats y datos

San Valentín 2026: 20 ideas de regalos para diferentes presupuestos, según la IA

Si cuentas con poco dinero para celebrar esta fecha, puedes optar por escribir una carta o crear una playlist en Spotify que te recuerde a tu pareja

San Valentín 2026: 20 ideas

WhatsApp: el truco para saber si extraños están espiando tus conversaciones

El acceso no autorizado a la cuenta expone chats, fotografías y archivos personales a posibles robos de información, estafas y suplantación de identidad

WhatsApp: el truco para saber
DEPORTES
La confesión del deportista argentino

La confesión del deportista argentino Nicolás Keenan sobre por qué ocultaba su historia de amor con un político neerlandés

El insólito blooper que definió el partido en Sharks-Stormers por el United Rugby Championship

El ejemplo sexual que dio la pareja de Vinícius Junior para defenderlo ante los cuestionamientos sobre su profesionalismo

La selección argentina confirmó dónde concentrará durante el Mundial 2026

Giuliano Simeone reveló por qué no usa su apellido en la camiseta: “Fue una decisión que me costó”

TELESHOW
Fran Yan, el nieto de

Fran Yan, el nieto de Cris Morena, contó que nunca sintió presión por ser actor: “Casteé para Aliados y no quedé”

El mensaje de Fede Bal por el Día Mundial contra el Cáncer: “Es un día para pensar en los que se fueron por esta enfermedad”

Chano y Tami Bianchi viven sus vacaciones en las playas de José Ignacio a más de un mes de confirmar su romance

Pampito presentó a su novio en vivo y su reacción sorprendió a todos: “¿Me vas a proponer casamiento?"

Entre risas y tropiezos, Marley celebró la primera caminata de Milenka: “Muy bien, chiquita”

INFOBAE AMÉRICA

Las monarquías del Golfo realizaron

Las monarquías del Golfo realizaron maniobras militares conjuntas con Estados Unidos en medio de la tensión con Irán

¿Hacia dónde nos lleva la IA?

Moody’s evalúa impacto del fallo portuario y Cancillería panameña responde a advertencias de China

Estados Unidos se declaró listo para reunirse con Irán esta semana

Trump y Xi Jinping acordaron reforzar la agenda comercial tras una llamada centrada en defensa y las tensiones por Taiwán