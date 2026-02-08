Tecno

El truco que ayudará a liberar 75 GB de almacenamiento en el celular en minutos

Los teléfonos móviles almacenan información innecesaria, que es fácil de borrar y evitar problemas de memoria

Liberar hasta 75 GB de
Liberar hasta 75 GB de espacio en el celular es posible gracias a la limpieza de archivos temporales y datos basura del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liberar hasta 75 GB de espacio en tu celular es posible sin borrar fotos ni pagar suscripciones. Un truco sencillo, disponible tanto en iPhone como en Android, permite recuperar memoria y mejorar el rendimiento del dispositivo en pocos minutos.

El aviso de falta de espacio suele aparecer en el momento menos esperado. Muchos usuarios se ven obligados a eliminar archivos personales o adquirir servicios de pago como Google One o iCloud. Sin embargo, la mayor parte del almacenamiento no la ocupan fotos ni vídeos, sino datos basura que generan el sistema y las aplicaciones.

Estos datos invisibles, acumulados en la memoria, pueden llegar a ocupar entre 30 y 75 GB. Se trata de archivos temporales, copias de seguridad antiguas, cachés, imágenes duplicadas y descargas olvidadas, que permanecen en el móvil sin que el usuario lo note.

Realizar una limpieza profunda, aprovechando las herramientas integradas del teléfono, permite liberar una gran cantidad de espacio sin sacrificar contenido importante.

Eliminar imágenes duplicadas en iPhone
Eliminar imágenes duplicadas en iPhone y Android permite recuperar hasta 10 GB y mejora el rendimiento del almacenamiento interno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo liberar 75 GB de almacenamiento del celular

  • Imágenes duplicadas

Las fotos repetidas representan uno de los principales focos de ocupación innecesaria. Cada vez que se edita una imagen, se usa el modo ráfaga o se descarga varias veces el mismo archivo, el teléfono guarda múltiples versiones.

En iPhone, el proceso es directo. Se debe ingresar en la aplicación Fotos, elegir la opción Colecciones y buscar Otros elementos. Allí, dentro de Utilidades, aparece la sección Duplicados. El sistema agrupa automáticamente las imágenes idénticas y ofrece la opción Fusionar. Al pulsar este botón, el dispositivo conserva la foto de mayor calidad y elimina el resto, lo que permite recuperar entre 5 y 10 GB de espacio.

En Android, la herramienta más eficaz es la aplicación Files de Google. Al acceder a la pestaña Limpiar y seleccionar Archivos duplicados, el usuario puede eliminar todas las copias innecesarias con un solo toque.

La caché de apps como
La caché de apps como Instagram, TikTok y Facebook ocupa varios gigas, por lo que borrarla periódicamente libera hasta 15 GB del móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • El peso oculto de las aplicaciones

Las aplicaciones de redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook consumen grandes cantidades de almacenamiento en segundo plano. Esto ocurre debido a la precarga de vídeos y archivos temporales, que pueden sumar varios gigas en pocas semanas.

Eliminar estos archivos es fundamental para ganar espacio. En Android, el procedimiento consiste en ir a Ajustes, luego Aplicaciones, seleccionar la app deseada, entrar en Almacenamiento y caché y pulsar en Borrar caché. Es importante no confundir esta opción con Borrar almacenamiento, ya que esta última elimina configuraciones y cierra la sesión.

Al realizar este paso, es posible recuperar hasta 15 GB de espacio solo con la gestión de las cachés de redes sociales.

  • Archivos multimedia en chats y mensajería

Los chats, especialmente en aplicaciones como WhatsApp o iMessage, son otra fuente constante de ocupación de memoria. Los archivos multimedia recibidos, como vídeos y fotos, se alojan en el almacenamiento y se acumulan con el tiempo.

Configurar mensajes para retenerse solo
Configurar mensajes para retenerse solo un año en iPhone reduce la acumulación de archivos multimedia y mejora la gestión del almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los ajustes de almacenamiento del teléfono, es posible filtrar los vídeos de gran tamaño para eliminarlos manualmente. Además, en iPhone se recomienda modificar la configuración de Mensajes para que los mensajes se conserven durante un año en vez de indefinidamente, lo que ayuda a controlar la acumulación de archivos antiguos.

  • Carpeta de descargas y aplicaciones en desuso

La carpeta de descargas suele pasar desapercibida, pero allí permanecen documentos PDF, manuales y archivos temporales que ya no son necesarios. En la aplicación Archivos de iOS o Files de Android, se puede ingresar a esta carpeta y eliminar todo lo que no se use.

Otro paso relevante es aprovechar la función Descargar aplicaciones no utilizadas en iPhone, que elimina apps que no se han abierto recientemente pero conserva sus datos y configuraciones. En Android, se recomienda desinstalar manualmente aquellas aplicaciones que el sistema indica como inactivas durante los últimos tres meses.

