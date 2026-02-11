Tecno

Así son los perros robot que apoyarán en la seguridad durante el Mundial 2026

Estos dispositivos incorporan tecnología avanzada para vigilancia y respuesta temprana en los alrededores de los estadios

Guardar
La división K9-X estará integrada
La división K9-X estará integrada por cuatro perros robot que patrullarán zonas clave durante el Mundial de la FIFA 2026. (Municipalidad de Guadalupe)

La ciudad de Guadalupe, en la zona metropolitana de Monterrey, será pionera en el uso de perros robot para reforzar la seguridad durante el Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Estos dispositivos, conocidos como la división K9-X, formarán parte de la estrategia de vigilancia y respuesta temprana en torno a los estadios y puntos de gran afluencia en el evento deportivo más esperado del año.

Vigilancia avanzada y protección para los policías

La adquisición de los cuatro perros robot representó una inversión de aproximadamente 2.5 millones de pesos (unos 145 mil dólares) por parte del ayuntamiento de Guadalupe. Los dispositivos están equipados con cámaras de alta resolución, lentes de visión nocturna y materiales resistentes que les permiten desplazarse por terrenos irregulares, subir escaleras y operar en condiciones de poca visibilidad.

Los dispositivos pueden ingresar a
Los dispositivos pueden ingresar a entornos peligrosos y transmitir imágenes en tiempo real a los equipos policiales. (Municipalidad de Guadalupe)

Durante una demostración pública, uno de estos robots se introdujo en un edificio abandonado y transmitió imágenes en tiempo real a los agentes apostados a distancia. En ese escenario, el robot se enfrentó a un individuo armado e incluso utilizó su altavoz para ordenar que depusiera el arma, mostrando su capacidad para intervenir en situaciones de riesgo sin exponer a los oficiales.

El alcalde de Guadalupe, Héctor García, explicó que el objetivo de estos perros robot es proteger la integridad física de los policías, permitiendo que los robots sean los primeros en ingresar a escenarios potencialmente peligrosos.

Su uso se enfocará en altercados, incidentes con personas intoxicadas y zonas de difícil acceso alrededor de los recintos del Mundial, como el Estadio BBVA, que será renombrado Estadio Monterrey durante el torneo y albergará cuatro partidos.

El principal objetivo es proteger
El principal objetivo es proteger a los agentes al intervenir primero en escenarios de riesgo o difícil acceso. (REUTERS/Daniel Becerril)

Las autoridades subrayan que estos robots no están armados y su función se limita a la vigilancia, comunicación y evaluación de riesgos, actuando como los ojos y oídos de la policía antes de que los agentes intervengan directamente.

Estrategia integral de seguridad para el Mundial

La implementación de los perros robot se integra en un plan de seguridad más amplio que incluye el aumento de patrullajes y la incorporación de sistemas de vigilancia aérea, como drones y tecnología antidrones, para monitorear las multitudes y prevenir incidentes en tiempo real.

Con la expectativa de recibir millones de visitantes internacionales, el principal reto será la detección temprana de amenazas, el control de multitudes y la respuesta rápida ante cualquier situación irregular.

Esta medida es parte de
Esta medida es parte de un plan integral para garantizar la seguridad de los asistentes durante el Mundial 2026. (Reuters)

La experiencia internacional demuestra que los robots de patrullaje ya han sido usados por fuerzas policiales y militares en tareas como la desactivación de explosivos, reconocimientos y respuesta ante desastres, y ahora se suman a la protección de grandes eventos deportivos.

En Guadalupe, la apuesta por el uso de tecnología automatizada busca reducir los riesgos para el personal y mejorar la capacidad de reacción ante incidentes durante uno de los eventos más vigilados del mundo.

Estos avances reflejan una tendencia global hacia la integración de soluciones robóticas en la seguridad pública, con el objetivo de anticiparse a posibles amenazas y proteger tanto a los asistentes como a los cuerpos policiales en escenarios de alta concurrencia y complejidad logística.

Temas Relacionados

Perro robotMundial de futbol 2026RobóticaTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

La música generada por IA ya suena en las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno

Los hermanos checos Mrázková y Mrázek eligieron música creada por IA para su presentación en patinaje sobre hielo

La música generada por IA

Cómo la protección de datos se ha vuelto el gran reto e la ciberseguridad en la era de la IA

La inteligencia artificial potencia tanto ataques cibernéticos como mecanismos defensivos en el entorno digital

Cómo la protección de datos

La frase que se le atribuye a Stephen Hawking y revela quiénes tienen las mentes más fuertes y ruidosas

A través de su ejemplo, el científico invita a reconocer que, en muchos casos, la genialidad se esconde detrás de una apariencia discreta

La frase que se le

Google ahora permite a los usuarios eliminar datos privados de sí mismos en los resultados de búsqueda

El sistema notifica cuando detecta información privada, por lo que el usuario puede solicitar la remoción inmediata de esos datos

Google ahora permite a los

¿Sin señal en el ascensor?: descubre la razón detrás de la falta de cobertura

El fenómeno que aclara por qué la conexión se pierde en la mayoría de los elevadores tiene nombre propio: Jaula de Faraday

¿Sin señal en el ascensor?:
DEPORTES
Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel

Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo y Román Burruchaga se clasificaron para los octavos de final del Argentina Open

Román Burruchaga habló de las amenazas que recibió en Rosario: “Fue una situación chocante y me asusté”

“Cómo me hacen trabajar”: el hilarante ida y vuelta de Franco Colapinto con Alpine antes de los tests de F1

Freno inesperado en el pase de Cetré a Boca: el detalle que tiene la operación en stand by

Cambio de esquema y dos dudas en Boca: el equipo que piensa Úbeda para buscar la recuperación ante Platense

TELESHOW
El impactante look de Sofía

El impactante look de Sofía Gonet en MasterChef Celebrity inspirado en Game of Thrones

La contundente respuesta de la mamá de Milo J luego de que Andrea Rincón vinculara a su hijo con rituales satánicos

¿Vicky Xipolitakis, muy cerca del hijo de un conductor de Telefe? Su palabra sobre las versiones de romance

El desafío extremo de MasterChef Celebrity: la reacción de los famosos al descubrir que debían cocinar larvas y grillos

La insólita situación que vivió Juana Repetto al adoptar a un gato tras la pérdida de su otra mascota

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

Con un show, Leonor Benedetto y Alberto Favero homenajean a Borges: “Ni él ni nadie puede hacer nada por los que no quieren cambiar”

¿Por qué en los vinilos cabe un número determinado de canciones?

Al menos nueve muertos y 27 heridos en un tiroteo masivo en una escuela secundaria y una vivienda en Canadá

“No hay nada como la crudeza y la emotividad”: el día que Robert Plant hizo un llamado a preservar la esencia del rock

De la frustración al ingenio: la verdadera historia detrás de las tarjetas que usan los árbitros de fútbol