La tecnología se apodera del Mundial de Fútbol: hiperconectividad en los estadios y espectadores

El despliegue de alianzas estratégicas y soluciones digitales permitirá nuevas formas de interacción y servicios personalizados para los asistentes y televidentes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un avance tecnológico con IA, dispositivos inteligentes y plataformas digitales en estadios de Canadá, México y EE.UU. (Reuters)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 podría marcar un hito en la historia del deporte, al convertirse en la edición más tecnológica hasta la fecha. Con la integración de inteligencia artificial, dispositivos inteligentes y plataformas digitales, el torneo promete transformar la experiencia de los aficionados y la gestión de los estadios en Canadá, México y Estados Unidos, con un impacto que alcanzará a más de seis mil millones de espectadores en todo el mundo.

El despliegue tecnológico de la próxima Copa Mundial se apoya en alianzas estratégicas con empresas como Lenovo, Microsoft y Globant. El primero, socio tecnológico oficial de la FIFA, ha desarrollado una infraestructura avanzada que incluye laptops ThinkPad, tablets, servidores y smartphones Motorola, junto con soluciones de inteligencia artificial.

Según Augusto Rosa, gerente general de Lenovo Colombia, el fútbol enfrenta el reto de adaptarse a expectativas cambiantes, generar valor y operar con máxima eficiencia. La FIFA apuesta por la tecnología como vía para globalizar el fútbol y conectar con los aficionados de formas inéditas.

Reconocidas marcas aportan infraestructura avanzada y soluciones de IA para optimizar la gestión operativa y la interacción con los aficionados durante el torneo. (Reuters)

Microsoft se suma a este ecosistema a través de la colaboración con Lenovo, integrando la tecnología Copilot en dispositivos con Windows 11. Juanita Gómez Afanador, gerente de Categoría de Windows Comercial para Latinoamérica, subrayó el alcance de esta innovación al afirmar que estas herramientas están redefiniendo la forma en que se viven experiencias globales y transformando industrias en todo el mundo.

Globant, por su parte, amplía su acuerdo con la FIFA para desarrollar proyectos en todo el ecosistema digital del organismo, incluyendo la promoción de torneos y el desarrollo de nuevas aplicaciones móviles.

Aplicaciones de IA y dispositivos inteligentes

La inteligencia artificial será protagonista en el Mundial 2026, con aplicaciones que abarcan desde el análisis de jugadas en tiempo real para decisiones arbitrales más precisas, hasta la generación de datos estratégicos que apoyarán a entrenadores en la toma de decisiones tácticas. Los aficionados podrán acceder a estadísticas en vivo, repeticiones personalizadas y contenido adaptado a sus intereses, todo ello gracias a la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real.

Microsoft integra herramientas de IA Copilot en dispositivos con Windows 11 para potenciar nuevas experiencias globales en el fútbol. (Reuters)

Los nuevos Copilot+ PCs de Lenovo, diseñados para ejecutar más de 40 billones de operaciones por segundo directamente en el dispositivo, permitirán que la inteligencia artificial funcione de manera local. Esto se traducirá en una experiencia más rápida, segura y eficiente, con mejoras en productividad, creatividad y duración de la batería.

Rosa enfatizó que la tecnología debe ser un acelerador de valor y no una simple acumulación de soluciones, señalando que la propuesta de Lenovo combina visión estratégica, innovación tecnológica y flexibilidad financiera para obtener resultados concretos.

La conectividad será otro pilar fundamental del torneo. Las soluciones de Internet de las Cosas (IoT) permitirán conectar sensores y dispositivos para monitorear todos los aspectos de los estadios, desde el control de accesos hasta la experiencia de los aficionados.

Sensores y conectividad IoT permitirán monitorear operaciones, accesos y servicios en tiempo real para decenas de miles de personas en los estadios. (Reuters)

Esta infraestructura garantizará operaciones más seguras, eficientes y resilientes durante eventos de gran escala, al tiempo que ofrecerá servicios en tiempo real y experiencias interactivas sin interrupciones para decenas de miles de usuarios simultáneos.

Plataformas digitales y nuevas aplicaciones para aficionados

En tanto, el acuerdo ampliado entre la FIFA y Globant contempla el desarrollo de un amplio catálogo de proyectos digitales, entre los que destaca una nueva aplicación móvil destinada a impulsar la difusión de los torneos de la FIFA, incluida la Copa Mundial 2026.

Globant será promotor de torneo para Norteamérica y Europa, y prestará servicios en otras competiciones relevantes del organismo. Martin Migoya, cofundador y director ejecutivo de Globant, expresó su entusiasmo por reforzar la colaboración con la FIFA y emprender juntos una nueva etapa de innovación en el mundo del fútbol.

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, resaltó la visión compartida con Globant para rediseñar la forma de vivir el fútbol en la era digital, sin perder la emoción y el sentido de comunidad que caracterizan al deporte. Este acuerdo refleja la intención de ambas organizaciones de transformar la experiencia futbolística manteniendo su dimensión global.

