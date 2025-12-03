Tecno

Tener un perro robot en casa es posible: así es el asistente con IA que está en oferta

Este dispositivo cuenta con un cámara gran angular para detectar y evitar obstáculos en tiempo real

El robot doméstico incorpora 12
El robot doméstico incorpora 12 motores articulados y alcanza velocidades de hasta 2,5 metros por segundo en espacios reducidos.

Tener un robot en casa no es algo imposible en la actualidad. Los asistentes domésticos inteligentes han dejado de ser una visión de futuro para convertirse en productos que están en los supermercados, como el caso del Unitree Go2 Air, un perro robot cuadrúpedo dotado de inteligencia artificial.

Diseñado para integrarse en entornos domésticos, educativos y profesionales, este dispositivo es una muestra de esa nueva generación de robots de compañía, que se pueden conseguir con facilidad, como por ejemplo en MediaMarkt, tienda en España, a un precio especial por esta época del año.

Cómo es un perro robot y para qué sirve tenerlo en casa

El Unitree Go2 Air cuenta con unas dimensiones de 70 x 31 x 40 centímetros y un peso de 15 kilogramos (con batería incluida). Está construido en materiales resistentes, combinando una estructura de aleación de aluminio con plásticos.

El diseño recuerda a un perro tradicional de compañía. Posee cuatro patas articuladas. Una apariencia que está optimizada para ofrecer una movilidad dinámica y natural, ideal para implementarlo en espacios pequeños.

El Unitree Go2 Air destaca
El Unitree Go2 Air destaca por su diseño cuadrúpedo, dimensiones compactas y materiales resistentes de aleación de aluminio y plásticos.

Está equipado con 12 motores de articulación refrigerados por tubos de calor y puede alcanzar velocidades de hasta 2,5 metros por segundo y soportar pendientes de hasta 30 grados, además de superar obstáculos o caídas de hasta 15 centímetros.

En cuanto a la capacidad de carga, el perro robot es capaz de transportar objetos de hasta 7 kilogramos, aunque los fabricantes advierten que el límite técnico ronda los 10 kilogramos, es recomendando no sobrepasar la capacidad nominal para asegurar un funcionamiento óptimo y prolongar la vida útil del equipo.

Uno de los puntos fuertes del Unitree Go2 Air reside en su sistema de sensores inteligentes. Incorpora tecnología LIDAR 3D ultra gran angular y una cámara gran angular para una percepción del entorno en tiempo real. La combinación de estos sensores posibilita funciones inteligentes avanzadas como la detección y evitación automática de objetos, además de un seguimiento detallado incluso en entornos complejos o con iluminación variable.

El robot permite programar comportamientos y rutinas mediante una interfaz gráfica desde la aplicación móvil. Las actualizaciones OTA (over-the-air) aseguran que el robot se mantenga al día en cuanto a mejoras de software y nuevas funcionalidades.

El Unitree Go2 Air soporta
El Unitree Go2 Air soporta pendientes de hasta 30 grados y transporta objetos de hasta 7 kilogramos, ideal para tareas domésticas y educativas.

Entre los usos que se le pueden dar figuran el traslado de pequeños objetos, la demostración en entornos educativos, el aprendizaje en robótica y la colaboración en actividades de investigación. Puede desempeñarse como herramienta para I+D (investigación y desarrollo), grabaciones visuales y exploración ligera, lo que amplía el rango de usuarios objetivo más allá del mero consumidor entusiasta de gadgets tecnológicos.

El robot también admite la carga de otros dispositivos, como cámaras o sensores personalizados, lo que facilita su adaptación a distintas necesidades o retos experimentales. Entre los usuarios potenciales se encuentran tanto familias como instituciones educativas y empresas tecnológicas que buscan comprobar las ventajas de la robótica móvil en escenarios reales.

Cómo tener un perro robot en casa

La llegada del Unitree Go2 Air a MediaMarkt se produce bajo un formato de marketplace, donde la propia Unitree Spain asume la venta y distribución del producto.

Actualmente, el dispositivo se encuentra rebajado de 2.795 a 2.595 euros, lo que representa un descuento aproximado del 7% respecto al precio original.

La compra del Unitree Go2
La compra del Unitree Go2 Air en MediaMarkt incluye envío gratuito, garantía oficial y está recomendada para usuarios mayores de 14 años.

El paquete de venta incluye el robot, batería y todos los accesorios necesarios para su puesta en marcha. Hay que destacar que el fabricante recomienda el producto para usuarios a partir de 14 años.

El proceso de compra, a través del sitio web de MediaMarkt y Unitree Spain, con envío gratuito, que puede tardar cerca de una semana, e incluye la garantía oficial de la marca.

La esposa de Sebastián Marset fue hospitalizada en Paraguay: la Policía dijo que está en alerta por una posible huida