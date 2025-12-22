La IA dio un impulso histórico en la bolsa estadounidense: Nvidia y Google se fortalecen

El S&P 500 marca 37 máximos históricos en el año, impulsado por el auge de la Inteligencia Artificial en Wall Street. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado bursátil estadounidense ha experimentado un año de intensa actividad, con el S&P 500 alcanzando nuevos máximos históricos de cierre en 37 jornadas, aunque su avance anual del 17% resulta modesto frente al desempeño del Ibex 35 en España.

Este dinamismo se ha visto impulsado principalmente por el auge de las empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia srtificial, fenómeno que ha transformado el panorama desde el lanzamiento de ChatGPT hace tres años.

Sin embargo, con el tiempo han surgido inquietudes sobre la sostenibilidad de estas valoraciones y el impacto de los elevados gastos de capital requeridos para mantener el ritmo de innovación, lo que ha llevado a algunos analistas a preguntarse si el sector se aproxima a una burbuja.

Por qué el crecimiento de Nvidia en la bolsa fue protagonista en 2025

NVIDIA alcanzó una capitalización bursátil récord de 5 billones de dólares, superando a la mayoría de los mercados globales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

En este contexto, el protagonismo de NVIDIA ha sido indiscutible. La compañía se convirtió este año en la primera empresa en la historia en alcanzar una capitalización bursátil de 5 billones de dólares, superando en valor a todos los mercados bursátiles del mundo salvo los de Japón y Estados Unidos.

No obstante, tras este hito, la empresa ha experimentado cierta pérdida de impulso. El debate sobre la posible formación de una burbuja tecnológica se intensifica, aunque desde Goldman Sachs se descarta este escenario por el momento.

Peter Oppenheimer, estratega jefe de renta variable global de Goldman Sachs Research, sostiene que “hasta ahora, la apreciación del sector tecnológico es por el crecimiento fundamental, no a la especulación irracional sobre el crecimiento futuro”.

Oppenheimer añade que, aunque las valoraciones del sector se han elevado, “aún no alcanzan los niveles propios de las burbujas históricas”, como la de las puntocom o la de Japón a finales de los 80.

Goldman Sachs descarta una burbuja tecnológica inmediata y atribuye el crecimiento del sector a fundamentos sólidos, no a especulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto advierte que “el mayor riesgo reside en que las ganancias sean decepcionantes y los inversores comiencen a cuestionar la sostenibilidad de sus tasas de rentabilidad actuales”.

Cuáles son las dudas que existen sobre el crecimiento en bolsa

Giordano Lombardo, fundador y CEO de Plenisfer Investments (Generali Investments), expresa reservas sobre la magnitud de las inversiones en curso.

Según cita Estrategias de Inversión, Lombardo destaca que se prevé que las empresas estadounidenses, destinen entre 400.000 y 500.000 millones de dólares a la construcción de centros de datos para el desarrollo de la IA en 2025, lo que genera una demanda energética igualmente considerable.

Las inversiones en centros de datos para IA en Estados Unidos podrían alcanzar hasta 500.000 millones de dólares en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según estimaciones de Citigroup, la potencia informática requerida por la IA alcanzará 50 GW adicionales de capacidad global para 2030, cifra cercana a la capacidad instalada actual del Reino Unido, lo que implicará un gasto incremental de 2,8 billones de dólares.

Lombardo advierte: “La inversión excesiva en cualquier área, por muy transformadora que sea, acaba provocando una mala asignación y el colapso de las expectativas de rentabilidad infladas”.

El experto subraya que los ciclos de amortización de los centros de datos y los chips necesarios suelen ser cortos, de tres a cinco años, y que los ingresos necesarios para cubrir estas amortizaciones, tras contabilizar otros costes, son “enormes, alrededor de diez veces los ingresos actuales generados por la IA”.

Qué papel tendrá la IA para el desarrollo económico global

El impacto de la IA se irá viendo reflejado con el paso del tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La visión de Joaquín Fernández-Figares, analista de Link Securities, coincide en que la IA será determinante para el desarrollo económico global en los próximos años, lo que explica las cuantiosas inversiones anunciadas.

No obstante, advierte que “estos valores están descontando en sus cotizaciones elevados crecimientos que no siempre terminarán alcanzando, algo que se irá comprobando con el paso del tiempo”.

El experto considera que, desde un criterio fundamental, “es del todo aceptable decir que algunas de las actuales valoraciones son excesivas, pero todo va a depender de la rentabilidad que estas empresas sean capaces de obtener de estas inversiones. Eso será lo que determinará finalmente sus valoraciones a futuro”.