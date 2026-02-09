Elon Musk reveló que la inteligencia artificial llegará al espacio en menos de 3 años

Elon Musk es optimista y es claro en que la estabilidad del avance tecnológico está por fuera de la Tierra. (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

La visión de Elon Musk, CEO de SpaceX, sobre la exp+ansión de la inteligencia artificial (IA) fuera del planeta Tierra ganó notoriedad con el anuncio de que, en menos de tres años, prevé instalar grandes centros de datos en la órbita terrestre.

Según lo explicado por el empresario, este avance permitiría sortear las actuales limitaciones energéticas de la Tierra y abriría una etapa que transformaría por completo el desarrollo, entrenamiento y operación de los sistemas de IA de última generación.

Por qué Elon Musk quiere tener centros de datos de IA fuera de la Tierra

Durante una conversación en el podcast Cheeky Pint, presentado por Dwarkesh Patel, el empresario detalló que su objetivo consiste en instalar aceleradores gráficos en el espacio, lo que él definió como “poner en órbita un teravatio de GPU”.

El proyecto de Musk prevé colocar un teravatio de GPU en el espacio, logrando eficiencia hasta cinco veces mayor que en la superficie terrestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta infraestructura, alimentada enteramente por energía solar recolectada fuera de la atmósfera, alcanzaría una eficiencia hasta cinco veces mayor que la de paneles en la superficie.

El magnate tecnológico fundamenta esta diferencia en la ausencia de factores terrestres como el ciclo día-noche, las nubes o la estacionalidad, y llegó a precisar: “La atmósfera por sí sola produce una pérdida de energía de aproximadamente el 30%”.

Durante la entrevista, Musk explicó que su proyecto contempla el lanzamiento de hasta un millón de satélites alrededor de la Tierra, que quedarían interconectados para formar complejos de procesamiento exclusivamente dedicados a la inteligencia artificial.

La infraestructura orbital funcionaría exclusivamente con energía solar capturada fuera de la atmósfera, eliminando pérdidas por día-noche, nubes y estacionalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mencionó que los paneles solares espaciales pueden fabricarse de manera más económica, al no precisar soportes masivos ni sistemas de almacenamiento como baterías especiales o vidrio reforzado, exigidos por el ambiente terrestre.

Cuáles son los retos técnicos del plan de Elon Musk en el espacio

A preguntas del presentador sobre los desafíos técnicos para operar este tipo de centros de datos fuera de la Tierra, Musk minimizó las complicaciones de mantenimiento y reparación de procesadores en microgravedad.

Sostuvo que, una vez superada la fase inicial de depuración de los chips fabricados por compañías como Nvidia, Tesla o desarrollos análogos, los dispositivos ofrecen un nivel de confiabilidad alto: “No creo que el mantenimiento sea un problema”, aseguró.

Elon Musk descarta problemas de mantenimiento en microgravedad, tras la depuración inicial de los procesadores fabricados por Nvidia, Tesla y otros fabricantes. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

No obstante, el diálogo abordó otras dificultades, como la exposición del hardware a la radiación cósmica o la gestión eficiente del ancho de banda mediante láseres de alta capacidad, indispensables para la transmisión de grandes volúmenes de datos entre la órbita y la superficie.

Ante estos puntos, Musk puso el foco en una limitante distinta: la carencia de turbinas adecuadas para enfriamiento de los sistemas, sin profundizar en el resto de los obstáculos técnicos planteados.

De qué forma Elon Musk están buscando que esta visión se haga realidad

La iniciativa ya comenzó a tomar forma en el plano administrativo. Musk inició los trámites respectivos ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos para asegurar los permisos necesarios para el despliegue de esta constelación satelital.

SpaceX y xAI unifican capacidades para solicitar permisos ante la FCC y avanzar en la integración de infraestructura, hardware y software de IA en el espacio. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El esquema se apoya en la compra reciente de xAI por parte de SpaceX, lo que evidencia la intención del empresario de integrar las capacidades de las compañías que dirige para combinar infraestructura satelital, hardware y software de IA a gran escala.

Según remarcó Musk durante la conversación con Cheeky Pint, solo en el espacio será posible proveer la energía requerida para los desarrollos de inteligencia artificial que se avecinan, y que en su determinación, “el espacio exterior es el lugar económicamente más atractivo para implementar la IA”.

El plan propone así superar tanto las trabas energéticas como aquellas derivadas del costo y complejidad de los materiales necesarios en superficie, anticipando una transformación radical en la manera en que la humanidad diseñará y usará tecnologías inteligentes en los próximos años.