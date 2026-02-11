Así son los perros robot que apoyarán en la seguridad durante el Mundial 2026

La división K9-X estará integrada por cuatro perros robot que patrullarán zonas clave durante el Mundial de la FIFA 2026. (Municipalidad de Guadalupe)

La ciudad de Guadalupe, en la zona metropolitana de Monterrey, será pionera en el uso de perros robot para reforzar la seguridad durante el Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Estos dispositivos, conocidos como la división K9-X, formarán parte de la estrategia de vigilancia y respuesta temprana en torno a los estadios y puntos de gran afluencia en el evento deportivo más esperado del año.

Vigilancia avanzada y protección para los policías

La adquisición de los cuatro perros robot representó una inversión de aproximadamente 2.5 millones de pesos (unos 145 mil dólares) por parte del ayuntamiento de Guadalupe. Los dispositivos están equipados con cámaras de alta resolución, lentes de visión nocturna y materiales resistentes que les permiten desplazarse por terrenos irregulares, subir escaleras y operar en condiciones de poca visibilidad.

Los dispositivos pueden ingresar a entornos peligrosos y transmitir imágenes en tiempo real a los equipos policiales. (Municipalidad de Guadalupe)

Durante una demostración pública, uno de estos robots se introdujo en un edificio abandonado y transmitió imágenes en tiempo real a los agentes apostados a distancia. En ese escenario, el robot se enfrentó a un individuo armado e incluso utilizó su altavoz para ordenar que depusiera el arma, mostrando su capacidad para intervenir en situaciones de riesgo sin exponer a los oficiales.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, explicó que el objetivo de estos perros robot es proteger la integridad física de los policías, permitiendo que los robots sean los primeros en ingresar a escenarios potencialmente peligrosos.

Su uso se enfocará en altercados, incidentes con personas intoxicadas y zonas de difícil acceso alrededor de los recintos del Mundial, como el Estadio BBVA, que será renombrado Estadio Monterrey durante el torneo y albergará cuatro partidos.

El principal objetivo es proteger a los agentes al intervenir primero en escenarios de riesgo o difícil acceso. (REUTERS/Daniel Becerril)

Las autoridades subrayan que estos robots no están armados y su función se limita a la vigilancia, comunicación y evaluación de riesgos, actuando como los ojos y oídos de la policía antes de que los agentes intervengan directamente.

Estrategia integral de seguridad para el Mundial

La implementación de los perros robot se integra en un plan de seguridad más amplio que incluye el aumento de patrullajes y la incorporación de sistemas de vigilancia aérea, como drones y tecnología antidrones, para monitorear las multitudes y prevenir incidentes en tiempo real.

Con la expectativa de recibir millones de visitantes internacionales, el principal reto será la detección temprana de amenazas, el control de multitudes y la respuesta rápida ante cualquier situación irregular.

Esta medida es parte de un plan integral para garantizar la seguridad de los asistentes durante el Mundial 2026. (Reuters)

La experiencia internacional demuestra que los robots de patrullaje ya han sido usados por fuerzas policiales y militares en tareas como la desactivación de explosivos, reconocimientos y respuesta ante desastres, y ahora se suman a la protección de grandes eventos deportivos.

En Guadalupe, la apuesta por el uso de tecnología automatizada busca reducir los riesgos para el personal y mejorar la capacidad de reacción ante incidentes durante uno de los eventos más vigilados del mundo.

Estos avances reflejan una tendencia global hacia la integración de soluciones robóticas en la seguridad pública, con el objetivo de anticiparse a posibles amenazas y proteger tanto a los asistentes como a los cuerpos policiales en escenarios de alta concurrencia y complejidad logística.