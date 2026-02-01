Microsoft, Nvidia y Amazon negocian invertir hasta USD 60.000 millones en OpenAI

La participación de Amazon podría estar condicionada por otros acuerdos en negociación. (Composición Infobae: Bloomberg / REUTERS/Fabian Bimmer/Dado Ruvic/Pascal Rossignol)

Microsoft, Nvidia y Amazon estarían en negociaciones para aportar hasta USD 60.000 millones en una nueva ronda de financiación de OpenAI, según información revelada por The Information a partir de fuentes cercanas a las conversaciones.

Esta inyección de capital se enmarca dentro de una ronda que podría alcanzar los USD 100.000 millones y que busca apuntalar el crecimiento de la compañía líder en inteligencia artificial en plena expansión global.

OpenAI busca una de las mayores rondas de financiación de la historia

De acuerdo con el medio citado, Nvidia, principal patrocinador actual, evalúa invertir hasta USD 30.000 millones, mientras que Microsoft, también inversor ya consolidado, aportaría menos de USD 10.000 millones.

Amazon, que sería nuevo en la estructura de capital, podría comprometerse con más de USD 10.000 millones e incluso superar los USD 20.000 millones, dependiendo de otros acuerdos en curso entre ambas empresas.

La magnitud de esta ronda podría alcanzar hasta USD 100.000 millones, cifra que aliviaría las preocupaciones sobre el consumo de efectivo de OpenAI, especialmente en un contexto donde la demanda de infraestructura, chips avanzados y potencia de computación sigue creciendo a ritmo acelerado.

Los analistas de Wall Street han advertido sobre el posible surgimiento de una burbuja en la industria de la IA, en parte por la naturaleza circular de estas grandes inversiones, donde las empresas invierten en clientes estratégicos para mantener el ciclo de gasto en sus propios productos y servicios.

Acuerdos estratégicos y valoración de OpenAI

Las inversiones previstas se suman a los USD 30.000 millones que SoftBank Group Corp. también planea destinar a este sector, según el mismo informe. Además, OpenAI y Amazon han anunciado un acuerdo por el cual el gigante del comercio electrónico suministrará a la startup USD 38.000 millones en capacidad de computación en la nube durante los próximos siete años, reforzando la alianza tecnológica entre ambas compañías.

La participación de Amazon podría estar condicionada por otros acuerdos en negociación, lo que muestra la complejidad y el alcance de las alianzas en la industria de la inteligencia artificial.

OpenAI, fabricante de ChatGPT, busca recaudar al menos USD 50.000 millones en esta ronda, con una valoración estimada entre USD 750.000 y USD 830.000 millones, según fuentes consultadas por The Information. El CEO de OpenAI, Sam Altman, también ha sostenido encuentros con inversores del Medio Oriente para ampliar el espectro de financiamiento.

Perspectivas y riesgos en el auge de la inteligencia artificial

El nuevo ciclo de financiación para OpenAI refleja el intenso interés y la competitividad en el sector de la inteligencia artificial, donde grandes tecnológicas como Microsoft, Nvidia y Amazon buscan asegurar su posición estratégica y el acceso a las tecnologías más avanzadas.

No obstante, el contexto de inversiones masivas y acuerdos cruzados también genera inquietudes en el mercado financiero sobre la sostenibilidad y el posible sobrecalentamiento del sector.

Las conversaciones continúan y las cifras podrían variar, pero la magnitud del interés y el volumen de recursos en juego muestran que la inteligencia artificial se ha consolidado como uno de los motores clave de la próxima década tecnológica.

OpenAI levantará su primer centro de datos europeo

La construcción de Stargate Norway marca un paso importante para OpenAI, ya que será su primer centro de datos en Europa y un pilar estratégico para el desarrollo de inteligencia artificial en la región.

Este proyecto, que se ubicará en las proximidades de Narvik, al norte de Noruega, pondrá especial énfasis en ofrecer acceso prioritario a startups, investigadores y científicos del entorno local de IA, con el objetivo de impulsar la autonomía tecnológica europea frente a la competencia global.

De acuerdo con Reuters, la iniciativa cuenta con el respaldo de una alianza entre la empresa británica Nscale Global Holdings y el grupo noruego Aker ASA, quienes compartirán a partes iguales la participación en el proyecto. La inversión inicial para la primera fase asciende a 1.000 millones de dólares y dotará al centro de una capacidad energética de 20 megavatios.

Nscale y Aker serán responsables de financiar esta etapa, en la que OpenAI actuará como cliente principal. Está previsto que para 2026 se integren alrededor de 100.000 procesadores Nvidia de última generación, consolidando el centro como un nodo avanzado para la inteligencia artificial en Europa.